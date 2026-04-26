Μαδρίτη: Προκρίθηκε και στο διπλό ο Τσιτσιπάς (2-0, vid)

Στον δεύτερο γύρο του Mutua Madrid Open πέρασαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι, οι οποίοι επικράτησαν με 2-0 σετ των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ (7-5, 6-4).

Οι Μέλο και Ζβέρεφ ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκαν με 3-0 και λίγο αργότερα με 4-1, αλλά το ελληνικοϊταλικό δίδυμο απάντησε με δικό του σερί για το 4-4. Στο 11ο γκέιμ μάλιστα οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι πέτυχαν νέο μπρέικ για το 6-5, ενώ στη συνέχεια έκαναν το 7-5 που τους έδωσε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ οι Τσιτσιπάς και Νταρντέρι προηγήθηκαν με μπρέικ 3-1, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο 5-3, με το ελληνικοϊταλικό δίδυμο να κάνει το 6-4 και να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της μαδριλένικης διοργάνωσης. Ο συμπατριώτης μας και ο Ιταλός πλέον περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι θα προκύψουν από την αναμέτρηση: Σιμόνε Μπολέλι/Αντρέα Βαβασόρι (Νο.8 του ταμπλό) – Γκουίντο Αντρεότζι/Μάνουελ Γκινάρντ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς χθες πέτυχε σπουδαία νίκη και στο μονό απέναντι στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 2-0 σετ για τον δεύτερο γύρο και πέρασε στον τρίτο γύρο του μονού, όπου θα αντιμετωπίσει τον 21χρονο Ισπανό qualifier, Ντάνιελ Μέριδα, με φόντο τους «16».

Ο Έλληνας τενίστας δείχνει να ανεβάζει στροφές ενόψει του Ρολάν Γκαρός, με τον ίδιο να ψάχνει τον… βηματισμό του, μετά τις τρεις σερί ήττες που είχε υποστεί πριν το τουρνουά της Μαδρίτης.