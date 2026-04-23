«Ένοιωσα ότι εξαπάτησα το σύστημα»: Τι είναι η μέθοδος «κάψε τ΄άχυρα» που αλλάζει τα ραντεβού από dating apps

Ήταν το 2023 και η Δρ. Τζένι Γιανγκ είχε βαρεθεί τα dating apps.

Έψαχνε για σύντροφο, αλλά το μόνο που έβρισκε στις εφαρμογές ήταν άβολα σεξουαλικά μηνύματα και συζητήσεις που δεν οδηγούσαν πουθενά.

Ήταν σαν να έψαχνε βελόνα σε έναν τεράστιο σωρό άχυρα. Έτσι, μια μέρα, απογοητευμένη και χωρίς έμπνευση, έψαξε στο Google «πώς βρίσκεις πραγματικά μια βελόνα στ’ άχυρα;»

Η απάντηση: κάψ’ τα.

Καίγοντας τον σωρό στα dating apps

Έτσι, σύμφωνα με τον Guardian, γεννήθηκε η μέθοδος γνωριμιών «καμένα άχυρα» (burned haystack dating method).

Με τη βοήθεια κάποιων φίλων και της ακαδημαϊκής της εμπειρογνωμοσύνης, η Γιανγκ – καθηγήτρια ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Green Bay – ανέπτυξε ένα σύνολο κανόνων για «άτομα που αναζητούν μια μακροχρόνια, σταθερή, μονογαμική σχέση».

Η BHDM έχει δέκα βασικούς κανόνες:

Κανόνας 1: Τα dating apps είναι ένα εργαλεία, όχι τρόπος ζωής.

Κανόνας 2: Επικεντρώσου στα μηνύματα αντί για το scrolling/swiping. Στα μηνύματα θα βρεις τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζεσαι.

Κανόνας 3: Όχι ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές. Τις χρησιμοποιείς μόνο όταν εσύ θέλεις

Ο Κανόνας 4 ονομάζεται «Block to Burn»: Αποκλείστε όσους έχετε αλληλεπιδράσει αλλά δεν ταιριάζουν, για να αποτρέψετε την επανεμφάνισή τους.

Κανόνας 5: Μην τσακώνεστε. Αν κάποιος δεν σας κάνει, προχωρήστε.

Κανόνας 6: Μην γίνεστε «φίλοι δι’ αλληλογραφίας».

Κανόνας 7: Ορίστε τη γεωγραφική σας περιοχή, αλλά μην μοιράζεστε την τοποθεσία σας. Ο σκοπός είναι να αποφύγετε άντρες που ψάχνουν μόνο για μια εύκολη συνάντηση. Ένας σοβαρός άντρας δεν θα έχει πρόβλημα να καταβάλει λίγη περισσότερη προσπάθεια για να σας δει.

Κανόνας 8: Όχι «ludic looping» δηλαδή όχι εθισμό στη «παιχνιδοποίηση» των εφαρμογών γνωριμιών (η ώθηση που παίρνεις από ένα ταίριασμα, το ατελείωτο swiping)

Κανόνας 9: Όχι άντρες που δεν μπορούν να οργανώσουν το ραντεβού.

Κανόνας 10: Αντιμετώπισε τη διαδικασία των online ραντεβού ως αναζήτηση εργασίας, όχι ως παραγγελία φαγητού.

Στόχος: Η σταθερή σχέση

Η πλήρης μέθοδος είναι διαθέσιμη στην ομάδα του Facebook και στο πρόσφατα κυκλοφορημένο βιβλίο της Γιανγκ, Burn the Haystack. Όταν εφαρμόζεται, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές γνωριμιών πιο αποτελεσματικά και να εντοπίζουν πιθανούς συντρόφους χωρίς να αποσπούνται από άντρες που είναι αγενείς, ανάρμοστοι, μη διαθέσιμοι ή απλώς ενδιαφέρονται για περιστασιακές σχέσεις.

«Δεν είναι δύσκολο να βρεις έναν πολυγαμικό άντρα στο Tinder για μια σχέση μιας νύχτας», λέει η Γιανγκ.

«Δεν χρειάζεσαι μέθοδο γι’ αυτό».

Μόλις άρχισε να καίει το δικό της «άχυρο» των γνωριμιών, «όλα άρχισαν να αλλάζουν αμέσως», λέει η Γιανγκ.

«Ένιωσα σαν να είχα βρει έναν κώδικα».

Δημιούργησε μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook ώστε αυτή και οι φίλες της να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή της μεθόδου, και με την πάροδο του χρόνου η ομάδα μεγάλωσε ραγδαία.

Σήμερα, έχει περισσότερα από 260.000 μέλη. Η ομάδα είναι ιδιωτική και ανοιχτή σε γυναίκες και μη δυαδικά άτομα που βγαίνουν με οποιοδήποτε φύλο.

Η συμμετοχή δεν είναι ανοιχτή σε άνδρες.

Έρωτας στα χρόνια της τεχνολογίας και της πατριαρχίας

Στην περιγραφή της ομάδας, η Γιανγκ εξηγεί ότι η BHDM «επιδιώκει να αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα των ραντεβού στην ψηφιακή εποχή, πολλά από τα οποία έχουν τις ρίζες τους στις πατριαρχικές δομές και την τοξική αρρενωπότητα». Η Γιανγκ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη σελίδα και πρέπει να εγκρίνει τα μέλη. Επιπλέον, γράφει ένα ενημερωτικό δελτίο Substack σχετικά με το θέμα.

«Είμαι πεπεισμένη ότι ο μόνος λόγος που έγινε viral με αυτόν τον τρόπο είναι επειδή υπήρχε τεράστια ανάγκη», λέει η Γιανγκ.

«Οι γυναίκες κατάλαβαν ότι έλεγα την αλήθεια. Και δεν τις κατηγορούσα. Αυτά είναι νόμιμα προβλήματα και πρέπει να είναι θυμωμένες».

Στο διαδίκτυο, οι αντιδράσεις στη μέθοδο ποικίλλουν.

Πολλοί την υποστηρίζουν σθεναρά, λέγοντας ότι, όπως βίωσε η Γιανγκ, μεταμόρφωσε εντελώς την ερωτική τους ζωή.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η μέθοδος οδηγεί σε υπερβολικά αυστηρή κρίση των ανδρών και των προφίλ τους.

Σε μια ανάρτηση στο Reddit με τίτλο «Η μέθοδος Burned Haystack ξεφεύγει από τον έλεγχο;», ένας χρήστης υποστήριξε ότι «είμαστε όλοι απλά άνθρωποι που προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό» και ότι δεν περιμένουν από τους άνδρες να έχουν τέλεια αυτογνωσία, επειδή ούτε οι ίδιοι την έχουν.

«Η μισανδρία είναι υπερβολική για μένα», απάντησε ένας άλλος χρήστης. Παρατήρησε «έλλειψη συμπόνιας προς τους άνδρες και τους ατελείς ανθρώπους» στην ομάδα του Facebook, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και πολλές απαίσιες γυναίκες εκεί έξω.

Ένα ρίσκο, που όμως αξίζει

Η Γιανγκ είναι εξοικειωμένη με αυτή την κριτική.

«[Οι επικριτές] λένε ότι το [BHDM] θα οδηγήσει τους ανθρώπους να αποκλείουν καλούς άνδρες, και είναι αυτό πιθανό; Σίγουρα», λέει. «

Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μικρότερο ρίσκο από το να σπαταλήσεις ολόκληρη τη ζωή σου με μια ομάδα κακών ανδρών».

Η Γιανγκ υποστηρίζει ότι το να κάνεις πάρα πολλές παραχωρήσεις για επιβλαβή συμπεριφορά από άνδρες μπορεί να είναι επικίνδυνο.

«Αυτό θα ακουστεί υπερβολικό, αλλά αυτό το επιχείρημα είναι το θεμέλιο της κουλτούρας του βιασμού», λέει.

«Καθιστά τις γυναίκες υπεύθυνες για την κακή συμπεριφορά των ανδρών και επιβάλλει στις γυναίκες να προσαρμόζονται σε αυτή τη συμπεριφορά».

Λίγα και καλά;

Πολλές συμβουλές για τα διαδικτυακά ραντεβού περιγράφουν τα ραντεβού ως ένα παιχνίδι αριθμών, όπου αυξάνεις τις πιθανότητές σου για ένα καλό ταίρι βγαίνοντας με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Τα ραντεβού είναι πράγματι ένα παιχνίδι αριθμών, συμφωνεί η Γιανγκ – αλλά ένα παιχνίδι που αφορά τον εντοπισμό ενός μικρού, συγκεκριμένου αριθμού ανθρώπων.

«Θέλεις να προσελκύσεις τη στενότερη μειοψηφία ανθρώπων που θα ήταν πραγματικά καλό ταίρι για σένα, και να περνάς το χρόνο σου μόνο μαζί τους», λέει.

Είναι απαραίτητο να έχεις σαφή πρόθεση όταν βγαίνεις ραντεβού, λέει η Μπέλα Γκάντι, σύμβουλος ραντεβού στη Smart Dating Academy και παρουσιάστρια του podcast της Smart Dating Academy.

Αλλά σκέψου τα δικά σου μοτίβα στα ραντεβού και τις σχέσεις πριν περιορίσεις τις επιλογές σου, προτείνει.

Δεν αρκεί να εντοπίζεις προειδοποιητικά σημάδια αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι έτοιμος για το είδος της σχέσης που θέλεις.

«Πριν κάψετε το άχυρο, είναι σημαντικό να κοιτάξετε μέσα σας και να αναρωτηθείτε: Έχω μοτίβα στις σχέσεις μου; Κάνω το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά;», λέει η Γκάντι.

Η κούραση της αναζήτησης

Η κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών είναι ένα φαινόμενο για το οποίο γίνεται συχνά αναφορά, και πολλοί άνθρωποι αναζητούν ένα «εγχειρίδιο» για τις γνωριμίες.

«Κανείς δεν έχει πάει σε σχολείο γνωριμιών ή σχέσεων», σημειώνει η Γκάντι.

Επιπλέον, επειδή οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού, φαίνεται να ενθαρρύνουν τους χρήστες να επικοινωνούν και να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν θα έκαναν ποτέ στην πραγματική ζωή.

«Οι συνομιλίες [στις εφαρμογές] δεν είναι φυσιολογικές», λέει η Γιανγκ.

«Υπάρχουν συνεχείς επιθετικές συμπεριφορές, τόσο σε μακρο- όσο και σε μικροεπίπεδο.»

Πώς λοιπόν τα διαχειρίζεστε όλα αυτά; Δείξτε επιείκεια στον εαυτό σας, τονίζει.

«Μην το παίρνετε προσωπικά όταν κάνετε λάθη και βιώνετε αποτυχίες στα ραντεβού».

«Η ζωή και τα ραντεβού έχουν να κάνουν πραγματικά με το να μάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας.»