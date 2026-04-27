Ο Μάικ Ζαμπίδης συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενόψει του αγώνα με τον Μεϊγουέδερ (vid)
Συνάντηση Γκίλφοϊλ – Ζαμπίδη ενόψει του μεγάλου πυγμαχικού αγώνα με τον Αμερικανό πολυπρωταθλητή Φλόιντ Μεϊγουέδερ
Ο Μάικ Ζαμπίδης ετοιμάζεται να υποδεχθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ σε έναν πυγμαχικό γεγονός που ήδη συζητείται πάρα πολύ, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά παγκοσμίως.
Ο 49χρονος πλέον Αμερικανός πυγμάχος θεωρείται ως ένας από τους πιο πετυχημένους στην ιστορία του αθλήματος καθώς σε 50 αγώνες είναι αήττητος, έχοντας διατηρήσει τη ζώνη του παγκόσμιου πρωταθλητή 15 φορές, σε διάφορες κατηγορίες κιλών.
Λίγους μήνες πριν τον μεγάλο αγώνα, επίσης σπουδαίος στον χώρο του Κικ Μπόξινγκ Μάικ Ζαμπίδης συναντήθηκε με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Μάλιστα ο Έλληνας πρωταθλητής της ζήτησε να ποζάρουν σε μαχητικό στυλ μπροστά από την Ελληνική και την Αμερικάνικη σημαία και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε παρακάτω στην ανάρτηση που έκανε ο Ζαμπίδης στην επίσημη σελίδα του στο Instagram.
«Η συνάντηση με την Αμερικανίδα Πρέσβη @kimberlyguilfoyle απέκτησε μαχητικό πνεύμα 👊. Η Ελλάδα μαζί με την Αμερική σε έναν ιστορικό αγώνα πυγμαχίας μεταξύ Ζαμπίδη και Μέιγουέδερ στην Ελλάδα στις 27/6/26», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση στην σελίδα του Μάικ Ζαμπίδη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις