Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.
Πολύ καλό πρώτο ημίχρονο από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, με τους Ερυθρόλευκους στο 45+1’ να κάνουν το 2-0 με γκολ του Ροντινέι, στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.
Ο Βραζιλιάνος μπακ, που σήμερα αγωνίζεται ως εξτρέμ, άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και με εκπληκτικό σουτ έκανε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.
Δείτε το γκολ του Ροντινέι:
Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 33’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Γεντβάι έκανε πάσα προς τα πίσω, ο Ζέλσον Μαρτίνς που είχε μείνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού έκλεψε και «εκτέλεσε» από κοντά τον Λαφόν για το 1-0.
Δείτε το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς:
