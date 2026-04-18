Ο Σπανούλης, το τηλεφώνημα της Ντουμπάι και η αρνητική απάντηση
Ο Βασίλης Σπανούλης είχε επικοινωνία για να επιστρέψει στους πάγκους, έδωσε αρνητική απάντηση, όμως το καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό να δεχτεί νέο… τηλεφώνημα.
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας από τους πιο περιζήτητους προπονητές της Euroleague, κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και περίπου δύο μήνες και έχει προτάσεις στα χέρια του για να αναλάβει ομάδες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ο «Kill Bill» μετά την αποχώρηση του από τη Μονακό έχει προσεγγιστεί σύμφωνα με όσα λένε και στο εξωτερικό, τόσο από τη Χάποελ Τελ Αβίβ πριν λίγες εβδομάδες, όσο και από την Ντουμπάι πιο πρόσφατα, χωρίς όμως να απαντάει θετικά σε καμία πρόταση που δέχτηκε.
Στο πιο πρόσφατο τηλεφώνημα που είχε ο Σπανούλης από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε πρόταση για να αναλάβει την Ντουμπάι μετά το τέλος του Γιούριτσα Γκόλεματς. Η απάντηση του 43χρονου προπονητή ήταν αρνητική γιατί δεν ήθελε να αναλάβει ομάδα στη μέση της σεζόν, όμως μοιάζει δεδομένο πως θα έχει νέες επαφές για το καλοκαίρι, αφού είναι ο πρώτος της στόχος.
«Ο Σπανούλης είναι Νο.1 στόχος της Ντουμπάι
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε πως ο Σπανούλης είναι ο Νο. 1 στόχος της Ντουμπάι για τον πάγκο της επόμενης χρονιάς, με πολύ σημαντική πρόταση να βρίσκεται ήδη στο τραπέζι. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Έλληνας προπονητής θέλει να επιστρέψει στη EuroLeague από τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Vasilis Spanoulis is the 1st choice of Dubai Basketball for the position of Head Coach, next year, I’m told.
A very important offer on the table for him.
Spanoulis wants to be back in the Euroleague next year. pic.twitter.com/7idIru8J0T
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 17, 2026
Ο Σπανούλης, το τηλεφώνημα της Ντουμπάι και η αρνητική απάντηση
