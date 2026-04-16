Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ με τον Ζίνι, 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο (vid)
Ο Ζίνι στο 13’ έκανε το 1-0 κόντρα στην Ράγιο και δίνει ελπίδες στην ΑΕΚ, που κυνηγάει να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου αγώνα.
- O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
- Κρήτη: Χειμερινός κολυμβητής εντοπίστηκε νεκρός σε σπηλιά
- Αεροπορική εταιρεία στην Ολλανδία ακυρώνει πτήσεις λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων
- Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Με γκολ του Ζίνι στο 13ο λεπτό, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στον επαναληπτικό με την Ράγιο Βαγιεκάνο, για τα προημιτελικά του Conference League.
Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη το πλάγιο που κέρδισε η ΑΕΚ από αριστερά, η μπάλα έφτασε στον Ζίνι, αυτός κατέβασε ωραία και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μπατάλια για το 1-0.
Ένα γκολ που δίνει ελπίδες πρόκρισης στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου αγώνα.
Δείτε το γκολ:
- Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοί του στα πλέι οφ της Euroleague
- Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
- Η ΑΕΚ έκανε το 3-0 με τον Ζίνι, αλλά η Ράγιο μείωσε σε 3-1! (vids)
- Η βαθμολογία στη Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι
- Euro 2026: Στον όμιλο της Αττάλειας η Εθνική χάντμπολ Γυναικών
- Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Πρώτοι και καλύτεροι στην κανονική περίοδο οι «ερυθρόλευκοι»
- ΑΕΚ: 2-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαρίν (vids)
- «Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
