Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Κρήτη.

Τα κρίσιμα πολιτικά και οικονομικά ερωτήματα του Αλ. Τσίπρα

Σχεδόν δύο 24ωρα από την ανάρτησή του για «το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» ο πρώην πρωθυπουργός μιλά για «οικονομικό έγκλημα» με «χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου» για «να κονομήσει ένα ξένο FUND, η CVC», βασικό μέτοχος της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Πολλά τα λεφτά

«Αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ για να κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Και το Δημόσιο συμμετέχει καταβάλλοντας 1,3 δισ. ευρώ» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας αθροίζοντας στο παραπάνω ποσό άλλα περίπου 2 δισ. ευρώ από το Ταμείο ανάκαμψης δηλαδή συνολικά «3,5 δισ. από τις τσέπες του φορολογούμενου τα τελευταία χρόνια».

Και ποια η ανταπόδοση στους καταναλωτές, αναρωτιέται ο πρώην πρωθυπουργός ρητορικά για να απαντήσει ο ίδιος: «οι λογαριασμοί στα ύψη και η ΔΕΗ καθοδηγεί το καρτέλ της ενέργειας που φουσκώνει τους λογαριασμούς του ρεύματος».

Η «αλήθεια των αριθμών»

Έχοντας κάνει την αποκάλυψη τη Δευτέρα (27/04) έλαβε ουσιαστικά ως απάντηση ότι δεν έχει άδικο αλλά «ότι δήθεν» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μια ΔΕΗ χρεωμένη «κι αυτοί έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια ΔΕΗ κερδοφόρα. Εναν εθνικό πρωταθλητή».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξεμάνει: «Πρωταθλητής λοιπόν η ΔΕΗ, σύμφωνοι, αλλά της αισχροκέρδειας, των εναρμονισμένων πρακτικών, της ακρίβειας και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος. Τέτοιο πρωτάθλημα θα τους το χαρίζαμε, αν τα σπασμένα δεν τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός».

Ο Αλέξης Τσίπρας παρέθεσε μάλιστα και την «πλήρη αλήθεια των αριθμών»:

«Εμείς το 15-19, μειώσαμε την ενεργειακή φτώχεια από το 29.2% το 2015, στο 17.9% το 2019. Και τα ληξιπρόθεσμα κατά δέκα μονάδες, από 42% το 2015, στο 32% το 2019.

Σήμερα παραμένουν στο ίδιο ποσοστό.

Να δούμε όμως και ποιος τη χρεοκόπησε; Το 2019 το καθαρό χρέος της ΔΕΗ ήταν 3.6 δισ. Το 2025 το καθαρό χρέος της ΔΕΗ είναι 6,5 δισ.

Και το κυριότερο, αυτό που γνωρίζει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας: Εμείς για 4,5 χρόνια δεν ανεβάσαμε ούτε ένα ευρώ τους λογαριασμούς του ρεύματος».

«Δεν θέλουμε μια ΔΕΗ πρωταθλητή στην ακρίβεια»

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε «εμείς δεν θέλουμε μια ΔΕΗ πρωταθλητή στην ακρίβεια, αλλά αναπτυξιακή δύναμη της χώρας και εργαλείο στην αγορά ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Εμείς θέλουμε να μην αγωνιούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες όταν ανοίγουν το λογαριασμό του ρεύματος.

Γι’ αυτό και σήμερα έχουμε έτοιμο σχέδιο για: Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά σε σταθερή και προσιτή τιμή.

Για να διασφαλίσουμε ότι κάθε νοικοκυριό θα μπορεί να θερμαίνεται/ψύχεται επαρκώς σε ένα προσιτό κόστος», αναπτύσσοντας το σχέδιο αυτό.