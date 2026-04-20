Οι τιμές στα καύσιμα βάζουν «φωτιά» στις τσέπες των καταναλωτών ενώ τα νοικοκυριά παρακολουθούν σχεδόν με τρόμο την ακρίβεια να περνά από την αντλία στο ράφι.

Έντονη οικονομική πίεση προκαλούν οι υψηλές τιμές των καυσίμων με την αμόλυβδη να βρίσκεται σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο

Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat τοποθετεί τον πληθωρισμό (Μάρτιος 2026) στην Ελλάδα στο 3,3% με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να αποτελούν την πυρίτιδα των αυξήσεων.

Η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών καθιστώντας τις μετακινήσεις, αλλά και τις αγορές βασικών προϊόντων και υπηρεσιών ακριβότερες.

«Καρφωμένη» στα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης

Η εικόνα της αγοράς δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την επισκόπηση τιμών υγρών καυσίμων η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε (πανελλαδικά) λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε σύνολο 4.357 πρατηρίων, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτασε τα 2,26 ευρώ ανά λίτρο σε 2.769 πρατήρια. Το diesel κίνησης καταγράφηκε στα 2 ευρώ ανά λίτρο σε 4.738 πρατήρια, το υγραέριο κίνησης στα 1,3 ευρώ ανά λίτρο σε 1.102 πρατήρια.

Πρωταθλήτριες στην ακρίβεια αναδεικνύονται οι Κυκλάδες

Στην Αττική η μέση τιμή διατηρείται στα 2 ευρώ το λίτρο ενώ το diesel κίνησης η τιμή κινείται ελαφρώς χαμηλότερα στα 1,9 ευρώ ανά λίτρο.

Στα νησιά, η τιμή της αμόλυβδης παραμένει αρκετά υψηλή, λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγορών. Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, οι κάτοικοι των νησιών εξακολουθούν να επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 2,2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,1 ευρώ. Στο diesel κίνησης η ακριβότερη περιοχή είναι και πάλι οι Κυκλάδες με 2,2 ευρώ ανά λίτρο.

Κακά μαντάτα για τα καύσιμα

Με το ρεζερβουάρ άδειο και το fuel pass ήδη να έχει καταναλωθεί σε ένα «γέμισμα» ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, εκτίμησε (ΕΡΤnews) ότι «η τιμή κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο φαίνεται πως θα αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα». Παράλληλα τόνισε ότι «δεν θα υπάρξει επιστροφή στις παλιές τιμές, αν δεν μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, που παραμένουν υψηλοί σε όλη την Ευρώπη».

Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουν οι καταναλωτές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ο κ. Ασμάτογλου εξήγησε ότι «έχουμε πράγματι μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου», με την τιμή να υποχωρεί από τα 100-104 δολάρια το βαρέλι στα περίπου 95 δολάρια. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει ότι θα κατέβει πάρα πολύ, ούτε ότι θα επιστρέψει στα προ πολέμου επίπεδα.

Καταναλωτές αλλά και πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι τα χρήματα του fuel pass ήδη εξαντλήθηκαν και θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο και να δοθεί τουλάχιστον μια ακόμη φορά το επίδομα καυσίμων.

Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση του fuel pass και τον Μάιο.

Σε αυτή τη φάση, ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ είναι έως 30 Απριλίου του 2026 η πλατφόρμα που αφορά επιδότηση για τους μήνες Απρίλιος – Μάιος.

Ανησυχία στην Κομισιόν

Με τις εκτιμήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα να είναι δυσοίωνες η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα. Τα σενάρια περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες παρεμβάσεις, από περιορισμούς στη ζήτηση έως άμεση προτεραιοποίηση κρίσιμων τομέων.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν Νταν Γιόργκενσεν, σε συνέντευξη στους Financial Times, μας προετοίμασε για τα προσεχώς. «Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάζεται για μακροχρόνιο ενεργειακό σοκ», δήλωσε.