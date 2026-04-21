Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21 Απριλίου 2026, 06:00

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Vita.gr
Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ο Σπένσερ Ράσκοφ της Match Group, η εταιρία στην οποία ανήκει το Tinder, δηλώνει ότι η προσέλκυση γυναικών αποτελεί την «πρωταρχική του προτεραιότητα», καθώς δεσμεύτηκε να ανακόψει τη μακροχρόνια πτώση του αριθμού των χρηστών και να αναστρέψει την πορεία της εφαρμογής γνωριμιών μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

«Η προσέλκυση γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Ράσκοφ στη Financial Times.

«Η επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι πολύ δύσκολη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα για τις γυναίκες και, όταν το κάνουμε αυτό, περισσότερες γυναίκες θα επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές μας».

Η πτώση του Tinder

Ο επικεφαλής της Match Group, ο οποίος προσχώρησε στην εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2025, ανέλαβε την ευθύνη του Tinder τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να αναζωογονήσει την ανάπτυξη της εφαρμογής, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 54% των εσόδων του ομίλου και είναι κρίσιμη για την επιτυχία του.

Το Tinder έχει πέσει από το υψηλό των 65,4 εκατομμυρίων ενεργών χρηστών το μήνα το 2021 σε 50,5 εκατομμύρια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower, εν μέσω κριτικής για τον εθιστικό του σχεδιασμό που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι και μια ευρύτερης λεγόμενη «κόπωση από τα ραντεβού».

Η Match Group δεν δημοσιεύει ανάλυση των χρηστών των εφαρμογών της ανά φύλο, αλλά η Sensor Tower εκτιμά ότι περίπου το 75% των χρηστών του Tinder είναι άνδρες.

Η επιβράδυνση που παρατηρήθηκε μετά την πανδημία στον τομέα των εφαρμογών γνωριμιών έχει πλήξει σοβαρά την Match Group, η οποία κατέχει επίσης την Hinge, καθώς και ανταγωνιστές όπως το Bumble.

Οι μετοχές της Match έχουν χάσει περισσότερο από το 80% της αγοραίας αξίας τους από το 2021. Η εταιρεία έχει επίσης δεχτεί πιέσεις από τους επενδυτές να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Μία απόσταση με τους καταναλωτές

Ο Ρασκοφ, ο οποίος στο παρελθόν ίδρυσε και ηγήθηκε της αγοράς ακινήτων Zillow, δήλωσε ότι τα προβλήματα στο Tinder προήλθαν από την αποτυχία της εταιρείας να ακούσει τους πελάτες και να καινοτομήσει μετά την αρχική της επιτυχία.

«Η εταιρεία απογειώθηκε και έγινε τόσο μεγάλη και κερδοφόρα τόσο γρήγορα, που το Tinder δεν ανέπτυξε την ικανότητα καινοτομίας που θα παρέμενε συντονισμένη με τις προτιμήσεις των καταναλωτών», είπε.

«Εν τω μεταξύ, οι προτιμήσεις των καταναλωτών άλλαξαν αρκετά τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως μεταξύ των γυναικών χρηστών που δεν εκτιμούσαν πλέον τον μηχανισμό γρήγορου swiping του Tinder», πρόσθεσε.

Στόχος: Οι γυναίκες και η Gen Z

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ράσκοφ έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα εισάγοντας μια σειρά από νέες λειτουργίες, όπως ομαδικάραντεβού, βιντεοκλήσεις και σύνδεση μέσω κοινών ενδιαφερόντων, όπως τα μουσικά γούστα, για να προσελκύσει νεότερους χρήστες της Gen Z και γυναίκες.

Έχει επίσης αναδιαμορφώσει την ηγεσία του Tinder, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός νέου διευθυντή τεχνολογίας.

«Είναι λοιπόν νέοι άνθρωποι, είναι μια νέα αίσθηση επείγοντος», δήλωσε.

Ο Ράσκοφ ελπίζει ότι αυτές οι αλλαγές θα ανατρέψουν την πολυετή πτώση των χρηστών. «Όταν ξεκίνησα, βρισκόμασταν περίπου στο -11 (ετήσια μείωση), και νομίζω ότι το τελευταίο τρίμηνο ήμασταν περίπου στο -8,5. Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε σταθερά επίπεδα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους», πρόσθεσε.

Μακροπρόθεσμες και δομικές αλλαγές

Ο Ράσκοφ δήλωσε ότι του δόθηκε περιθώριο ελιγμών από το διοικητικό συμβούλιο για να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε καινοτομίες προσανατολισμένες στον καταναλωτή έναντι των άμεσων οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η Tinder έχει δεσμευτεί για 60 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές προς τους χρήστες, όπως νέα προϊόντα, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, από περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το 2025, ενώ οι διαφημιστικές δαπάνες έχουν αυξηθεί στα 230 εκατομμύρια δολάρια από 180 εκατομμύρια δολάρια.

«Το διοικητικό συμβούλιο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πρόθυμο να πει στον CEO του: ‘Ναι, πρέπει να επιστρέψεις αυτή την αξία των επενδύσεων στους χρήστες, γιατί τελικά θα επιστραφεί στους μετόχους με πολλαπλάσιο κέρδος’», είπε.

Για αυτόν τον λόγο, ο Ράσκοφ δήλωσε ότι δεν επικεντρώνεται στην αύξηση των χρηστών που πληρώνουν αυτή τη στιγμή, αλλά υιοθέτησε την προσέγγιση ότι αν περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή, ένα τμήμα από αυτούς θα επέλεγε την premium συνδρομητική υπηρεσία που προσφέρει το Tinder.

Επαναπροσδιορίζοντας το Tinder

Ο Νταν Σάλμον, εταίρος και επικεφαλής της έρευνας για το διαδίκτυο στις ΗΠΑ στη New Street Research, δήλωσε ότι ο Ράσκοφ είχε κάνει μια «ειλικρινή επανεκτίμηση του Tinder, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική αναλόγως, και την εφάρμοσε καλά».

«Ωστόσο, μένει να δούμε αν τα θετικά μέτρα που έχει λάβει μπορούν να αντισταθμίσουν τις πραγματικές μακροπρόθεσμες αλλαγές στις συμπεριφορές των γνωριμιών της Γενιάς Ζ, ειδικά αυτών των γυναικών», πρόσθεσε.

Ο Ράσκοφ αντιμετωπίζει επίσης μια ενδιαφέρουσα δυναμική εντός του εκτεταμένου ομίλου ρομαντικών υπηρεσιών της Match, καθώς προσπαθεί να βελτιώσει την τύχη του Tinder.

Ενώ το Tinder παραμένει ο γίγαντας της βιομηχανίας των εφαρμογών γνωριμιών, το Hinge — στο οποίο η Match απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο το 2018 — έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Η τοποθέτηση του Hinge ως πλατφόρμας για σοβαρές σχέσεις έχει επίσης αποφέρει οικονομικά οφέλη.

Το Hinge κατέγραψε λειτουργικά έσοδα 166,3 εκατ. δολαρίων το 2025, από 74,3 εκατ. δολάρια το 2023, ενώ τα έσοδα του Tinder μειώθηκαν από 955,5 εκατ. δολάρια σε 832,6 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο.

Ο Ράσκοφ παραδέχεται ότι το Tinder μπορεί μια μέρα να ξεπεραστεί από το Hinge. «Το δυναμικό του Hinge είναι τεράστιο, είναι ο ηγέτης της κατηγορίας στον χώρο των σοβαρών γνωριμιών και το μέγεθος της αγοράς για άτομα που αναζητούν μια εφαρμογή για να συναντήσουν με ασφάλεια «τον/την κατάλληλο/η» είναι τεράστιο», είπε.

Ωστόσο, απέκρουσε τις ανησυχίες σχετικά με μια ευρύτερη πτώση στον κλάδο των εφαρμογών γνωριμιών.

«Είναι γελοίο να λέμε ότι στους ανθρώπους δεν αρέσουν πλέονεφαρμογές γνωριμιών. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια, οι άνθρωποι δεν θέλουν τις εφαρμογές γνωριμιών που είναι αναποτελεσματικές», είπε.

Macro
Macro
Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
Vita.gr
Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Κόσμος
Κόσμος
Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ')
Language 21.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Μπάσκετ 21.04.26

Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Κόσμος 21.04.26

«Τερματίστε τον πόλεμο στο Ιράν» - Αντιπολεμική διαδήλωση βετεράνων στο Κάπιτολ Χολ - Πάνω από 60 συλλήψεις

Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
Μπάσκετ 21.04.26

Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)

H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Ελλάδα 21.04.26

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

