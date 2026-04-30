Το… απωθημένο του Νεϊμάρ: «Θέλω Μουντιάλ και τελικό Βραζιλία με Αργεντινή»

Ο Νεϊμάρ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά την ισοπαλία 1-1 της Σάντος εναντίον της Σαν Λορέντσο, για το Copa Sudamericana, στο στάδιο Pedro Bidegain στην Αργεντινή, επιβεβαίωσε την επιθυμία του να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και προέβλεψε έναν τελικό μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής.

Οι δηλώσεις του Νεϊμάρ για το Μουντιάλ

«Φυσικά το να ονειρεύεται να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι το μόνο που σκέφτεται ένας Βραζιλιάνος παίκτης, να είναι εκεί, και ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Ένας τελικός μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής θα ήταν θεαματικός», δήλωσε ο Νεϊμάρ στη μικτή ζώνη του σταδίου Σαν Λορέντσο.

Η υποδοχή που του επιφυλάχτηκε από τους φίλους της Σαν Λορέντσο ήταν εντυπωσιακή και ο Νεϊμάρ επέλεξε να ηχογραφήσει ένα μήνυμα για εκείνους:

«Γεια σας, οπαδοί της Σαν Λορέντσο! Σας ευχαριστώ που με καλωσορίσατε τόσο καλά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την αγάπη που δείξατε σε εμένα και την ομάδα μου. Με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο εκτός Βραζιλίας και για μένα είναι χαρά και τιμή να λαμβάνω αυτή την αγάπη», ανέφερε.