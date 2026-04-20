Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Stories 20 Απριλίου 2026, 22:05

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν το Μανχάταν έζησε μια πρωτόγνωρη φρενίτιδα. Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση, ο οίκος Sotheby’s έβγαλε στο σφυρί τα προσωπικά της αντικείμενα. Αν και επίσημα ο οίκος παρουσίαζε τη συλλογή ως τα «απομεινάρια» –εκείνα δηλαδή που δεν κράτησαν για τον εαυτό τους τα παιδιά της, η Καρολάιν και ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ – το κοινό είχε άλλη άποψη. Για τους θαυμαστές της, δεν επρόκειτο για παλιά αντικείμενα, αλλά για το μοναδικό εισιτήριο εισόδου στην «αδιαπέραστη» ιδιωτική ζωή της πιο εμβληματικής γυναίκας της εποχής.

Η παράνοια του καταλόγου

Ο κατάλογος της δημοπρασίας, μια πολυτελής έκδοση 584 σελίδων, δεν ήταν απλό πληροφοριακό φυλλάδιο. Έγινε το «ιερό δισκοπότηρο» των θαυμαστών της. Εκτυπώθηκαν 100.000 αντίτυπα και όσοι ήθελαν να δουν από κοντά τα αντικείμενα έπρεπε να συμμετάσχουν σε μια κλήρωση, σαν να κυνηγούσαν ένα σπάνιο λαχείο. Ήταν η απόλυτη απόδειξη της δημόσιας δίψας για λίγη από τη λάμψη και το μυστήριο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

Η Πρώτη Κυρία Τζάκλιν Κένεντι (αριστερά) στέκεται με την αδελφή της, Πριγκίπισσα Λι Ρατζίβιλ της Πολωνίας, και την ανιψιά της, Άννα Χριστίνα Ρατζίβιλ, στο διάδρομο έξω από το Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον σκύλο της οικογένειας Κένεντι, Κλίπερ, στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, στις 15 Ιανουαρίου 1963. Ευγενική παραχώρηση: Cecil Stoughton/JFK Library/Handout μέσω REUTERS.

Το Σφυρί που «Έσπασε» τα Κοντέρ

Οι εκτιμήσεις του οίκου Sotheby’s, που μιλούσαν για έσοδα περίπου 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδείχθηκαν υπερβολικά συντηρητικές. Μέσα σε τέσσερις ημέρες φρενήρους πλειοδοσίας, τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 34,5 εκατομμύρια δολάρια. Κάθε αντικείμενο, από το πιο ασήμαντο ως το πιο ιστορικό, βρήκε αγοραστή.

Μερικά από τα αντικείμενα που έγραψαν ιστορία:

Η ποικιλία και οι τιμές των αντικειμένων που βγήκαν στο σφυρί προκάλεσαν ίλιγγο, καθώς η συναισθηματική τους αξία μεταφράστηκε σε αστρονομικά ποσά.

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων με το διαμάντι 40 καρατίων ήταν το «αστέρι» της βραδιάς, φτάνοντας τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του μεγιστάνα Τόνι Ο’ράιλι, ενώ το ιστορικό γαλλικό γραφείο όπου ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι υπέγραψε τη συνθήκη για τα πυρηνικά έφτασε το 1,3 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν δίστασε να δαπανήσει 772.500 δολάρια για τα μπαστούνια του γκολφ του Προέδρου, ενώ αντικείμενα πιο προσωπικά, όπως ένα παιδικό κουνιστό αλογάκι, εκτοξεύτηκαν στα 400.000 δολάρια.

Ακόμα και φαινομενικά απλά αντικείμενα, όπως το κολιέ με τα ψεύτικα μαργαριτάρια που φορούσε σε μια εμβληματική φωτογραφία η Τζάκι Κένεντι Ωνάση, έπιασαν το ποσό των 211.500 δολαρίων, ενώ ο προσωπικός της αναπτήρας πουλήθηκε για 85.000 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι για τους αγοραστές, κάθε αντικείμενο αποτελούσε ένα απτό κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας.

Ο Πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, η σύζυγός του Τζάκλιν και τα παιδιά τους Καρολάιν και Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ ποζάρουν μπροστά από την οικία του Τζόζεφ Κένεντι κατά τη διάρκεια του Πάσχα, σε αυτή την αρχειακή φωτογραφία του Απριλίου 1963.

Οι πρωταγωνιστές της δημοπρασίας

Ανάμεσα στους αγοραστές ξεχώρισε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ως σύζυγος της Μαρίας Σράιβερ (ανιψιάς του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι), ο ηθοποιός δεν δίστασε να ξοδέψει μια περιουσία για τα μπαστούνια του γκολφ του προέδρου, έναν πίνακα του Νόρμαν Ρόκγουελ και ένα δερμάτινο σετ γραφείου, θέλοντας να διατηρήσει ένα κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας των Κένεντι.

Από την άλλη, υπήρχαν αντικείμενα πιο ανθρώπινα, σχεδόν αθώα. Ένα γαλλικό σχολικό βιβλίο, γεμάτο με παιδικά σκίτσα γυναικών με κομψά ρούχα, πωλήθηκε για 42.500 δολάρια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι, πολύ πριν γίνει το απόλυτο fashion icon, η Τζάκι Κένεντι Ωνάση ήταν απλώς ένα κορίτσι που λάτρευε το στυλ και τη μόδα.

Ο μικρός Τζον Κένεντι Τζούνιορ παίζει με το κολιέ από ψεύτικα μαργαριτάρια της μητέρας του, Ζακλίν Κένεντι, σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου του 1962.

Μια Αποχαιρετιστήρια Τελετή

Η δημοπρασία εκείνη δεν ήταν απλώς μια πώληση επίπλων και κοσμημάτων από το ρετιρέ της 5ης Λεωφόρου. Ήταν το οριστικό κλείσιμο ενός κεφαλαίου. Όπως αποτυπώνεται και στη σύγχρονη μυθοπλασία (όπως στη σειρά Love Story του 2026), ο διαμοιρασμός των αντικειμένων της μητέρας τους από την Καρολάιν και τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ  ήταν μια πράξη τρυφερή και οδυνηρή ταυτόχρονα. Το 1996, ο κόσμος δεν αγόρασε απλώς αναμνηστικά· αγόρασε το δικαίωμα να αγγίξει ένα κομμάτι από τον μύθο της Τζάκι Κένεντι Ωνάση.

*Mε πληροφορίες από: BBC 

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της - Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε
Η «μαγική» επικοινωνιακή στρατηγική Τραμπ – Ποιό δεξί χέρι του αντικομμουνιστή Μακάρθι του την έμαθε

«Πολέμησέ το — θα τους τελειώσεις. Απλώς αρνήσου τα πάντα και πολέμα» θα ήταν το δόγμα του Τραμπ στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προεδρική του συμπεριφορά.

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Δημήτριος Ψαρρός: Ανακρίβειαι...

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15
Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)
Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…
Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…

Ο Χουάν Ντίαθ, προπονητής και πρώην βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέλυσε τον προπονητή του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξήγησε πολλά από όσα έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, από τον προπονητή και τον άνθρωπο Μέντι.

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»
Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

