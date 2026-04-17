ΑΕΚ – Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε το «θαύμα», αλλά αποκλείστηκε η «Ένωση» (vid)

Τα έδωσε όλα η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, άγγιξε επική ανατροπή, αλλά δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει… Η Ένωση ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς (3-0) απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο με γκολ του εκπληκτικού Ζίνι στο 51′, εννιά λεπτά μετά όμως ο Παλαθόν σκόραρε για το 3-1 που έστειλε την ομάδα του στα ημιτελικά του Conference League που την περιμένει το Στρασβούργο.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα στο τέρμα και στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ήταν οι Πινέδα, Μαρίν, στα άκρα οι Κοϊτά, Κουτέσα και στην επίθεση δίπλα στον Βάργκα ο Ζίνι.

H Ράγιο ξεκίνησε με τον Μπατάλια στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Τσαβαρία, Φελίπε, Λεγιούν και Ράτσιου. Στη μεσαία γραμμή ήταν τριάδα οι Λόπεθ, Σις και Παλαθόν ενώ στην επίθεση οι Γκαρθία, Ντε Φρούτος και Ακομάχ.

Γλίτωσε στην αρχή, την «έπνιξε» στη συνέχεια

Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στα πρώτα λεπτά, με τη Ράγιο να απειλεί τρεις φορές στο πρώτο δεκάλεπτο, με μεγαλύτερη ευκαιρία από όλες αυτή του Ράτσιου στο 7’ όταν από απόκρουση του Στρακόσα σε σουτ του Παλαθόν, έστειλε την μπάλα έξω ολομόναχος. Σταδιακά η Ένωση άρχισε να πατά καλύτερα, έχασε ευκαιρία με κεφαλιά του Βάργκα στο 12’ και ένα λεπτό μετά άνοιξε το σκορ.

Από πλάγιο του Πήλιου ο Ζίνι κατέβασε την μπάλα, γύρισε και εκτέλεσε τον Μπατάλια για το 1-0. Μετά το γκολ η Ράγιο έδειχνε να τα χάνει, η ΑΕΚ την έκλεισε στην περιοχή της και έχασε ευκαιρίες με Μουκουντί, Μαρίν και Βάργκα και δεύτερο γκολ. Στο 34’ όμως ο Κοϊτά χόρεψε τον Ράτσιου που τον ανέτρεψε, ο Εσκάς έδωσε το πέναλτι και ο Μαρίν έγραψε το 2-0 στο 36’ βάζοντας φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν ό,τι ήθελαν πλέον και μέχρι την ανάπαυλα είχαν τρεις ακόμα πολύ καλές στιγμές. Κοϊτά, Πινέδα και Μαρίν όμως δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με τον Μπατάλια να κρατά το 2-0, αλλά με την ομάδα του να είναι σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο Ζίνι έφερε την πρόκριση στα ίσια, αλλά τελευταίος «μίλησε» ο Παλαθόν

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και στο 51′ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς με τρομερή κεφαλιά του Ζίνι από σέντρα του Κουτέσα. Πλήρωσε όμως τον υπερβολικό της ενθουσιασμό καυώς από αδράνεια στον άξονα στο 60′ ο Παλαθόν βρέθηκε απέναντι από τον Στρακόσα και έκανε το 3-1.

Στο πεντάλεπτο 66’-70’ ο Ζίνι άγγιξε δύο φορές το τέταρτο γκολ, με την κούραση σταδιακά να αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της στους παίκτες της Ένωσης που είχαν κάνει κατάθεση ψυχής. Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε και η Ράγιο, που είχε δοκάρι στο 90+5′ με τον Ντε Φρούτος από λάθος του Στρακόσα, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αδράνεια που έφερε το γκολ της Ράγιο χάλασε την τεράστια προσπάθεια της ΑΕΚ που άγγιξε επική ανατροπή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο τρομερός Ζίνι έδωσε άλλη διάσταση στην επίθεση της ΑΕΚ, έβαλε δύο γκολ, θα μπορούσε και περισσότερα, αλλά δεν ήταν αρκετός για την πρόκριση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Τα δύο μπακ της Ράγιο, Τσαβαρία και Ράτσιου, πέρασαν πολύ άσχημο βράδυ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλό ματς από τον Εσκάς που ήταν μπροστά και στη φάση του πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ και έδωσε αμέσως την παράβαση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζίνι (13’, 51’), Μαρίν (36’) / Παλαθόν (60’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (85’ Περέιρα), Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα (71’ Ελίασον), Ζίνι (77’ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

Βαγιεκάνο (Πέρεθ): Μπατάλια, Τσαβαρία, Φελίπε (55’ Ντίαζ), Λεγιούν, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (55’ Βαλεντίν), Παλαθόν (80’ Μεντί), Γκαρθία (27’ Εσπίνο), Ντε Φρούτος, Ακομάχ (46’ Αλεμάο)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στα ημιτελικά η Βαγιεκάνο θα παίξει με το Στρασβούργο στις 30/4 και 7/5.