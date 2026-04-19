Μπενίτεθ: «Το πρώτο γκολ άλλαξε το παιχνίδι…»
Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο ματς και στάθηκε στο λάθος του Γεντβάι πριν από το 1-0 του Ολυμπιακού.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο μεταξύ τους ντέρμπι στη Λεωφόρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μιλάει μετά το τέλος του ματς στην Cosmote TV.
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο λάθος του Γεντβάι πριν το 1-0 του Ζέλσον, λέγοντας πως μέχρι τότε το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ:
«Το σημαντικότερο είναι ότι το πρώτο γκολ εμείς το δώσαμε, μέχρι τότε ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς αυτό το γκολ τα άλλαξε όλα. Από τη δική μας την πλευρά είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο την κατοχή, κάναμε κάποια σουτ απέναντι σε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα στην αντεπίθεση.
Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό, μπήκαμε στα playoffs παρόλο που είχαμε μείνει πολύ μακριά. Για εμάς ήταν σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα και να πλησιάσουμε κι άλλο, στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις