Φάμελλος: Υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία η συμπεριφορά Μητσοτάκη – Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ

Επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ανακοίνωσε.

«Η υποκριτική και προσβλητική προς την κοινωνία συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Προσέξτε τι έκανε σήμερα. Ανακοίνωσε μέτρα, για τα οποία δεν έβρισκε λεφτά όταν του το προτείναμε εμείς, την ώρα που συζητιόταν η άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ και είναι στην Ελλάδα η κυρία Κοβέσι».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε πως «είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά δεν λέει ταυτόχρονα ότι τελικά τα υψηλά υπερπλεονάσματα είναι τεράστιο λάθος, το οποίο είναι δικό του λάθος», εξηγώντας ότι «οι ‘άριστοι’ της κυβέρνησης οδηγούν σε υπερπλεονάσματα, που είναι πάνω από 12,5 δισ. τα τελευταία τρία χρόνια».

«Σας το λέω ξεκάθαρα, είναι μία κλοπή 12,5 δισ. από την ελληνική κοινωνία και οικονομία», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενώ προσέθεσε πως ο κ. Μητσοτάκης «έρχεται τώρα να δώσει πίσω κάτι λιγότερο από 5% για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ότι παρ’ όλη την επιδότηση στο diesel, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από την περίοδο πριν από την πολεμική επέμβαση στο Ιράν και ότι δεν τα βγάζει πέρα η μέση ελληνική οικογένεια».

«Του λέω λοιπόν ξεκάθαρα: Όλο το φετινό υπερπλεόνασμα των 3 δισ. να δοθεί τώρα για αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Αυτή είναι πραγματική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Μπορεί; Δεν μπορεί. Τον νοιάζουν μόνο τα υπερκέρδη των καρτέλ», τόνισε χαρακτηριστικά.