Τον «χάρτη» των πληρωμών για επιδόματα και εφάπαξ της επόμενης εβδομάδας από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την περίοδο 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

-Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

-Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή: ΟΤ