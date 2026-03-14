Συγκλονισμένη η οικογένεια του βόλεϊ για τον θάνατο του Ασημάκη Διονυσόπουλου
Στα 18 του μόλις χρόνια ο πρωταθλητής μπιτς βόλεϊ, Ασημάκης Διονυσόπουλος, άφησε την τελευταία του πνοή
Σοκ στον ελληνικό αθλητισμό με την είδηση του θανάτου του βολεϊμπολίστα, Ασημάκη Διονυσόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 18 ετών.
Ο Ασημάκης ήταν μαθητής της Γ’ Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ παράλληλα ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του στον αθλητισμό.
Ως αθλητής του Κόροιβου Αμαλιάδας και ιδιαίτερα στο μπιτς βόλεϊ, είχε ήδη δείξει το μεγάλο του ταλέντο, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17.
Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη από την τραγική αυτή απώλεια ενός νέου παιδιού που είχε όλη τη ζωή μπροστά του και όνειρα να πραγματοποιήσει.
«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στον σύλλογό του και σε όλη την τοπική κοινωνία.
Καλό ταξίδι Ασημάκη. Το χαμόγελο και η αγάπη σου για το βόλεϊ θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας» δήλωσε ο Γιώργος Καραμπέτσος.
