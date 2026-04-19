Μεγάλα ντέρμπι στη Super League: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Επανεκκίνηση για την Super League, μετά τη διακοπή για το Πάσχα με δύο σημαντικές αναμετρήσεις στη μάχη του τίτλου: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (19/4, 21:00) και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (19/4, 18:00) το απόγευμα της Κυριακής, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Ένωση είναι στην πρώτη θέση με 63 βαθμούς και στο +5 από τους Ερυθρόλευκους και τον Δικέφαλο του Βορρά, την ώρα που οι Πράσινοι ακολουθούν με 50.

Η βαθμολογία της Super League

Στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με απουσίες, αλλά και μία σημαντική επιστροφή, αυτή του Σωτήρη Κοντούρη. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Πάλμερ-Μπράουν, Τζούριτσιτς και οι Κάτρης, Ντέσερς, Σισοκό που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Παράλληλα, εκτός αποστολής έμεινε και ο Ζαρουρί.

Αναλυτικά η αποστολή των Πράσινων: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή του Ολυμπιακού έχει πάρει κανονικά όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, ενώ ο τρίτος τερματοφύλακας που πήρε μαζί του ο Βάσκος τεχνικός για το ντέρμπι με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Κουράκλης.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μπρούνο και Κλέιτον οι οποίοι θα είναι οι δύο ξένοι που θα «κοπούν» από την αποστολή, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης στο μίνι πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στους 23 παίκτες που είναι διαθέσιμοι για το ματς στη Λεωφόρο είναι και ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ήταν εκτός στο ματς της πρεμιέρας των Play off της Super League στο Καραϊσκάκη κόντρα στην ΑΕΚ.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Χωρίς Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena

Η Ευρώπη τελείωσε για την ΑΕΚ και τώρα η προσοχή της στρέφεται και πάλι στο πρωτάθλημα. Η Ένωση υποδέχεται σήμερα (19/4, 18:00) τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλει νίκη για να «αγκαλιάσει» τον τίτλο, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ της Super League.

Η «Allwyn Arena» αναμένεται να είναι κατάμεστη για ακόμα μία φορά, με τον κόσμο της Ένωσης να δείχνει τη δίψα του για το πρωτάθλημα από την προπόνηση πριν το παιχνίδι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με δουλειά στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 8.000 οπαδοί της.

Στον αντίποδα, η πληρότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν κράτησε για πολύ, καθώς μετά τις επιστροφές ενόψει ΑΕΚ εμφανίστηκε ένα νέο πρόβλημα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης, πριν αναχωρήσει η αποστολή για την Αθήνα, οι «ασπρόμαυροι» είδαν τον Γιώργο Γιακουμάκη να τίθεται νοκ-άουτ λόγω ενοχλήσεων.

Επίσης, ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κίριλ Ντεσπόντοφ , που υποβλήθηκε σε θεραπεία.