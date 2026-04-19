Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον κάνει το 1-0 από λάθος του Γεντβάι (vid)

Με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 33’, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Ο Γεντβάι έκανε πάσα προς τα πίσω, ο Ζέλσον Μαρτίνς που είχε μείνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού έκλεψε και «εκτέλεσε» από κοντά τον Λαφόν για το 1-0 του Ολυμπιακού.

