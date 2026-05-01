Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε 94-64 τη Μονακό στο Game 2 των playoffs της Euroleague και έκανε το 2-0 στη σειρά, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν πλέον… match point για την πρόκριση στο φάιναλ φορ. Άλλωστε, το παιχνίδι στο ΣΕΦ παρακολούθησε και ο εν ζωή θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, παρέμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον συμπαίκτη του στους Μπακς, Κάιλ Κούζμα.

Ο τελευταίος μάλιστα, στην πρώτη του παρουσία μπροστά σε ελληνικό κοινό, έμεινε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος του Ολυμπιακού. «Είναι καταπληκτικό, ένα πανέμορφο κοινό», είπε ο Αμερικανός στην κάμερα της Euroleague.

Παράλληλα, αφού πανηγύρισε αρκετές φάσεις και αυτός σαν οπαδός των «ερυθρόλευκων», σχολίασε τον… χαμό που επικράτησε στο γήπεδο και μετά το τέλος του αγώνα αναδημοσίευσε βίντεο της Euroleague με μια λεζάντα που… θα συζητηθεί: «Σίγουρα θα έρθω να παίξω μπάσκετ κάπου (εκεί) όταν έρθει η ώρα»!

