Γκέι βολεϊμπολίστας σε κολέγιο της Καλιφόρνια έγινε viral με τους πανηγυρισμούς του (vids)

«Τρέλανε» το διαδίκτυο, ο ανοιχτά γκέι βολεϊμπολίστας, Τζόρνταν Λούκας με τους πανηγυρισμούς του στο κολλέγιο της Καλιφόρνια.

Ο νεαρός αθλητής έγινε viral, καθώς έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο, με τον ίδιο να χαιρετάει και να στέλνει φιλιά στους αντιπάλους του, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του, με τους χρήστες του διαδικτύου να τον αποθεώνουν.

i can’t stop watching this vid of this northridge college volleyball beast diva lolll pic.twitter.com/6iQSufWocc — me (@boltsfood) April 15, 2026

Η δημοφιλία του Λούκας εκτοξέυτηκε το τελευταίο διάστημα, καθώς απέκτησε πάνω από 100.000 followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όπως ο ίδιος δήλωσε νιώθει ευγνώμων για τη στήριξη που έχει λάβει στην προσπάθειά του, να αναδείξει τα άτομα της LGBT κοινότητας στον αθλητισμό.

This is Jordan Lucas at CSun Men Volleyball Team ..Serving 🏐and serving 💅 pic.twitter.com/JpmS0GDtrc — YouthcultureTV (@YouthcultureTV) April 15, 2026

«Η υποστήριξη ήταν καταπληκτική. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη θα μπορούσε να το περιγράψει. Άνθρωποι συσπειρώνονται πίσω από κάτι για το οποίο δεν γίνεται αρκετή συζήτηση στον αθλητισμό, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, το να είσαι LGBT. Ήταν λίγο έντονο, αλλά συνολικά ήταν πολύ θετικό. Είμαι χαρούμενος που έχω ανθρώπους να με υποστηρίζουν», ήταν τα λόγια του Λούκας.