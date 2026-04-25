Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εμφανίστηκε σπάνια στο Λος Άντζελες, κινούμενος με τη βοήθεια περιπατητήρα στο πλευρό της συζύγου του, Χέιλι Ρόμπερτς, σε μια εικόνα που μαρτυρά τη φάση αποκατάστασης στην οποία βρίσκεται.

Ο 73χρονος σταρ του Baywatch εθεάθη να διασχίζει έναν χώρο στάθμευσης στη γειτονιά West Hills, στηριζόμενος σε πι, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six.

Ντυμένος χαλαρά, με γκρι T-shirt, μαύρη φόρμα και μπεζ καπέλο, είχε ρίξει στους ώμους του ένα φούτερ, ενώ φορούσε γυαλιά και μαύρα παπούτσια. Δίπλα του, η Ρόμπερτς επέλεξε αθλητικό look με κολάν, λευκό top και ροζ καπέλο.

Σε φάση αποθεραπείας

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο ηθοποιός αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο. Όπως τονίζεται, ακολουθεί φυσικοθεραπεία και η πορεία του είναι θετική, με τον ίδιο να «αισθάνεται καλά».

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί ανησυχία για την υγεία του. Την άνοιξη του 2025 είχε εντοπιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, λίγο πριν υποβληθεί σε χειρουργείο, δηλώνοντας τότε ότι υπέφερε από έντονους πόνους.

David Hasselhoff, 73, uses walker during rare outing with wife Hayley Roberts https://t.co/nq3gZgYkNb pic.twitter.com/wQDpdLpOsR — Page Six (@PageSix) April 25, 2026

Μια σχέση που κρατά πάνω από δεκαετία

Ο Χάσελχοφ και η Ρόμπερτς είναι μαζί από το 2011 και παντρεύτηκαν το 2018 σε στενό κύκλο στην Ιταλία. Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντάς τον «τον ιδανικό σύζυγο», τονίζοντας την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία του.

Οι προηγούμενοι γάμοι και η απώλεια

Στο παρελθόν, ο ηθοποιός είχε παντρευτεί τις Κάθριν Χίκλαντ και Πάμελα Μπαχ, με την οποία απέκτησε δύο κόρες. Η Μπαχ έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 62 ετών.

Ο ίδιος δεν παρέστη στην κηδεία της, ωστόσο είχε εκδώσει δημόσια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της οικογένειας και ζητώντας ιδιωτικότητα για να διαχειριστούν την απώλεια.