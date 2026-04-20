Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
Τα μέτρα στήριξης για τον αφθώδη πυρετό: Αποζημιώσεις, ενισχύσεις και κρίσιμες αποφάσεις για κτηνοτρόφους και τυροκόμους
Agro-in 20 Απριλίου 2026, 16:23

Τα μέτρα στήριξης για τον αφθώδη πυρετό: Αποζημιώσεις, ενισχύσεις και κρίσιμες αποφάσεις για κτηνοτρόφους και τυροκόμους

Ο αφθώδης πυρετός έχει οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώα

Ανθή Γεωργίου
Σχέδιο με τέσσερα μέτρα περιλαμβάνει το  πακέτο οικονομικής στήριξης για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, οι οποίοι πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό, που δοκιμάζει τόσο την αντοχή της κτηνοτροφίας και τη βιωσιμότητα των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων, αλλά συνολικά της τοπικής οικονομίας.

Μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώα, κυρίως αιγοπρόβατα, με τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους του νησιού να βρίσκονται σε απόγνωση.

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις για το γάλα, τις ζωοτροφές, τα θανατωμένα ζώα και την απώλεια εισοδήματος

Απέναντι σε αυτή τη σύνθετη κρίση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιεί ένα πακέτο οικονομικής στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα, και τα οποία παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισήμανε ότι προτεραιότητα είναι να προστατευθεί η ελληνική κτηνοτροφία και ταυτόχρονα να μην μείνει κανείς χωρίς στήριξη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το σχέδιο στήριξης  εκτείνεται σε τέσσερις πυλώνες:

  • Αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
  • Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, που φτάνει τα 70 ευρώ για αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών, 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και 35 ευρώ για κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών
  • Στήριξη για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω ενισχύσεων de minimis
  • Πρόσθετη αποζημίωση για το γάλα που δεν παράγεται ή καταστρέφεται λόγω των περιορισμών, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς στη Λέσβο θα μεταβούν επιπλέον 20 στρατιωτικοί κτηνίατροι, εκτός από τους 10 κτηνίατρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η διακίνηση τυριού από τη Λέσβο

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στους κτηνοτρόφους, καθώς η αλυσίδα παραγωγής – από τη ζωική παραγωγή έως τη μεταποίηση και το εμπόριο – υφίσταται ισχυρούς κραδασμούς. Ιδιαίτερα ο κλάδος της τυροκομίας επηρεάζεται από τους περιορισμούς στη διακίνηση προϊόντων.

Έτσι, όπως ανακοινώθηκε εξετάζεται η σταδιακή και υπό αυστηρούς όρους άρση της απαγόρευσης διακίνησης ώριμων τυριών από το νησί, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας.

Μάλιστα, ήδη έχει ανακοινωθεί το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων. Το ειδικό πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 15/3/2026 έως 5/4/2026

Όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, η όποια άρση θα γίνει μόνο στο πλαίσιο αυστηρά καθορισμέων όρων και διαδικασιών βιοασφάλειας, ενώ προϋπόθεση είναι να διασφαλίζεται πλήρως ότι δεν δημιουργείται κίνδυνος διασποράς της νόσου εκτός νησιού. «Στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά της Λέσβου χωρίς να υπονομεύεται η προσπάθεια ελέγχου της νόσου», σημείωσε.

Ο αφθώδης πυρετός και οι 10.000 θανατώσεις ζώων

Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα καταγράφουν μια εικόνα που προκαλεί ανησυχία και επιβάλλει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση αυστηρών μέτρων και εκτεταμένων παρεμβάσεων στήριξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτήρησης για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου 2026, έχουν επιβεβαιωθεί 43 κρούσματα σε 54 εκτροφές, ενώ περισσότερες από 400 μονάδες έχουν τεθεί υπό κλινική παρακολούθηση. Η δειγματοληψία υπήρξε εκτεταμένη, με πάνω από 11.600 ζώα να εξετάζονται και περισσότερα από 21.000 εργαστηριακά δείγματα να αναλύονται, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της επιδημιολογικής επιτήρησης.

Η διασπορά της νόσου έχει ήδη οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 10.000 ζώων –  9.439 αιγοπροβάτων 257 βοοειδών – πλήττοντας καίρια την παραγωγική βάση του νησιού. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές φτάνει το 12,68%, ενώ στα ζώα διαμορφώνεται στο 5,47%.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ζώων, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ Κατερίνα Μαρίνου διευκρίνησε ότι «ακόμα δεν είναι η ώρα για εμβολιασμό», ενώ η μέθοδος για την εκρίζωση της νόσου είναι η θανάτωση.

Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters: Το Ιράν «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν
Αφθώδης πυρετός: Σχέδιο για μερική άρση απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβο – Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν
Πάνω από 1.800 έλεγχοι στην αγορά εν όψει Πάσχα – Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα

ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»
ΠΑΕ ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης προς την ομάδα και την Κρήτη»

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

