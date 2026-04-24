Λουτσέσκου: «Πάνω μας έχει περάσει ένας τυφώνας, είναι δύσκολο αλλά είμαστε εδώ»

Την κατάσταση που βιώνει φέτος ο ΠΑΟΚ περιέγραψε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό (25/4, 20:30), ενώ εξέφρασε τον σεβασμό του για τον αντίπαλο και όσα έχει πετύχει ως τώρα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ότι έχει δώσει αρκετούς τελικούς κι αν είναι ξεχωριστό αυτό το ματς:

«Προσωπικά για μένα είναι ένας ιδιαίτερος τελικός, αλλά για μένα κάθε τέτοιου είδους παιχνίδι είναι σπέσιαλ. Είμαι φτιαγμένος για να νικάω κι αν δεν το πετυχαίνω σε εισαγωγικά είμαι νεκρός. Στο ποδόσφαιρο παλεύεις για να νικήσεις. Πάνω από εμάς, από τις ψυχές μας έχει περάσει ένας τυφώνας. Ό,τι έχει συμβεί αυτή τη σεζόν είναι σαν να έχεις εξισώσει όλα τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα στο Κύπελλο, μεγάλα ματς στην Ευρώπη, είχαμε τα ντέρμπι. Είχαμε τραυματισμούς, τρελές καταστάσεις και τις όμορφες στιγμές που είχαμε στη σεζόν τις πετάξαμε. Η ιστορία με τους οπαδούς πριν τη Λιόν, πριν τον Ολυμπιακό και τον Λεβαδειακό είχαμε τον οπαδό που δολοφονήθηκε, μετά είχαμε τον πατέρα μου, τον αδερφό του κύριου Σαββίδη.

Είναι δύσκολο, αλλά είμαστε εδώ μπροστά σας, στον τελικό με το τρόπαιο στο τραπέζι και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το ματς, να παλέψουμε, να αντιδράσουμε ξανά σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση. Δεν παίζουμε μόνο για μας, αλλά για τον κόσμο μας, που μας ακολουθεί, μας πιστεύει, ξοδεύει πράγματα για να μας δείξει την πίστη του. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για ένα πολύ σημαντικό τρόπαιο. Εχουμε ισχυρό κίνητρο να παίξουμε ποδόσφαιρο και να πάρουμε το κύπελλο».

Για τη γιορτή των 100 ετών και το πως νιώθουν οι παίκτες μετά την τραγωδία με τους οπαδούς:

«Εγώ και οι παίκτες δεν ήμασταν παρόντες στη γιορτή. Εξέφραζε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, τις μάχες που έχει δώσει αυτός ο σύλλογος. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις τον ΠΑΟΚ, σε όποια κατάσταση κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει συμβεί. Θα ελέγξουμε τα συναισθήματά μας και θα βγάλουμε την εμπειρία, τη δουλειά και την ποιότητά μας για να πάρουμε αυτόν τον τίτλο».

Για το αν είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ:

«Ο ΟΦΗ είναι σε καλή κατάσταση, έχει χτίσει αυτοπεποίθηση με τα αποτελέσματα και την δουλειά του προπονητή της. Έχει τον σεβασμό από εμάς. Ο αντίπαλός έχει τον σεβασμό μας. Σεβόμαστε τη δουλειά του. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες, αλλά και ο ΟΦΗ πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες που έχει».

Από την πλευρά του, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ανέφερε τα εξής:

Για τους τίτλους που έχει κατακτήσει με τον ΠΑΟΚ, τους τελικούς που έχει συμμετάσχει και αν έχει τη δική του ιδιαιτερότητα ο τελικός του Σαββάτου:

«Φυσικά και είναι πολύ σημαντικό ματς για εμένα, την ομάδα, τον κόσμο μας. Θα τα δώσουμε όλα για να σηκώσουμε το τρόπαιο. Ξέρουμε τι έχουμε περάσει μέσα στη σεζόν και πόσο σημαντικό είναι να τα καταφέρουμε».

Όσον αφορά το διάστημα που έμεινε εκτός δράσης και την πρόσφατη επιστροφή του:

«Ήταν δύσκολη περίοδος για εμένα. Την ξεπέρασα, είμαι έτοιμος για τον τελικό. Πήρα κάποια λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι και θα τα δώσω όλα αύριο. Κάθε ποδοσφαιριστής ξεπερνάει τις δύσκολες και άτυχες στιγμές που του παρουσιάζονται».

Άγχος ή ανυπομονησία πριν τον τελικό; Τι κυριαρχεί;

«Πρέπει να κοντρολάρεις τα συναισθήματα σου. Είναι μεγάλος αγώνας, είναι τελικός, πρέπει να παραμείνεις ήρεμος και συγκεντρωμένος».