Η τρομερή ανάρτηση του Κόντη για τον ΟΦΗ: «Τα παιδιά έδειξαν τι σημαίνει να παίζεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου»

Ο Χρήστος Κόντης, ο αρχιτέκτονας της ιστορικής επιτυχίας του ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, μετά την παρέλαση και την αποθέωση του κόσμου στο Ηράκλειο.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε ότι η ομάδα του έδειξε τον χαρακτήρα της και έμεινε ενωμένη, με τους παίκτες του να αντιλαμβάνονται ότι σε αυτό το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ, έπαιζαν για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Φυσικά, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλη την Κρήτη, τους φιλάθλους του ΟΦΗ και όλα τα μέλη της ομάδας, για όσα πρόσφεραν κατά τη φετινή σεζόν.

Όσα έγραψε ο Χρήστος Κόντης στην ανάρτησή του:

«Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται εύκολα. Λίγες μέρες πριν τον τελικό το είπα γιατί το πίστευα. Όχι από ενθουσιασμό της στιγμής, αλλά γιατί έβλεπα καθημερινά τι κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δούλεψε πολύ.

Πέρασε δύσκολες στιγμές, πίεση, αμφισβήτηση. Κράτησε χαρακτήρα και έμεινε ενωμένη μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει τον στόχο της. Και κατάφερε κάτι ακόμα μεγαλύτερο… να βάλει στο πλάνο έναν στόχο που δεν υπήρχε καν στο πίσω μέρος του μυαλού — τον τελικό Κυπέλλου.

Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά έδειξαν τι σημαίνει να παίζεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Με καθαρό μυαλό, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είμαι περήφανος για αυτούς. Για τη νοοτροπία τους, τη συνέπειά τους και τον τρόπο που στάθηκαν σε όλη τη διαδρομή.

Ευχαριστώ την Κρήτη, τον πρόεδρό μας κ. Μπούση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τους συνεργάτες μου και το team μου που ήταν μαζί μου από την αρχή, και τους φιλάθλους που είναι πάντα ο δωδέκατος παίκτης μας. Και πάνω απ’ όλα, τους παίκτες μου.

Γιατί αυτοί έκαναν όλους τους στόχους πραγματικότητα. Ευχαριστώ απο καρδιάς».