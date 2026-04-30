Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ με ενοχλήσεις στη μέση ο Γουόρντ – Τα δεδομένα για το Game 3

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό για το Game 2 της μεταξύ τους σειράς στα playoffs της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν γνωστή τη 12άδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση, με τον Τάισον Γουόρντ να μένει εκτός και τον Φρανκ Νιλικίνα να παίρνει τη θέση του.

Ο λόγος για αυτό είναι πως το πρωί δεν έκανε χαλάρωμα με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και ακολούθησε θεραπεία με τους γιατρούς της ομάδας.

Δεν είναι κάτι σοβαρό και πιθανότατα αν υπήρχε λόγος θα έμπαινε κανονικά στη δωδεκάδα, ωστόσο τώρα, με το 1-0 στη σειρά και τόσα παιχνίδια να μένουν για την ολοκλήρωσή της, ο Ολυμπιακός δεν είχε κανέναν λόγο να ρισκάρει πράγματα με τον Αμερικανό.

Υπενθυμίζεται πως ο Γουόρντ βγήκε στο Game 1 λίγα μόλις λεπτά μετά το τζάμπολ και δεν ξαναμπήκε ποτέ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον προφυλάσσει. Το πλάνο καλώς εχόντων των πραγμάτων είναι να αγωνιστεί κανονικά στο Μόντε Κάρλο αν και εφόσον χρειαστεί και ανάλογα τη διακύμανση της σειράς.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού χωρίς τον Γουόρντ:

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα