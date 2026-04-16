«Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Φόρεστ της Μπασκόνια» (vids)
Euroleague 16 Απριλίου 2026, 11:54

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει «τελικό» με την Εφές για την πρόκριση στα play off της Euroleague, όμως τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για το καλοκαίρι και τον Τρεντ Φόρεστ

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τη Βαλένθια στην Ισπανία είναι με την πλάτη στον τοίχο και δεν του φτάνει μόνο να νικήσει την Εφές στο ΟΑΚΑ για να αποφύγει τη διαδικασία του play in, αλλά και να ηττηθούν Ζαλγκίρις και Ερυθρός Αστέρας από Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης για να μπει στην εξάδα και να περάσει απευθείας στην οκτάδα της Euroleague.

Την ώρα που τα σενάρια για την τελική κατάταξη έχουν κάνει την εμφάνιση τους ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της regular season, οι πράσινοι εμπλέκονται και σε μεταγραφικές φήμες ενόψει καλοκαιριού, αφού στη Σερβία θεωρούν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση γκαρντ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό ο Τι Τζέι Σορτς δεν έχει πείσει στο τριφύλλι και δεν «ψήνεται» και ο ίδιος να κάτσει στην ομάδα, με αποτέλεσμα ήδη να συνδέεται όλο και περισσότερο με τον Παναθηναϊκό ο Τρεντ Φόρεστ.

Συγκεκριμένα, ο Φόρεσε θεωρείται στο εξωτερικό ξανά ως έναν από τους πιο περιζήτητους περιφερειακούς της καλοκαιρινής αγοράς της EuroLeague και τους «πράσινους» να βρίσκονται μέσα στο γκρουπ των ομάδων που τον παρακολουθούν στενά.

Ο Παναθηναϊκός, ο Φόρεστ και ο Σορτς

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπασκόνια βλέπει το όνομά του να ανεβαίνει σταθερά στην αγορά μετά από δύο χρόνια στη Βιτόρια, με την αίσθηση που μεταφέρεται να είναι ότι πλησιάζει η στιγμή για το επόμενο βήμα σε ένα ακόμη πιο φιλόδοξο περιβάλλον.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη βάλει τον Φόρεστ στη λίστα τους, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπαρτσελόνα, τη Βαλένθια και τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως φαβορί στην κούρσα.

Για τον Παναθηναϊκό, η περίπτωσή του έχει προφανές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για γκαρντ που έχει όλα τα φόντα να προσφέρει λύσεις τη νέα σεζόν, μετά τις «χαμηλές πτήσεις» του Τι Τζέι Σορτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Φόρεστ τη φετινή χρονιά με την Μπασκόνια έχει 10,9 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μοιράζει 4.5 ασίστ, μαζεύει 2,8 ριμπάουντ και έχει 0,8 κλεψίματα, με τους βαθμούς αξιολόγησης του στη Euroleague να αγγίζουν το 14,8 σε 23:53 λεπτά συμμετοχής.

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μπάσκετ 15.04.26

Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Euroleague 15.04.26

Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»

Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Euroleague 15.04.26

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Euroleague 14.04.26

Αποκάλυψη του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο αλλά οι συμφωνίες χάλασαν στο παρά πέντε, όπως αποκάλυψε ο πρώην γενικός διευθυντής της ιταλικής ομάδας.

Κόλαφος η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου-Δεν καταργείται με νόμο
Κόλαφος η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου-Δεν καταργείται με νόμο

Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων Ελλάδος εγκαλεί τον υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο της εισαγγελική αρχής με φόντο τα όσα ανέφερε για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Γιώργος Μυλωνάκης: «Είναι πολύ νωρίς, κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα με τη μέρα» λέει ο χειρουργός του
«Κρίσιμες οι δύο εβδομάδες, πάμε μέρα μέρα» λέει ο χειρουργός του Γιώργου Μυλωνάκη - Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάστασή του, στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Αποκλείσαμε το ανεύρυσμα - Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: «ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι χέρι – Σύντομα τελειώνει ο κατήφορος  

«Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος ισραηλινός σας εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή ο οποίος στοχοποίησε τον πρωθυπουργό για το κράτος δικαίου

Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση
Μητσοτάκης: Λέξη για τα σκάνδαλα, αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαϊκισμός και επίθεση στην αντιπολίτευση

Τον Νίκο Ανδρουλάκη ευχαρίστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του, για την προθυμία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να αναβληθεί η συζήτηση εξαιτίας του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, τονίζοντας ωστόσο πως έκρινε ότι αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει. Παρ'όλα αυτά, αμέσως μετά, έκανε «κωλοτούμπα», λέγοντας ότι λυπάται για το περιεχόμενο της συζήτησης και κατηγορώντας τον Ανδρουλάκη ότι «αναμασάει το παρελθόν» και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες»

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ - Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή
Μια ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος του Deree University που δίνει έμφαση στα soft skills, την ευελιξία και την ολιστική καλλιέργεια του φοιτητή

Γιατί τα πτυχία αμερικανικού τύπου αποτελούν το ισχυρότερο «διαβατήριο» για την ελληνική και διεθνή αγορά.

Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Γιατί ο καρκίνος εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους - Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη

Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, που μπορεί να κρύβει μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης για το Μαξίμου Gate – Στο βήμα ο Κουτσούμπας
Μάχη Κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Σε κλοιό ο Μητσοτάκης για το Μαξίμου Gate – Στο βήμα ο Κουτσούμπας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

