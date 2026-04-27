Χαμός με το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ

Ο Ολλανδός άσος της Τότεναμ, Τσάβι Σίμονς στάθηκε πολύ άτυχος στο παιχνίδι με την Γουλβς, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά και θα χάσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ολλανδός μέσος των Spurs υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε πως έχει προκύψει μεγάλο θέμα στην ομάδα του Λονδίνου, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον τραυματισμό του 23χρονου άσου, το ιατρικό επιτελείο των πρωτευουσιάνων.

Οι οπαδοί των Spurs κατηγορούν τα μέλη του ιατρικού τιμ πως δεν έκαναν αυτό που έπρεπε και ότι υπέδειξαν στον διεθνή Ολλανδό χαφ ακόμα και να δοκιμάσει να συνεχίσει το παιχνίδι.

Ένας οπαδός της Τότεναμ, ο οποίος ήταν στο γήπεδο ανέφερε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απορώ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τον τραυματισμό του Τσάβι. Ήταν εμφανές πως ήταν κάτι σοβαρό στο γόνατο κι απ’ το ιατρικό τιμ τον έβαλαν να κάνει πηδηματάκια. Ίσως μάλιστα αυτή η κίνηση να επιβάρυνε την κατάσταση.

Απορήσαμε βλέποντας μάλιστα να του λένε αν μπορεί να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο, για να δοκιμάσει αν είναι σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι».

Ένας άλλος οπαδός της Τότεναμ έγραψε μεταξύ άλλων. «Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας αντιμετωπίζει πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα. Τα ίδια έχουν γίνει και με άλλους παίκτες όπως για παράδειγμα ο Κουλουσέφσκι, ο Μπεντανκούρ και ο Ντράγκουσιν.

Το ιατρικό τιμ δεν έχει κάνει σωστά την δουλειά του και γι’ αυτό βλέπουμε την ομάδα μας να έχει συνεχώς τόσους παίκτες με σοβαρά προβλήματα τραυματισμών».

Το θέμα όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην ομάδα του Λονδίνου και η διοίκηση της Τότεναμ αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στην περίπτωση του Σίμονς αλλά και σε προηγούμενους τραυματισμούς παικτών, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο.