Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»

Για δεύτερη συνεχή ημέρα, μετά τα πρωτάκουστα που διαδραματίσθηκαν την Πέμπτη στο ελληνικό κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ασχολείται με την «τοξικότητα» που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, ουσιαστικά, «βαφτίζοντας» τοξικό ό,τι δεν την συμφέρει.

Πρώτος διδάξας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, στην χθεσινή προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου που είχε ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε λίγο – ούτε πολύ, γεμάτος φόρτιση, κατηγόρησε κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς για την σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, με αφορμή ένα δημοσίευμα.

Ουδείς θυμάται, ωστόσο, τον κ. Μητσοτάκη, όταν οι «δικές του» – κατά κυριολεξία – υποκλοπές, που είχαν ως θύμα, μεταξύ πολλών άλλων, τον σημερινό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να αντιδρά, όταν χυδαία δημοσιεύματα και «τρολ» του διαδικτύου έγραφαν τα ανήκουστα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ίσως σκεφτεί κανείς πως δεν είναι δουλειά του πρωθυπουργού της χώρας να σχολιάζει τέτοιες καταστάσεις. Ας δώσει, λοιπόν, την ίδια απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σήμερα πήρε τη «σκυτάλη» του… αδικημένου από τον κ. Μητσοτάκη και σε τηλεοπτική του συνέντευξη κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τοξικότητα και, στη συνέχεια, έκανε λόγο για «συνενοχή».

«Είναι συνένοχοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και εκείνοι που ανέχονται. Και ξέρετε κάτι; Έβλεπα λίγο τις πολιτικές δυνάμεις χθες στη Βουλή όταν τα έλεγε αυτά ο πρωθυπουργός και να λένε ‘και εμάς τι μας το λες; Εμάς τι μας το λες; Τι φταίμε εμείς;’», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, κατηγορώντας ουσιαστικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή – κατά τον ίδιο – «ανέχονται» το όποιο δημοσίευμα μπορεί να προκύψει για έναν πολιτικό τους αντίπαλο.

Την ίδια ώρα, συνεχίζει ακάθεκτος τις τοξικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ο Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς υποστήριξε ότι η δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά «επίθεση στη Δημοκρατία» και όχι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, «θα έπρεπε να λάβει κάποια πρωτοβουλία»…

«Είχε να μοιάσει», σχολιάζει η αντιπολίτευση, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, μία ημέρα νωρίτερα, μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, αφού διέρρηξε τα ιμάτιά του ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του «πίνουν νερό» στο όνομα της δικαιοσύνης και δεν παρεμβαίνουν ποτέ στο έργο της, ακολούθως κάλεσε την ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της» ως προς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατά τη γνώμη του «δεν είναι γαλάζιο».

Υπάρχουν, βέβαια, και χειρότερα. Εδώ ο Μάκης Βορίδης δήλωσε καθαρά πως «δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Απλά, η αντιπολίτευση – λέει – «επενδύει» στην υπόθεση αυτή, «γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει».

«Μιλάει για τοξικότητα η τοξική κυβέρνηση»

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι τοξική, υπογραμμίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να χαρακτηρίζει «αδιανόητο να μιλά ο κ. Μαρινάκης και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τοξικότητα» και να προσθέτει πως «ο πρωθυπουργός είναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας».

«Επιτίθενται στην Δικαιοσύνη, προσβάλλουν τους θεσμούς όταν αυτοί ασκούν τις συνταγματικές τους αρμοδιότητες», σημείωσε, τονίζοντας ότι «βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός».

«Λαγός» του Μητσοτάκη ο Άδωνις;

Όσο για τον συνήθη ακραίο υπουργό Υγείας, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «παίζει έναν ρόλο που του έχει αναθέσει ο πρωθυπουργός. Ο εγκέφαλος και ο εμπνευστής της τοξικότητας, του πολιτικού φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», επαναλαμβάνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για επίθεση σε βάρος της δημοκρατίας με κάθε πράξη της, υπογραμμίζοντας ότι «επίθεση στη δημοκρατία είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έκαναν λάφυρο έναν Οργανισμό για να χρηματοδοτούν την καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές, που όταν τις κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με στοιχεία δεν του αρέσουν του κ. Γεωργιάδη, αλλά, όταν τις διατάζει ο πρωθυπουργός, ακόμη και αν παρακολουθεί τον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη, εκεί δεν τον πειράζει. Όταν δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΣτΕ, που καλούν τον πρωθυπουργό να ενημερώσει, ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, για λόγους παρακολούθησης που εκείνος αποφάσισε, εκεί δεν τον πειράζουν τον κ. Γεωργιάδη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την αποπομπή Γεωργιάδη ζήτησε ο Φάμελλος, εκτός αν…

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση, μετά τις ανοίκειες επιθέσεις του υπουργού Υγείας στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε ‘επίθεση στη Δημοκρατία’ τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στοχοποιώντας την επειδή κάνει τη δουλειά της και ομολογώντας παράλληλα την ενοχή τους», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, «πρέπει να τον διώξει σήμερα. Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία».

Για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, ο κ. Φάμελλος επισήμανε το αυτονόητο – πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι από τη μία είπε ότι συμμερίζεται τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης. Ε λοιπόν, ή το ένα ισχύει ή το άλλο».

«Όλοι εκείνοι που εδώ και χρόνια έχουν φορέσει φωτοστέφανο στην ΕΕ των λόμπι, της εκμετάλλευσης και της διαφθοράς, σήμερα ‘βγαίνουν στα κεραμίδια’, επειδή αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα της κυβέρνησής τους. Είναι υποκριτές», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τη νέα επίθεση Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Και διαμηνύει ότι λαμβάνοντας υπόψη «τα σοβαρά στοιχεία που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που δίνει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να αναδειχθεί η αλήθεια και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι».