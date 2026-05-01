Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01 Μαΐου 2026

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, 40 δεξαμενόπλοια που μετέφεραν 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης πετρελαίου διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ κάθε μέρα. Πλέον ελάχιστα είναι τα δεξαμενόπλοια μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις Προοπτικές των Αγορών Εμπορευμάτων.

Ποιες χώρες είναι αυτές που θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ;

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών ενέργειας εδώ και τέσσερα χρόνια

Οι συνολικές τιμές των βασικών εμπορευμάτων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 16% το 2026, λόγω της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων και των τιμών ρεκόρ για πολλά βασικά μέταλλα.

Το σοκ θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, σύμφωνα με την ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οι διαταραχές στη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 35% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο σοκ στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, με μια αρχική μείωση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου κατά περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ακόμα και μετά τη μετριασμό από την πρόσφατη κορύφωσή τους, οι τιμές του πετρελαίου Brent παρέμειναν πάνω από 50% υψηλότερες στα μέσα Απριλίου από ό,τι ήταν στις αρχές του έτους.

Η μέση τιμή του πετρελαίου Brent προβλέπεται να φτάσει τα 86 δολάρια το βαρέλι το 2026, από 69 δολάρια το βαρέλι το 2025. Αυτές οι προβλέψεις υποθέτουν ότι οι πιο έντονες διαταραχές θα τερματιστούν τον Μάιο και ότι η ναυτιλία μέσω των Στενού του Ορμούζ θα επιστρέψει σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα μέχρι τα τέλη του 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10% που προκαλείται από ένα γεωπολιτικό σοκ εφοδιασμού οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου που φτάνουν στο μέγιστο περίπου 7% και σε αυξήσεις των τιμών των λιπασμάτων που φτάνουν στο μέγιστο πάνω από 5%.

Αυτές οι κορυφώσεις συνήθως συμβαίνουν περίπου ένα χρόνο μετά το αρχικό σοκ των τιμών του πετρελαίου, με αρνητικές συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και τη μείωση της φτώχειας.

Οι ΗΠΑ θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ από την Κίνα, τη Ρωσία ή την ΕΕ

Ο Πρόεδρος Τραμπ και μέλη της κυβέρνησής του έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η τεράστια παραγωγή πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών προστατεύει τη χώρα από τις τιμολογιακές κρίσεις που προκύπτουν από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν.

«Δεν είναι σαφές αν ενεργούν ως ανόητοι ή ως απατεώνες – αλλά σε κάθε περίπτωση, κάνουν λάθος», σύμφωνα με ανάλυση του responsiblestatecraft.org.

Η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ δεν καθιστά τους Αμερικανούς καταναλωτές άτρωτους στις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες καθορίζονται από την αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης σε μια παγκόσμια αγορά

Αντίθετα, επειδή η οικονομία των ΗΠΑ καίει περισσότερο πετρέλαιο για να παράγει κάθε μονάδα οικονομικής παραγωγής από ό,τι οι ομότιμες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποφέρουν περισσότερο από το σοκ τιμών του πολέμου στο Ιράν από ό,τι η Κίνα , η Ρωσία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτά τα γεγονότα θα εκπλήξουν πολλούς Αμερικανούς, επειδή οι μύθοι και οι παρανοήσεις σχετικά με το πετρέλαιο έχουν εδώ και καιρό θολώσει τις πολιτικές συζητήσεις των ΗΠΑ.

Οι κρίσεις στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν όλες τις χώρες, ανεξάρτητα από την ποσότητα πετρελαίου που παράγουν, λόγω της βαθιά παγκοσμιοποιημένης φύσης των αγορών πετρελαίου.

Οι οικονομολόγοι συχνά συγκρίνουν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου με μια γιγάντια μπανιέρα με πολλές βρύσες και αποχετεύσεις. Οι βρύσες αντιπροσωπεύουν όλες τις χώρες που παράγουν εμπορικές ποσότητες πετρελαίου και οι αποχετεύσεις αντιπροσωπεύουν τα κράτη που καταναλώνουν πετρέλαιο, δηλαδή κάθε χώρα στον κόσμο.

Γενικά, δεν έχει σημασία πόση ποσότητα από ποιες βρύσες πηγαίνουν σε ποιες αποχετεύσεις. Αυτό που καθορίζει τις τιμές είναι το συνολικό επίπεδο πετρελαίου στην μπανιέρα, το οποίο αντιπροσωπεύει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, και η κερδοσκοπία της αγοράς ή οι προβλέψεις για τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου που μπορούν να επηρεάσουν τις πραγματικές τιμές μέσω αυτοεκπληρούμενων προφητειών.

Λιγότερα περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα

Κανονικά, η παγκόσμια αγορά προμηθεύει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αλλά το κλείσιμο του Ορμούζ που προκλήθηκε από τον καταστροφικό πόλεμο του Προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν έχει αφαιρέσει απότομα περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτό έχει μειώσει το επίπεδο του πετρελαίου και έχει αυξήσει τις τιμές για κάθε χώρα που συνδέεται με την παγκόσμια αγορά πετρελαίου – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – ανεξάρτητα από το αν καταναλώνουν άμεσα πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου.

Η κρίση εκτυλίσσεται με χρονική καθυστέρηση, με την Ασία να πλήττεται πρώτη — αλλά όχι χειρότερα — λόγω της εγγύτητάς της στον Περσικό Κόλπο, τον τόπο της φυσικής αναστάτωσης. Οι χειρότερες επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη επηρεαστεί σε όλο το μήκος της μπανιέρας, αλλά η άφιξή τους είναι επικείμενη στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Κατά ειρωνικό τρόπο, η ροή των άδειων πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τον Ατλαντικό για να φορτώσουν αμερικανικό πετρέλαιο, για την οποία καυχήθηκε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social στις 11 Απριλίου, είναι ο ακριβής μηχανισμός μετάδοσης μέσω του οποίου εξαπλώνεται το σοκ.

Αυτά τα δεξαμενόπλοια εκτρέπουν τώρα την προμήθεια των ΗΠΑ στην Ασία, όπου οι τιμές είναι υψηλότερες, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου εδώ. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Απριλίου δείχνουν μια τεράστια μείωση 6,2 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η εκτροπή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η EIA εκτιμά τώρα ότι οι μέσες τιμές βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 4,24 δολάρια ανά γαλόνι τον Απρίλιο, από 3,77 δολάρια/γαλόνι τον Μάρτιο και 3,03 δολάρια/γαλόνι τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ακόμα κι αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά με πλήρη δυναμικότητα αύριο, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ τον Μάιο αναμφίβολα θα είναι ακόμη υψηλότερες από ό,τι τον Απρίλιο, λόγω των χρονικά καθυστερημένων επιπτώσεων του πετρελαίου του Περσικού Κόλπου που έχει ήδη αποσυρθεί από την αγορά.

…μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Οι πετρελαϊκές κρίσεις συνδέονται με οικονομικές υφέσεις, με 10 από τις 12 υφέσεις στις ΗΠΑ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να έχουν προηγηθεί αμέσως από μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η ύφεση του 1960-61 και η πανδημία Covid.

Η κατανάλωση πετρελαίου είναι μια αναγκαιότητα που δεν μπορεί να μειωθεί γρήγορα

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ ζουν εκεί που ζουν, οδηγούν το αυτοκίνητο που οδηγούν και πρέπει να μετακινούνται για να πάνε στη δουλειά. Έτσι, οι υψηλές τιμές της βενζίνης αναγκάζουν τα νοικοκυριά των ΗΠΑ να μειώσουν τις δαπάνες για όλα τα άλλα, οδηγώντας σε τεράστιο σοκ ζήτησης για όλα τα άλλα αγαθά. Το αυξημένο κόστος μεταφοράς για είδη όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα θα προκαλέσει επίσης απότομη αύξηση των τιμών αυτών των ειδών πρώτης ανάγκης, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Αυτή είναι η βασική λογική για το πώς οι κρίσεις στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τους καταναλωτές, αλλά ο πραγματικός πόνος που θα νιώσουν οι Αμερικανοί θα είναι συγκριτικά χειρότερος από την κατάσταση στην Κίνα, τη Ρωσία και την ΕΕ.

Η οικονομία των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα πετρελαϊκή, που σημαίνει ότι καίει περισσότερο πετρέλαιο για την παραγωγή κάθε μονάδας ΑΕΠ από όλες αυτές τις χώρες, και μάλιστα σε αρκετά σημαντικές ποσότητες. Ανά δολάριο οικονομικής παραγωγής, η οικονομία των ΗΠΑ καταναλώνει διπλάσια ποσότητα πετρελαίου από την ΕΕ, 40% περισσότερο πετρέλαιο από την Κίνα και 20% περισσότερο πετρέλαιο από τη Ρωσία – κάτι που είναι ιδιαίτερα εκπληκτικό επειδή η Ρωσία είναι ένα πετρελαϊκό κράτος.

Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Τραμπ

Δύο βασικοί παράγοντες εξηγούν γιατί η παραγωγή των ΗΠΑ εξαρτάται τόσο πολύ από το πετρέλαιο.

Πρώτον, οι ΗΠΑ είναι μια κουλτούρα που αγαπά τα αυτοκίνητα και το σύστημα μεταφορών τους ανέκαθεν βασιζόταν περισσότερο στα αυτοκίνητα από ό,τι άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Δεύτερον, οι ΗΠΑ έχουν καθυστερήσει στη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα , τα οποία μπορούν να τροφοδοτούνται από ηλεκτρικά δίκτυα που είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από το πετρέλαιο .

Η Κίνα, ειδικότερα, προωθεί εδώ και καιρό τα ηλεκτρικά οχήματα και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο για στρατηγικούς λόγους, κατανοώντας τα οφέλη για την ασφάλεια από την αποσύνδεση του συστήματος μεταφορών της από μια παγκόσμια αγορά πετρελαίου που είναι επιρρεπής σε κρίσεις τιμών.

Μακροπρόθεσμα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιγράψουν τη στρατηγική της Κίνας και να μειώσουν τον κίνδυνο από το πετρέλαιο μέσω κυβερνητικών πολιτικών, ώστε να ενθαρρύνουν τη μετάβαση των ΗΠΑ από τα αυτοκίνητα που καίνε πετρέλαιο.

Αλλά βραχυπρόθεσμα, η μόνη λύση είναι να γίνει μια συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ — και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο.

Καθώς η αναστάτωση πλήττει και οι τιμές στις ΗΠΑ εκτοξεύονται, η διαπραγματευτική ισχύς του Τραμπ έναντι του Ιράν θα κατακρημνίζεται.

Όποιο κόστος κι αν πρέπει να πληρώσουν οι ΗΠΑ στο Ιράν για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μόνο θα μεγαλώνει καθώς η πετρελαϊκή κρίση επιδεινώνεται. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Τραμπ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 30.04.26

Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01.05.26

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01.05.26

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή»
Απεργία 01.05.26 Upd: 12:51

Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή»

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Τίμησαν τη μνήμη 01.05.26

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
ΠΑΣΟΚ 01.05.26

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Τα αποτελέσματα 01.05.26

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

