ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1: Παραμένουν σκούρα τα πράγματα για τους Θεσσαλούς

Ούτε την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League πήρε η ΑΕΛ την ανάσα που θα ήθελε καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά. Η βαθμολογική θηλιά εξακολουθεί να σφίγγει τους Θεσσαλούς που δεν εκμεταλλεύθηκαν όσο έπρεπε την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ατρόμητο, αν και τον έπιασαν στην βαθμολογία (η ΑΕΛ 12η και ο Πανσερραϊκός 13ος, κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, με 24 βαθμούς). Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.

Τα κακά νέα είναι ότι η ΑΕΛ δεν νίκησε για 11η αγωνιστική, καθώς έχει να πανηγυρίσει τρίποντο από τις 31/1, όταν επικράτησε 2-0 στον Βόλο. Επίσης, η Κηφισιά «μετράει» πέντε ματς χωρίς νίκη. Και στα δυο παιχνίδια της κανονικής περιόδου οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες.

Η Κηφισιά προηγήθηκε με πέναλτι του Πόμπο στο 18’ και το 1-1 για την ΑΕΛ έγινε στο 55’ με σουτ του Σαγκάλ. Και οι δυο ομάδες αναζήτησαν το δεύτερο γκολ.

Από την άσπρη βούλα

Μπορεί η ΑΕΛ να πίεσε για το γρήγορο γκολ, όμως η Κηφισιά προηγήθηκε στο 16’ με εύστοχο πέναλτι. Ήταν μια φάση από το πουθενά, σέντρα του Κανατέ και χέρι του Μασόν, με τον διαιτητή Παπαπέτρου (Αθηνών) να δείχνει απευθείας την άσπρη βούλα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Πόμπο και έκανε το 1-0 υπέρ της Κηφισιάς (18’).

Μεγάλη ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ στο 41’ σε μπάσιμο του Τούμτα, ο οποίος από σέντρα του Μασόν πέρασε τον γκολκίπερ όμως η μπάλα κατέληξε άουτ υπό την πίεση των αμυνόμενων (Πέτκοφ και Πόκορνι).

1-1 και ευκαιρίες η Κηφισιά

Χωρίς τη μεγάλη φάση η ΑΕΛ στο ξεκίνημα του β’ μέρους, παρά την πίεση με κατοχή της μπάλας. Η Κηφισιά απείλησε με αντεπίθεση στο 55’, όταν κατέληξε ελάχιστα άουτ σουτ του Ταβάρες. Η φάση αφύπνισε την ΑΕΛ που στο 56’ έχασε ευκαιρία με τον Κακουτά και ισοφάρισε στο 57’ με σουτ του Σαγκάλ, με τον Πέτκοφ να βάζει το πόδι του αλλά να μην αποτρέπει το 1-1.

Το παιχνίδι έγινε πιο γρήγορο. Στο 66’ ο Αναγνωστόπουλος δεν αιφνιδιάστηκε και μπλόκαρε το σουτ του Πόμπο στην αριστερή γωνία του.

Και οι δυο ομάδες αναζήτησαν το γκολ. Πάντως, μετά την τριπλή αλλαγή του Λέτο στο 75’, η Κηφισιά έγινε πιο απειλητική. Στο 77’ ο Ταβάρες πέρασε τον Ολαφσον αλλά έστειλε τη μπάλα πλάγιο άουτ. Μια ακόμη ευκαιρία για την Κηφισιά στο 85’, όταν κατέληξε άουτ σουτ του Μπένι, μετά από πάσα του Ρουκουνάκη.

ΑΕΛ Νοvibet: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45’ Γκαράτε), Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46΄Ολαφσον), Ιλιάδης, Μασόν, Ναόρ (68’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46’ Κακουτά), Σαγάλ (82’ Ενγκόι) , Τούπτα.

Κηφισιά: Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νάνελι (46’ Ταβάρες, 90+4’ Μποτία), Πόμπο (75’ Μπένι), Αντόνισε (75’ Σόουζα), Χριστόπουλος (75’ Μίγιτς).