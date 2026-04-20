Η αυτοματοποίηση δημιουργεί ρίσκο στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων
Επιστήμες 20 Απριλίου 2026, 16:41

Η αυτοματοποίηση δημιουργεί ρίσκο στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων

Αν μια παράδοση τροφίμων δεν εγκριθεί ή δεν αναγνωριστεί από ένα ψηφιακό σύστημα, τα προϊόντα είναι σαν να μην υπάρχουν.

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Καλογυαλισμένα μήλα στοιβάζονται προσεκτικά στα τελάρα, το καθένα με το δικό του αυτοκόλλητο. Μάνγκο τυλιγμένα σε διχτάκι μεταφέρονται αεροπορικώς στα σουπερμάρκετ χειμώνα-καλοκαίρι. Ομως η αφθονία που προσφέρει η παγκοσμιοποιημένη αγορά τροφίμων συνοδεύονται από ρίσκα.

Σήμερα, τα τρόφιμα διακινούνται σε περίπλοκες εφοδιαστικές αλυσίδες μόνο εφόσον αναγνωρίζονται και εγκρίνονται από ψηφιακά συστήματα. Βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες καθορίζουν αν οι αποστολές μπορούν να προχωρήσουν. Αν ένα σύστημα αποτύχει να επαληθεύσει μια παράδοση, τα τρόφιμα δεν μπορούν να διατεθούν, να ασφαλιστούν, να πωληθούν ή να διανεμηθούν νόμιμα.

Στην πράξη, τα τρόφιμα που δεν αναγνωρίζονται από το σύστημα είναι σαν να μην υπάρχουν, κι ας περιμένουν έτοιμα σε αποθήκες με τον κίνδυνο να σαπίσουν.

Οπως προειδοποιεί στο The Conversation ο Μοχάμεντ Αλζουχέρ του Πανεπιστημίου του Ντέραμ. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα και η εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέχουν δύο βασικά ρίσκα.

Ψηφιακές επιθέσεις

Το πρώτο είναι οι κυβερνοεπιθέσεις, όπως είδαμε στην περίπτωση της JBS Foods, της μεγαλύτερης εταιρείας επεξεργασίας κρέατος στον κόσμο, η οποία το 2021 δέχθηκε επίθεση ransomware που παρέλυσε εργοστάσια σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, διαταράσσοντας την παγκόσμια παραγωγή και οδηγώντας ακόμη και σε καταβολή λύτρων εκατομμυρίων δολαρίων .

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη Βρετανία,, όπου κυβερνοεπιθέσεις σε αλυσίδες λιανικής και εταιρείες logistics έχουν προκαλέσει προβλήματα στις παραδόσεις και ελλείψεις σε προϊόντα, αναδεικνύοντας την ευπάθεια ολόκληρου του συστήματος διανομής.

Το δεύτερο είναι η αδιαφανής λειτουργία των συστημάτων ΑΙ, τα οποία μεταξύ άλλων προβλέπουν τη ζήτηση, βελτιστοποιούν τον σχεδιασμό, διαχειρίζονται τα αποθέματα και προτεραιοποιούν τις παραδόσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι τα συστήματα αυτά δεν εξηγούν το σκεπτικό των αποφάσεών τους. Το σύστημα συμπεριφέρεται σαν «μαύρο κουτί» του οποίου τις εντολές αδυνατούν να εξηγήσουν ακόμα και οι δημιουργοί του. Τα φορτηγά μπορεί να περιμένουν έτοιμα, δεν υπάρχει όμως κωδικός εξουσιοδότησης. Οι οδηγοί περιμένουν. Τα τρόφιμα είναι εκεί αλλά δεν μπορούν να μεταφερθούν.

Και, όλο και περισσότερο, οι αποφάσεις της μηχανής είναι πρακτικά αδύνατο να παρακαμφθούν, ακόμα κι αν είναι σαφές ότι το σύστημα έχει κολλήσει. Καθώς οι επιχειρήσεις βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην αυτοματοποίηση, μειώνεται και το εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις χειροκίνητα, προειδοποιεί ο Αλζουχέρ.

Οι ερευνητής επισημαίνει ότι η επισιτιστική ασφάλεια δεν εξαρτάται πλέον μόνο από την παραγωγή ή τη διαθεσιμότητα τροφίμων, αλλά και από την «εξουσιοδότηση» των συστημάτων που επιτρέπουν τη διακίνησή τους. Αν τα δεδομένα χαθούν ή δεν επαληθευτούν, τα τρόφιμα μπορεί να μην φτάσουν ποτέ στους καταναλωτές.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία καθορίζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα, η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι οι υποδομές αυτές παραμένουν ανθεκτικές, διαφανείς και υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters: Το Ιράν «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Η ΠΑΕ ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία αντιδράει στους ορισμούς από την ΚΕΔ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

