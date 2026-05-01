Βεζένκοφ: «Τιμή μας όταν έρχονται θρύλοι του αθλητισμού»

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 κόντρα στη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι από τους πρωταγωνιστές των Ερυθρόλευκων.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ μίλησε στο «BasketNews» για την παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ, για τους κορυφαίους της Euroleague επαινώντας τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα παιχνίδια με τους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοφ:

«Αρχικά, είναι τιμή όταν θρύλοι του αθλητισμού έρχονται εδώ και είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Ξέρουμε πως ο Νόβακ είναι οπαδός του Ερυθρού Αστέρα, υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στους οπαδούς, είναι σαν αδελφοί. Ο Γιάννης είναι Έλληνας, καταλαβαίνει τα πάντα, νιώθει κάθε στιγμή. Ήταν στο γήπεδο του Άρη πριν δύο βράδια και τώρα είναι εδώ. Είναι σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Είναι κάτι πολύ μεγάλο».

Για τους GOAT της Euroleague: «Είναι δύσκολο. Για εμένα, αυτό που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης είναι απίστευτο. Αλλά έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι παίκτες. Η νίκη έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την κουβέτνα. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να κερδίσεις έναν, δύο, τρεις, τέσσερις τίτλους. Αλλά παίζουμε για τη νίκη. Τα ατομικά βραβεία είναι ωραία, σου δίνουν αυτοπεποίθηση και δείχνουν την δουλειά που έχεις κάνει, αλλά στο τέλος της ημέρας, το πιο σημαντικό είναι ο τίτλος που νικάς με την ομάδα σου».

Για τη σειρά με τη Μονακό: «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Μονακό είχε δύσκολες στιγμές, άλλαξε προπονητή, έλειπαν παίκτες, δεν έχουν βαθύ ροτέισον. Κάποιοι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει στα play-offs, οποτε πρέπει να κάνουν το step-up».

Για τις τέσσερις συνεχόμενες ήττες που είχε ο Ολυμπιακός από την Μονακό: «Κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Δεν κοιτάμε ποιος είναι μπροστά μας, απλά δίνουμε το 100% κάθε φορά. Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολες οι μάχες με την Μονακό, αλλά πιστεύω φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να το δείξουμε την Τρίτη».