«Ένοιωσα ότι εξαπάτησα το σύστημα»: Τι είναι η μέθοδος «κάψε τ΄άχυρα» που αλλάζει τα ραντεβού από dating apps
Relationsex 23 Απριλίου 2026, 21:00

Η χρήση dating apps μπορεί να μοιάζει σαν να ψάχνεις «βελόνα στ’ άχυρα» – γι’ αυτό η Δρ Τζένι Γιανγκ επινόησε μια τεχνική για καλύτερα ταιριάσματα

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Spotlight

Ήταν το 2023 και η Δρ. Τζένι Γιανγκ είχε βαρεθεί τα dating apps.

Έψαχνε για σύντροφο, αλλά το μόνο που έβρισκε στις εφαρμογές ήταν άβολα σεξουαλικά μηνύματα και συζητήσεις που δεν οδηγούσαν πουθενά.

Ήταν σαν να έψαχνε βελόνα σε έναν τεράστιο σωρό άχυρα. Έτσι, μια μέρα, απογοητευμένη και χωρίς έμπνευση, έψαξε στο Google «πώς βρίσκεις πραγματικά μια βελόνα στ’ άχυρα;»

Η απάντηση: κάψ’ τα.

Καίγοντας τον σωρό στα dating apps

Έτσι, σύμφωνα με τον Guardian, γεννήθηκε η μέθοδος γνωριμιών «καμένα άχυρα» (burned haystack dating method).

Με τη βοήθεια κάποιων φίλων και της ακαδημαϊκής της εμπειρογνωμοσύνης, η Γιανγκ – καθηγήτρια ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Green Bay – ανέπτυξε ένα σύνολο κανόνων για «άτομα που αναζητούν μια μακροχρόνια, σταθερή, μονογαμική σχέση».

Η BHDM έχει δέκα βασικούς κανόνες:

Κανόνας 1: Τα dating apps είναι ένα εργαλεία, όχι τρόπος ζωής.

Κανόνας 2: Επικεντρώσου στα μηνύματα αντί για το scrolling/swiping. Στα μηνύματα θα βρεις τις πληροφορίες που πραγματικά χρειάζεσαι.

Κανόνας 3: Όχι ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές. Τις χρησιμοποιείς μόνο όταν εσύ θέλεις

Ο Κανόνας 4 ονομάζεται «Block to Burn»: Αποκλείστε όσους έχετε αλληλεπιδράσει αλλά δεν ταιριάζουν, για να αποτρέψετε την επανεμφάνισή τους.

Κανόνας 5: Μην τσακώνεστε. Αν κάποιος δεν σας κάνει, προχωρήστε.

Κανόνας 6: Μην γίνεστε «φίλοι δι’ αλληλογραφίας».

Κανόνας 7: Ορίστε τη γεωγραφική σας περιοχή, αλλά μην μοιράζεστε την τοποθεσία σας. Ο σκοπός είναι να αποφύγετε άντρες που ψάχνουν μόνο για μια εύκολη συνάντηση. Ένας σοβαρός άντρας δεν θα έχει πρόβλημα να καταβάλει λίγη περισσότερη προσπάθεια για να σας δει.

Κανόνας 8: Όχι «ludic looping» δηλαδή όχι εθισμό στη «παιχνιδοποίηση» των εφαρμογών γνωριμιών (η ώθηση που παίρνεις από ένα ταίριασμα, το ατελείωτο swiping)

Κανόνας 9: Όχι άντρες που δεν μπορούν να οργανώσουν το ραντεβού.

Κανόνας 10: Αντιμετώπισε τη διαδικασία των online ραντεβού ως αναζήτηση εργασίας, όχι ως παραγγελία φαγητού.

Στόχος: Η σταθερή σχέση

Η πλήρης μέθοδος είναι διαθέσιμη στην ομάδα του Facebook και στο πρόσφατα κυκλοφορημένο βιβλίο της Γιανγκ, Burn the Haystack. Όταν εφαρμόζεται, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές γνωριμιών πιο αποτελεσματικά και να εντοπίζουν πιθανούς συντρόφους χωρίς να αποσπούνται από άντρες που είναι αγενείς, ανάρμοστοι, μη διαθέσιμοι ή απλώς ενδιαφέρονται για περιστασιακές σχέσεις.

«Δεν είναι δύσκολο να βρεις έναν πολυγαμικό άντρα στο Tinder για μια σχέση μιας νύχτας», λέει η Γιανγκ.

«Δεν χρειάζεσαι μέθοδο γι’ αυτό».

Μόλις άρχισε να καίει το δικό της «άχυρο» των γνωριμιών, «όλα άρχισαν να αλλάζουν αμέσως», λέει η Γιανγκ.

«Ένιωσα σαν να είχα βρει έναν κώδικα».

Δημιούργησε μια ιδιωτική ομάδα στο Facebook ώστε αυτή και οι φίλες της να μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή της μεθόδου, και με την πάροδο του χρόνου η ομάδα μεγάλωσε ραγδαία.

Σήμερα, έχει περισσότερα από 260.000 μέλη. Η ομάδα είναι ιδιωτική και ανοιχτή σε γυναίκες και μη δυαδικά άτομα που βγαίνουν με οποιοδήποτε φύλο.

Η συμμετοχή δεν είναι ανοιχτή σε άνδρες.

Έρωτας στα χρόνια της τεχνολογίας και της πατριαρχίας

Στην περιγραφή της ομάδας, η Γιανγκ εξηγεί ότι η BHDM «επιδιώκει να αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα των ραντεβού στην ψηφιακή εποχή, πολλά από τα οποία έχουν τις ρίζες τους στις πατριαρχικές δομές και την τοξική αρρενωπότητα». Η Γιανγκ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη σελίδα και πρέπει να εγκρίνει τα μέλη. Επιπλέον, γράφει ένα ενημερωτικό δελτίο Substack σχετικά με το θέμα.

«Είμαι πεπεισμένη ότι ο μόνος λόγος που έγινε viral με αυτόν τον τρόπο είναι επειδή υπήρχε τεράστια ανάγκη», λέει η Γιανγκ.

«Οι γυναίκες κατάλαβαν ότι έλεγα την αλήθεια. Και δεν τις κατηγορούσα. Αυτά είναι νόμιμα προβλήματα και πρέπει να είναι θυμωμένες».

Στο διαδίκτυο, οι αντιδράσεις στη μέθοδο ποικίλλουν.

Πολλοί την υποστηρίζουν σθεναρά, λέγοντας ότι, όπως βίωσε η Γιανγκ, μεταμόρφωσε εντελώς την ερωτική τους ζωή.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η μέθοδος οδηγεί σε υπερβολικά αυστηρή κρίση των ανδρών και των προφίλ τους.

Σε μια ανάρτηση στο Reddit με τίτλο «Η μέθοδος Burned Haystack ξεφεύγει από τον έλεγχο;», ένας χρήστης υποστήριξε ότι «είμαστε όλοι απλά άνθρωποι που προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό» και ότι δεν περιμένουν από τους άνδρες να έχουν τέλεια αυτογνωσία, επειδή ούτε οι ίδιοι την έχουν.

«Η μισανδρία είναι υπερβολική για μένα», απάντησε ένας άλλος χρήστης. Παρατήρησε «έλλειψη συμπόνιας προς τους άνδρες και τους ατελείς ανθρώπους» στην ομάδα του Facebook, σημειώνοντας ότι υπάρχουν και πολλές απαίσιες γυναίκες εκεί έξω.

Ένα ρίσκο, που όμως αξίζει

Η Γιανγκ είναι εξοικειωμένη με αυτή την κριτική.

«[Οι επικριτές] λένε ότι το [BHDM] θα οδηγήσει τους ανθρώπους να αποκλείουν καλούς άνδρες, και είναι αυτό πιθανό; Σίγουρα», λέει. «

Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μικρότερο ρίσκο από το να σπαταλήσεις ολόκληρη τη ζωή σου με μια ομάδα κακών ανδρών».

Η Γιανγκ υποστηρίζει ότι το να κάνεις πάρα πολλές παραχωρήσεις για επιβλαβή συμπεριφορά από άνδρες μπορεί να είναι επικίνδυνο.

«Αυτό θα ακουστεί υπερβολικό, αλλά αυτό το επιχείρημα είναι το θεμέλιο της κουλτούρας του βιασμού», λέει.

«Καθιστά τις γυναίκες υπεύθυνες για την κακή συμπεριφορά των ανδρών και επιβάλλει στις γυναίκες να προσαρμόζονται σε αυτή τη συμπεριφορά».

Λίγα και καλά;

Πολλές συμβουλές για τα διαδικτυακά ραντεβού περιγράφουν τα ραντεβού ως ένα παιχνίδι αριθμών, όπου αυξάνεις τις πιθανότητές σου για ένα καλό ταίρι βγαίνοντας με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Τα ραντεβού είναι πράγματι ένα παιχνίδι αριθμών, συμφωνεί η Γιανγκ – αλλά ένα παιχνίδι που αφορά τον εντοπισμό ενός μικρού, συγκεκριμένου αριθμού ανθρώπων.

«Θέλεις να προσελκύσεις τη στενότερη μειοψηφία ανθρώπων που θα ήταν πραγματικά καλό ταίρι για σένα, και να περνάς το χρόνο σου μόνο μαζί τους», λέει.

Είναι απαραίτητο να έχεις σαφή πρόθεση όταν βγαίνεις ραντεβού, λέει η Μπέλα Γκάντι, σύμβουλος ραντεβού στη Smart Dating Academy και παρουσιάστρια του podcast της Smart Dating Academy.

Αλλά σκέψου τα δικά σου μοτίβα στα ραντεβού και τις σχέσεις πριν περιορίσεις τις επιλογές σου, προτείνει.

Δεν αρκεί να εντοπίζεις προειδοποιητικά σημάδια αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι έτοιμος για το είδος της σχέσης που θέλεις.

«Πριν κάψετε το άχυρο, είναι σημαντικό να κοιτάξετε μέσα σας και να αναρωτηθείτε: Έχω μοτίβα στις σχέσεις μου; Κάνω το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά;», λέει η Γκάντι.

Η κούραση της αναζήτησης

Η κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών είναι ένα φαινόμενο για το οποίο γίνεται συχνά αναφορά, και πολλοί άνθρωποι αναζητούν ένα «εγχειρίδιο» για τις γνωριμίες.

«Κανείς δεν έχει πάει σε σχολείο γνωριμιών ή σχέσεων», σημειώνει η Γκάντι.

Επιπλέον, επειδή οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού, φαίνεται να ενθαρρύνουν τους χρήστες να επικοινωνούν και να συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν θα έκαναν ποτέ στην πραγματική ζωή.

«Οι συνομιλίες [στις εφαρμογές] δεν είναι φυσιολογικές», λέει η Γιανγκ.

«Υπάρχουν συνεχείς επιθετικές συμπεριφορές, τόσο σε μακρο- όσο και σε μικροεπίπεδο.»

Πώς λοιπόν τα διαχειρίζεστε όλα αυτά; Δείξτε επιείκεια στον εαυτό σας, τονίζει.

«Μην το παίρνετε προσωπικά όταν κάνετε λάθη και βιώνετε αποτυχίες στα ραντεβού».

«Η ζωή και τα ραντεβού έχουν να κάνουν πραγματικά με το να μάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας.»

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

7 υγιεινά σνακ που σας δίνουν ενέργεια πριν την προπόνηση

Κόσμος
Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Σύνταξη
Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική 23.04.26

Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη

LIVE: Λεβάντε – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Σεβίλλη για την 33η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 23.04.26

Κρήτη: Σοκαριστικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ένας σοβαρά τραυματίας

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο καρφώθηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του οδηγού.

Σύνταξη
Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

«Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Σύνταξη
Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα
On Field 23.04.26

Όταν όλα «δείχνουν» Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός θα μάθει μετά την «μάχη» Μονακό – Μπάρτσα, την αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και το φαβορί είναι ξεκάθαρο στην αυριανή αναμέτρηση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πόσες πιθανότητες έχει να υπερασπιστεί τον τίτλο της η Αργεντινή

Σύμφωνα με σελίδα που ασχολείται με την στατιστική η Αργεντινή έχει την τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό προκειμένου να κατακτήσει το προσεχές Μουντιάλ και να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά
2016 23.04.26

Οι «παππούδες» που λήστεψαν την Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι γίνονται σειρά

Τη ληστεία πραγματοποίησαν πέντε άνδρες, οι οποίοι εισήλθαν στο διαμέρισμα της Κιμ Καρντάσιαν στο Παρίσι, την έδεσαν, της έκλεισαν το στόμα με κολλητική ταινία και την κλείδωσαν στο μπάνιο.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης – Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή
Ελλάδα 23.04.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο για την υπόθεση της 19χρονης - Τι κατέθεσε ο φίλος της Μυρτούς στον ανακριτή

Ο 23χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρέβεζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Πού κρύβονται τα μυστικά της δολοφονίας του 27χρονου – Το μοιραίο ραντεβού, ο καβγάς και το μαχαίρωμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την άγρια δολοφονία του 27χρονου γιου υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα
On Field 23.04.26

Ο κύβος ερρίφθη για Μπαλέμπα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πατάει γκάζι» για την απόκτηση του Καμερουνέζου χαφ της Μπράιτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

