Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον κάνει το 1-0 από λάθος του Γεντβάι (vid)
Στο 33ο λεπτό του ντέρμπι της Λεωφόρου ο Ζέλσον ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό, όταν μετά από κλέψιμό του στον Γεντβάι έκανε το 1-0.
- Γιορτή σήμερα 20 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
- Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
- Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 33’, ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.
Ο Γεντβάι έκανε πάσα προς τα πίσω, ο Ζέλσον Μαρτίνς που είχε μείνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού έκλεψε και «εκτέλεσε» από κοντά τον Λαφόν για το 1-0 του Ολυμπιακού.
Δείτε τη φάση:
- Φορεσιά πολέμου
- Μπενίτεθ: «Το πρώτο γκολ άλλαξε το παιχνίδι…»
- Γιουβέντους-Μπολόνια 2-0: Τρίτη σερί νίκη-κλειδί για το Champions League
- Super League: Όλα τα γκολ της αγωνιστικής από τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ (vid)
- Μεντιλίμπαρ: «Μένουν τέσσερα παιχνίδια, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο»
- Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε
- ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο
- Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (vid)
