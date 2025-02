Φήμες για νέα μεγάλη ανταλλαγή στο NBA – Πως εμπλέκονται ο Μπάτλερ, ο Ντουράντ και ο Γουίγκινς (pic)

Η ανταλλαγή του αιώνα στο NBA είναι εδώ και μερικές μέρες επίσημη, με τον Λούκα Ντόντσιτς να πηγαίνει στο Λος Άντζελες για λογαριασμό των Λέικερς και τον Άντονι Ντέιβις να ακολουθεί το αντίθετο δρομολόγιο με προορισμό το Ντάλας.

Το σίριαλ που εδώ και καιρό συντηρείται ωστόσο είναι αυτό του Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος έχει ζητήσει να γίνει ανταλλαγή εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τους Μαϊάμι Χιτ να τον τιμωρούν κιόλας, εξαιτίας των δηλώσεών του αλλά και της γενικότερης απείθαρχης συμπεριφοράς του.

Τις τελευταίες ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας, ακόμα μια φήμη για ένα τριπλό trade που εμπλέκει τον Τζίμι Μπάτλερ, τον Κέβιν Ντουράντ και τον Άντριου Γουίγκινς. Συγκεκριμένα ο Μπρετ Σίγκελ αναφέρει πως υπάρχει πιθανότητα να γίνει τριπλή ανταλλαγή που θα στείλει τον Μπάτλερ στους Σανς, τον Ντουράντ ξανά πίσω στους Γουόριορς και τον Γουίγκινς στους Χιτ.

As both @TheSteinLine and @Gambo987 have also covered, there is a lot of talk around the league right now about a possible three-team deal that would send Butler to Phoenix, Durant to Golden State, and Wiggins to Miami.

Still a lot of time between now and the trade deadline. https://t.co/nKPD9gOZJq

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) February 5, 2025