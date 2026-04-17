Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ

Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Δώνης θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής στην Ιστορία που θα συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ, μετά τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια. Ο έμπειρος τεχνικός είναι μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Σαουδικής Αραβίας, ένα δίμηνο πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής. Για να συμβεί αυτό έπρεπε πρώτα να απολυθεί ο Ερβέ Ρενάρ, κάτι που όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γάλλος τεχνικός μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι πλέον γεγονός.

Έτσι άνοιξε ο δρόμος για τον Δώνη να τον διαδεχθεί, με τα τυπικά να απομένουν μονάχα, δηλαδή υπογραφές και ανακοινώσεις, αφού νωρίτερα είχε επέλθει πλήρης συμφωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας.

🚨🇸🇦 Al-Khaleej coach Georgios Donis will lead Saudi Arabia at the World Cup 2026. Official announcement coming once the contract is signed, agreement done with the Saudi Federation. pic.twitter.com/Sk6fzMCG9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026

Στα 57 του, ο Γιώργος Δώνης έχει ήδη μεγάλη εμπειρία από το ποδόσφαιρο της χώρας. Τώρα εργάζεται στην Αλ Χαλίτζ με την ελληνική «παροικία» των Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη, ενώ έχει περάσει επίσης από τις Αλ Χιλάλ, Αλ Γουέντα και Αλ Φατέχ.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο… Η Σαουδική Αραβία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο επτά φορές, τις δύο φορές μαζί μου. Και υπάρχει μόνο ένας προπονητής που έχει περάσει από τα προκριματικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο, και αυτός είμαι εγώ, το 2022. Τουλάχιστον θα υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια», ανέφερε ο Ρενάρ στο AFP, μετά το τέλος του από την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στην οποία θήτευσε από το 2019 ως το 2023 και έπειτα από το 2024 μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.