Μεντιλίμπαρ: «Μένουν τέσσερα παιχνίδια, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο και για τη συνέχεια των πλέι οφ…
Ο Ολυμπιακός έφυγε με σπουδαίο «διπλό» επί του Παναθηναϊκού από τη Λεωφόρο και παρέμεινε στο -5 από την ΑΕΚ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει πως η ομάδα του είναι μαθημένη σε τέτοιες καταστάσεις και πως υπάρχει περιθώριο για τον τίτλο.
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:
«Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, όμως καταφέραμε να βάλουμε το πρώτο γκολ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο μας έδωσε ηρεμία. Ήταν καθοριστικό ότι μετατρέψαμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ.
Αυτό ήταν το ζητούμενο σήμερα, ξέραμε πως υπάρχει υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ νωρίτερα. Μένουν τέσσερα παιχνίδια, υπάρχουν 5 βαθμοί διαφοράς, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο. Ο Ολυμπιακός έτσι ήταν πάντα, στις στιγμές που χρειάζεται δείχνει την κλάση, τις δυνατότητες και τη δύναμή του. Αυτό θέλουμε και πρέπει να κάνουμε».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις