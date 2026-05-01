ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Διεθνής Οικονομία 01 Μαΐου 2026, 14:49

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στο ήδη αποδυναμωμένο καρτέλ παραγωγών πετρελαίου, όσον αφορά τον έλεγχό του επί των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Φαίνεται ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η διαταραχή του παγκοσμίου εμπορίου ενέργειας προσέφερε στο Αμπού Ντάμπι την ιδανική ευκαιρία να αποδεσμευτεί για να χτίσει το δικό του οικονομικό μοντέλο, όπως ανέφερε ο Nadim Koteich, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης και πολιτικής των ΗΑΕ σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς των ΗΑΕ στο Bloomberg.

Όπως ανέφερε στο Reuters ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ Suhail Mohamed al-Mazrouei, η απόφαση για την έξοδο ελήφθη μετά από εξέταση των ενεργειακών στρατηγικών της χώρας.

«Αυτή ήταν μια απόφαση πολιτικής (policy decision), η οποία ελήφθη μετά από προσεκτική εξέταση των τρεχουσών και μελλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με το επίπεδο παραγωγής», εξήγησε ο ίδιος.

Ποιος κερδίζει από το ρήγμα στον ΟΠΕΚ;

Η αποχώρηση των ΗΑΕ σηματοδοτεί νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2018 κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «εξαπατά τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ο ΟΠΕΚ απολαύει της προστασίας των ΗΠΑ αλλά επιβάλει υψηλές τιμές πετρελαίου.

Προοπτικές φαίνεται να ανοίγει η κίνηση αυτή τόσο για το Αμπού Ντάμπι όσο και για τους καταναλωτές παγκοσμίως. Για παράδειγμα, η Μόνικα Μάλικ, επικεφαλής οικονομολόγος στην ADCB, δήλωσε στο Reuters ότι τα ΗΑΕ θα κερδίσουν μερίδιο στην αγορά, αλλά μόλις ομαλοποιηθεί η γεωπολιτική κατάσταση.

Ο Jorge Leon, αναλυτής στην Rystad, σημείωσε ότι τα ΗΑΕ μπορούν να ρίξουν πετρέλαιο στην αγορά: «Εκτός της ομάδας, τα ΗΑΕ θα είχαν τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να αυξήσουν την παραγωγή, εγείροντας ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού σταθεροποιητή της αγοράς», εξήγησε ο ίδιος.

Τα ΗΑΕ χαράσσουν τη δική τους πολιτική

Πέρα από το πετρέλαιο, τα ΗΑΕ φαίνεται πως χαράσσουν τον δικό τους δρόμο στον χώρο του Κόλπου.

Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, τα ΗΑΕ βρίσκονται σε πορεία διαφοροποίησης της οικονομίας τους, ενώ η ύπαρξη πλεονάσματος στον προϋπολογισμό συνεπάγεται ευκολότερη διαχείριση των χαμηλών τιμών στο πετρέλαιο.

Τι γίνεται όμως για τις σχέσεις ΗΑΕ και Σαουδικής Αραβίας; Θα έλεγε κανείς ότι η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν έφερε στην επιφάνεια βαθιά ρήγματα που προϋπήρχαν μεταξύ των δύο χωρών του Κόλπου.

Παρότι Αμπού Ντάμπι και Ριάντ διατηρούν στενούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον και κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης ακολούθησαν κοινή περιφερειακή πολιτική, η εμπλοκή των ΗΑΕ στους εμφυλίους της Υεμένης και του Σουδάν αποτέλεσαν έντονα σημεία τριβής. Παράλληλα, η αυξανόμενη εγγύτητα των ΗΑΕ με το Ισραήλ ενέτεινε τη δυσαρέσκεια του Ριάντ.

Χρόνια διάβρωση στον ΟΠΕΚ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά.

Όπως αναφέρει η έρευνα με τίτλο «The Effect of US Shale Oil Production on Local and International Oil Markets», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Energy Economics and Policy το 2023, το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο είχε αξιοσημείωτο αντίκτυπο στη δομή του διεθνούς εμπορίου αργού πετρελαίου.

Πιο ειδικά, οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΕΚ, είδαν πτώση των μεριδίων τους στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου αλλά και τη μείωση των οικονομικών τους εσόδων.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του ΟΠΕΚ προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν από 5,1 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα το 2010 σε 0,96 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα το 2021.

Πηγή: ot.gr

