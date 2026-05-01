ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Στο χρονικό διάστημα από 4 έως 8 Μαΐου οι καταβολές στους δικαιούχους
Οι δικαιούχοι εφάπαξ και επιδομάτων θα λάβουν τα χρήματά τους από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Παρασκευή - Αναλυτικά ο «χάρτης» των πληρωμών από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ
Τον «χάρτη» των πληρωμών για επιδόματα και εφάπαξ της επόμενης εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την περίοδο 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
-Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
-Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Οι καταβολές της ΔΥΠΑ
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Πηγή: ΟΤ
- Αχτσιόγλου: Στην Ελλάδα οι μισθοί βρίσκονται στην τελευταία θέση – Η Πρωτομαγιά είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή
- Νέα Υόρκη: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι τη στιγμή της επέμβασης αστυνομικών σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας
- Ο viral οπαδός της Γιουνάιτεντ… τραυματίστηκε στο Βαλένθια – Παναθηναϊκός (pic)
- Η ΑΙ πάει πόλεμο – Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες με επτά εταιρείες
- Μπιενάλε Βενετίας: Γιατί παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή
- Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
- Τηλεφωνικές απάτες με τη ΔΥΠΑ: Τι πρέπει να προσέχετε για να μην πέσετε θύματα
- ΠΑΟΚ: Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
