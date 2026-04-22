Ολυμπιακός: Παίκτες και κόσμος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Νόβι Μπέογκραντ (vid)

Ο Ολυμπιακός «έπνιξε» την πανίσχυρη Νόβι Μπέογκραντ και επικράτησε με σκορ 16-15 για την 4η αγωνιστική του πρώτου προημιτελικού ομίλου του LEN Champions League, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.

Το Παπαστράτειο γέμισε απ’ άκρη σ’ άκρη, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να δημιουργούν αρκετά… καυτή ατμόσφαιρα και με τη φωνή του ο κόσμος της ομάδας ώθησε αποφασιστικά τους «ερυθρόλευκους» σε μία ακόμα σπουδαία και καθοριστική ευρωπαϊκή νίκη!

Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανέβασε στο Instagram πολλές φωτογραφίες και βίντεο, όπου απαθανατίζεται ο παλμός στην κερκίδα, τα συνθήματα και η υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι -πάνω από 1.000- υποστηρικτές της ελληνικής ομάδας.

«Ολα είναι στα χέρια μας, μπορούσαμε να νικήσουμε με μεγαλύτερη διαφορά»

Ελβις Φάτοβιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που νικήσαμε, αλλά έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Πιστεύω, αξίζαμε να νικήσουμε με περισσότερα γκολ. Ωστόσο, είμαστε πολύ περήφανοι για την προσέγγισή μας στο ματς. Σίγουρα, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν πάει καλύτερα… Τώρα, όμως, ξέρουμε ότι όλα είναι στα χέρια μας! Θα έχουμε περίπου δύο-τρεις μέρες ξεκούραση, γιατί όλα τα παιδιά είναι πολύ κουρασμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά, πρέπει να προετοιμαστούμε για το κρισιμότερο κομμάτι της σεζόν».

Γιάννης Φουντούλης: «Πολύ δύσκολο ματς, πολύ σημαντικό. Θέλαμε πάση θυσία τη νίκη. Τώρα, αν αυτή ερχόταν και με πάνω από δύο γκολ, θα ήταν το ιδανικό. Οπως πήγε το ματς, με την άμυνα που βγάλαμε στο τέλος, το σημαντικότερο είναι ότι κρατήσαμε τη νίκη. Θέλουμε άλλες δύο νίκες για να προκριθούμε. Αν θέλουμε να είμαστε στο Final-4, πρέπει να κερδίσουμε στα δύο επόμενα».