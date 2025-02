Μεγάλη ανταλλαγή για τους Μπακς του Γιάννη: «Δίνουν τον Μίντλετον για τον Κούζμα» (pic)

Παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να αποτελέσει ο Κρις Μίντλετον. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα γίνει ανταλλαγή στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, για τον Κάιλ Κούζμα, ενώ στο εν λόγω trade εμπλέκονται και ακόμη δύο παίκτες.

«Οι Μιλγουόκι Μπακς ανταλλάσσουν τους Μίντλετον, Τζόνσον και μια ανταλλαγή draft στους Γουίζαρντς για τους Κάιλ Κούζμα, Πάτρικ Μπόλντγουιν Τζούνιορ και αποζημίωση για τον δεύτερο γύρο, λένε πηγές στο ESPN», αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE

