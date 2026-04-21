Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο Σπένσερ Ράσκοφ της Match Group, η εταιρία στην οποία ανήκει το Tinder, δηλώνει ότι η προσέλκυση γυναικών αποτελεί την «πρωταρχική του προτεραιότητα», καθώς δεσμεύτηκε να ανακόψει τη μακροχρόνια πτώση του αριθμού των χρηστών και να αναστρέψει την πορεία της εφαρμογής γνωριμιών μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

«Η προσέλκυση γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Ράσκοφ στη Financial Times.

«Η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι πολύ δύσκολη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τις γυναίκες και, όταν το κάνουμε αυτό, περισσότερες γυναίκες θα επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μας».

Η πτώση του Tinder

Ο επικεφαλής της Match Group, ο οποίος προσχώρησε στην εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2025, ανέλαβε την ευθύνη του Tinder τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αναζωογονήσει την ανάπτυξη της εφαρμογής, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 54% των εσόδων του ομίλου και είναι κρίσιμη για την επιτυχία του.

Το Tinder έχει πέσει από το υψηλό των 65,4 εκατομμυρίων ενεργών χρηστών το μήνα το 2021 σε 50,5 εκατομμύρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower, εν μέσω κριτικής για τον εθιστικό του σχεδιασμό που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι και μια ευρύτερης λεγόμενη «κόπωση από τα ραντεβού».

Η Match Group δεν δημοσιεύει ανάλυση των χρηστών των εφαρμογών της ανά φύλο, αλλά η Sensor Tower εκτιμά ότι περίπου το 75% των χρηστών του Tinder είναι άνδρες.

Η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε μετά την πανδημία στον τομέα των εφαρμογών γνωριμιών έχει πλήξει σοβαρά την Match Group, η οποία κατέχει επίσης την Hinge, καθώς και ανταγωνιστές όπως το Bumble.

Οι μετοχές της Match έχουν χάσει περισσότερο από το 80% της αγοραίας αξίας τους από το 2021. Η εταιρεία έχει επίσης δεχτεί πιέσεις από τους επενδυτές να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

FT: Match Group CEO Spencer Rascoff said getting more women on Tinder is his “primary focus” as he tries to reverse user declines. Sensor Tower estimates 75% of Tinder users are men, and Tinder’s monthly active users fell from 65.4M in 2021 to 50.5M last year. pic.twitter.com/ZBz9Z303ba — Wall St Engine (@wallstengine) April 20, 2026

Μία απόσταση με τους καταναλωτές

Ο Ρασκοφ, ο οποίος στο παρελθόν ίδρυσε και ηγήθηκε της αγοράς ακινήτων Zillow, δήλωσε ότι τα προβλήματα στο Tinder προήλθαν από την αποτυχία της εταιρείας να ακούσει τους πελάτες και να καινοτομήσει μετά την αρχική της επιτυχία.

«Η εταιρεία απογειώθηκε και έγινε τόσο μεγάλη και κερδοφόρα τόσο γρήγορα, που το Tinder δεν ανέπτυξε την ικανότητα καινοτομίας που θα παρέμενε συντονισμένη με τις προτιμήσεις των καταναλωτών», είπε.

«Εν τω μεταξύ, οι προτιμήσεις των καταναλωτών άλλαξαν αρκετά τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως μεταξύ των γυναικών χρηστών που δεν εκτιμούσαν πλέον τον μηχανισμό γρήγορου swiping του Tinder», πρόσθεσε.

Στόχος: Οι γυναίκες και η Gen Z

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ράσκοφ έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα εισάγοντας μια σειρά από νέες λειτουργίες, όπως ομαδικάραντεβού, βιντεοκλήσεις και σύνδεση μέσω κοινών ενδιαφερόντων, όπως τα μουσικά γούστα, για να προσελκύσει νεότερους χρήστες της Gen Z και γυναίκες.

Έχει επίσης αναδιαμορφώσει την ηγεσία του Tinder, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός νέου διευθυντή τεχνολογίας.

«Είναι λοιπόν νέοι άνθρωποι, είναι μια νέα αίσθηση επείγοντος», δήλωσε.

Ο Ράσκοφ ελπίζει ότι αυτές οι αλλαγές θα ανατρέψουν την πολυετή πτώση των χρηστών. «Όταν ξεκίνησα, βρισκόμασταν περίπου στο -11 (ετήσια μείωση), και νομίζω ότι το τελευταίο τρίμηνο ήμασταν περίπου στο -8,5. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε σταθερά επίπεδα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους», πρόσθεσε.

Μακροπρόθεσμες και δομικές αλλαγές

Ο Ράσκοφ δήλωσε ότι του δόθηκε περιθώριο ελιγμών από το διοικητικό συμβούλιο για να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καινοτομίες προσανατολισμένες στον καταναλωτή έναντι των άμεσων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η Tinder έχει δεσμευτεί για 60 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές προς τους χρήστες, όπως νέα προϊόντα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, από περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το 2025, ενώ οι διαφημιστικές δαπάνες έχουν αυξηθεί στα 230 εκατομμύρια δολάρια από 180 εκατομμύρια δολάρια.

«Το διοικητικό συμβούλιο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πρόθυμο να πει στον CEO του: ‘Ναι, πρέπει να επιστρέψεις αυτή την αξία των επενδύσεων στους χρήστες, γιατί τελικά θα επιστραφεί στους μετόχους με πολλαπλάσιο κέρδος’», είπε.

Για αυτόν τον λόγο, ο Ράσκοφ δήλωσε ότι δεν επικεντρώνεται στην αύξηση των χρηστών που πληρώνουν αυτή τη στιγμή, αλλά υιοθέτησε την προσέγγιση ότι αν περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή, ένα τμήμα από αυτούς θα επέλεγε την premium συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει το Tinder.

Tinder, the app that revolutionized online dating for millennials, is falling flat with Gen Z. Spencer Rascoff, chief executive of parent Match Group, is rethinking the app as younger online daters grow tired of swiping. Read more from his interview: https://t.co/D4PUWhDz3C pic.twitter.com/rpPHQUBH6z — The Wall Street Journal (@WSJ) May 28, 2025

Επαναπροσδιορίζοντας το Tinder

Ο Νταν Σάλμον, εταίρος και επικεφαλής της έρευνας για το διαδίκτυο στις ΗΠΑ στη New Street Research, δήλωσε ότι ο Ράσκοφ είχε κάνει μια «ειλικρινή επανεκτίμηση του Tinder, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική αναλόγως, και την εφάρμοσε καλά».

«Ωστόσο, μένει να δούμε αν τα θετικά μέτρα που έχει λάβει μπορούν να αντισταθμίσουν τις πραγματικές μακροπρόθεσμες αλλαγές στις συμπεριφορές των γνωριμιών της Γενιάς Ζ, ειδικά αυτών των γυναικών», πρόσθεσε.

Ο Ράσκοφ αντιμετωπίζει επίσης μια ενδιαφέρουσα δυναμική εντός του εκτεταμένου ομίλου ρομαντικών υπηρεσιών της Match, καθώς προσπαθεί να βελτιώσει την τύχη του Tinder.

Ενώ το Tinder παραμένει ο γίγαντας της βιομηχανίας των εφαρμογών γνωριμιών, το Hinge — στο οποίο η Match απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο το 2018 — έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Η τοποθέτηση του Hinge ως πλατφόρμας για σοβαρές σχέσεις έχει επίσης αποφέρει οικονομικά οφέλη.

Το Hinge κατέγραψε λειτουργικά έσοδα 166,3 εκατ. δολαρίων το 2025, από 74,3 εκατ. δολάρια το 2023, ενώ τα έσοδα του Tinder μειώθηκαν από 955,5 εκατ. δολάρια σε 832,6 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο.

Ο Ράσκοφ παραδέχεται ότι το Tinder μπορεί μια μέρα να ξεπεραστεί από το Hinge. «Το δυναμικό του Hinge είναι τεράστιο, είναι ο ηγέτης της κατηγορίας στον χώρο των σοβαρών γνωριμιών και το μέγεθος της αγοράς για άτομα που αναζητούν μια εφαρμογή για να συναντήσουν με ασφάλεια «τον/την κατάλληλο/η» είναι τεράστιο», είπε.

Ωστόσο, απέκρουσε τις ανησυχίες σχετικά με μια ευρύτερη πτώση στον κλάδο των εφαρμογών γνωριμιών.

«Είναι γελοίο να λέμε ότι στους ανθρώπους δεν αρέσουν πλέονεφαρμογές γνωριμιών. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια, οι άνθρωποι δεν θέλουν τις εφαρμογές γνωριμιών που είναι αναποτελεσματικές», είπε.