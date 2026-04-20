Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν το Μανχάταν έζησε μια πρωτόγνωρη φρενίτιδα. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση, ο οίκος Sotheby’s έβγαλε στο σφυρί τα προσωπικά της αντικείμενα. Αν και επίσημα ο οίκος παρουσίαζε τη συλλογή ως τα «απομεινάρια» –εκείνα δηλαδή που δεν κράτησαν για τον εαυτό τους τα παιδιά της, η Καρολάιν και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ – το κοινό είχε άλλη άποψη. Για τους θαυμαστές της, δεν επρόκειτο για παλιά αντικείμενα, αλλά για το μοναδικό εισιτήριο εισόδου στην «αδιαπέραστη» ιδιωτική ζωή της πιο εμβληματικής γυναίκας της εποχής.

Η παράνοια του καταλόγου

Ο κατάλογος της δημοπρασίας, μια πολυτελής έκδοση 584 σελίδων, δεν ήταν απλό πληροφοριακό φυλλάδιο. Έγινε το «ιερό δισκοπότηρο» των θαυμαστών της. Εκτυπώθηκαν 100.000 αντίτυπα και όσοι ήθελαν να δουν από κοντά τα αντικείμενα έπρεπε να συμμετάσχουν σε μια κλήρωση, σαν να κυνηγούσαν ένα σπάνιο λαχείο. Ήταν η απόλυτη απόδειξη της δημόσιας δίψας για λίγη από τη λάμψη και το μυστήριο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Το Σφυρί που «Έσπασε» τα Κοντέρ

Οι εκτιμήσεις του οίκου Sotheby’s, που μιλούσαν για έσοδα περίπου 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδείχθηκαν υπερβολικά συντηρητικές. Μέσα σε τέσσερις ημέρες φρενήρους πλειοδοσίας, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 34,5 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε αντικείμενο, από το πιο ασήμαντο ως το πιο ιστορικό, βρήκε αγοραστή.

Μερικά από τα αντικείμενα που έγραψαν ιστορία:

Η ποικιλία και οι τιμές των αντικειμένων που βγήκαν στο σφυρί προκάλεσαν ίλιγγο, καθώς η συναισθηματική τους αξία μεταφράστηκε σε αστρονομικά ποσά.

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων με το διαμάντι 40 καρατίων ήταν το «αστέρι» της βραδιάς, φτάνοντας τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του μεγιστάνα Τόνι Ο’ράιλι, ενώ το ιστορικό γαλλικό γραφείο όπου ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι υπέγραψε τη συνθήκη για τα πυρηνικά έφτασε το 1,3 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν δίστασε να δαπανήσει 772.500 δολάρια για τα μπαστούνια του γκολφ του Προέδρου, ενώ αντικείμενα πιο προσωπικά, όπως ένα παιδικό κουνιστό αλογάκι, εκτοξεύτηκαν στα 400.000 δολάρια.

Ακόμα και φαινομενικά απλά αντικείμενα, όπως το κολιέ με τα ψεύτικα μαργαριτάρια που φορούσε σε μια εμβληματική φωτογραφία η Τζάκι Κένεντι Ωνάση, έπιασαν το ποσό των 211.500 δολαρίων, ενώ ο προσωπικός της αναπτήρας πουλήθηκε για 85.000 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι για τους αγοραστές, κάθε αντικείμενο αποτελούσε ένα απτό κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας.

Οι πρωταγωνιστές της δημοπρασίας

Ανάμεσα στους αγοραστές ξεχώρισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ως σύζυγος της Μαρίας Σράιβερ (ανιψιάς του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι), ο ηθοποιός δεν δίστασε να ξοδέψει μια περιουσία για τα μπαστούνια του γκολφ του προέδρου, έναν πίνακα του Νόρμαν Ρόκγουελ και ένα δερμάτινο σετ γραφείου, θέλοντας να διατηρήσει ένα κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας των Κένεντι.

Από την άλλη, υπήρχαν αντικείμενα πιο ανθρώπινα, σχεδόν αθώα. Ένα γαλλικό σχολικό βιβλίο, γεμάτο με παιδικά σκίτσα γυναικών με κομψά ρούχα, πωλήθηκε για 42.500 δολάρια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι, πολύ πριν γίνει το απόλυτο fashion icon, η Τζάκι Κένεντι Ωνάση ήταν απλώς ένα κορίτσι που λάτρευε το στυλ και τη μόδα.

Μια Αποχαιρετιστήρια Τελετή

Η δημοπρασία εκείνη δεν ήταν απλώς μια πώληση επίπλων και κοσμημάτων από το ρετιρέ της 5ης Λεωφόρου. Ήταν το οριστικό κλείσιμο ενός κεφαλαίου. Όπως αποτυπώνεται και στη σύγχρονη μυθοπλασία (όπως στη σειρά Love Story του 2026), ο διαμοιρασμός των αντικειμένων της μητέρας τους από την Καρολάιν και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ήταν μια πράξη τρυφερή και οδυνηρή ταυτόχρονα. Το 1996, ο κόσμος δεν αγόρασε απλώς αναμνηστικά· αγόρασε το δικαίωμα να αγγίξει ένα κομμάτι από τον μύθο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

*Mε πληροφορίες από: BBC