Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.
Ο σούπερ σταρ της Παρί, Ναντίρ Χίφι, σε πρόσφατη συνέντευξή του έκανε τις δικές του προβλέψεις για το ποιες ομάδες θα βρίσκονται στο Final Four της Αθήνας!
Ο Γάλλος γκαρντ στις προβλέψεις του άφησε… εκτός τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι δύο «αιώνιοι» δεν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Μονακό και της Βαλένθια αντίστοιχα ώστε να βρεθούν στο Final Four.
Ο Χίφι προβλέπει ότι αν και ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα έδρας θα ηττηθεί στη σειρά των playoffs κόντρα στη Μονακό με 3-1. Για τους Πράσινους, «βλέπει» ότι θα ηττηθούν με 3-2 στα playoffs με τις «νυχτερίδες».
Σχετικά, με τις άλλες ομάδες που θεωρεί ότι θα βρεθούν στο Final Four, σύμφωνα με εκείνον η Φενέρ και η Ρεάλ θα προκριθούν. Ο Χίφι προβλέπει ότι η Φενέρ θα επικρατήσει στη σειρά των playoffs με τη Ζαλγκίρις (3-1), ενώ για τους Μαδριλένους τόνισε ότι θα περάσουν με… σκούπα επί της Χάποελ (3-0).
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις