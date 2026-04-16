Europa League: Σαρωτική πρόκριση (4-0) η Άστον Βίλα, ματσάρα και ανατροπή (4-2) η Μπράγκα

Μεγάλες βραδιές για την Άστον Βίλα και την Μπράγκα. Η ‘Αστον Βίλα «καθάρισε» με τρία γκολ από το ημίχρονο την Μπολόνια και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Europa League, επικρατώντας 4-0 και με συνολικό σκορ 7-1. Παράλληλα, η Μπράγκα έκανε την εκτός έδρας ανατροπή (4-2) κόντρα στην Μπέτις και πήρε το εισιτήριο για την τετράδα της διοργάνωσης. Το ματς στην Πορτογαλία είχε λήξει 1-1.

Στα ημιτελικά ακολουθεί αγγλικός εμφύλιος, καθώς η Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ (πρώτο ματς εκτός). Η Μπράγκα παίζει με την Φράιμπουργκ (πρώτο παιχνίδι εντός).

ΜΠΕΤΙΣ-ΜΠΡΑΓΚΑ 2-4

Μέχρι το 26’ η Μπέτις είχε κάνει το 2-0 και πίστεψε ότι είχε προκριθεί, όμως η Μπράγκα μείωσε στο 38΄και ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ισοφάρισε στο 49’ και προηγήθηκε στο 53’. Οι Πορτογάλοι πέταγαν φωτιές στο δεύτερο μέρος.

Το σκορ για την Μπέτις άνοιξε στο 13’ ο ‘Αντονι με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Άμπντε Εζαλζουλί. Το 2-0 πέτυχε ο Εζαλζουλί στο 26΄μετά από πάσα ακριβείας του Φορνάλς, ενώ στο 29΄ακυρώθηκε κι άλλο γκολ του Εζαλζουλί, επειδή υπήρχε οφσάιντ.

Στο 38’ είχαμε το πρώτο σουτ της Μπράγκα στην αντίπαλη εστία και ο Πάου Βίκτορ μείωσε 2-1. Οι Πορτογάλοι ξεκίνησαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49’, μετά από φάουλ του Ρικάρντο Ορτα, ο Βίκτορ Καρβάλιο με κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσια (2-2).

Η Μπράγκα έκανε την ανατροπή (3-2) στο 53’ με εύστοχο πέναλτι του Ρικάρντο Ορτα, το οποίο καταλογίστηκε σε ανατροπή του Ντεμίρ Εγκε Τικνάζ από τον Αμραμπάτ. Την τελευταία λέξη είπε ο Γκορμπί στο 74’ με βολέ από την άκρη της περιοχής και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν μακριά από σέντρα του Γκάμπρι Μαρτίνεθ.

ΜΠΕΤΙΣ: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν (77’ Βαλεντίν Γκόμεθ), Μπάρτρα, Γιορέντε, Ροντρίγκες, Φορνάλς (76’ Μπακαμπού), Άμραμπατ, Φινταλγκό (65’ Ρουϊμπάλ), Άντονι (83’ Πάμπλο Γκαρσία), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες

ΜΠΡΑΓΚΑ: Χόρνιτσεκ, Αρέι Εμπί (19’ Μοσκάρδο), Λαγκερμπίλκε, Καρβάλιο (60’ Ολιβέιρα), Βίκτορ Γκόμεθ, Τικνάζ (60’ Ναβάρο), Γκορμπί, Ρικάρντο Όρτα, Πάου Βίκτορ (79’ Λέλο), Γκρίλιτς, Γκάμπρι Μαρτίνεθ (79’ Μουτίνιο)

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ 4-0

Ιδανικό πρώτο ημίχρονο για την Άστον Βίλα, καθώς πήγε στα αποδυτήρια με 3-0 υπέρ της, έχοντας νικήσει 3-1 στο πρώτο ματς. Τελικά, νίκησε 4-0, με ένα ακόμη γκολ στα τελευταία λεπτά.

Όλα έγιναν πιο απλά για την Άστον Βίλα, μετά το γκολ του Γουότκινς στο 16’, μετά από πάσα του Ρότζερς. Ηταν το 100ό γκολ για τον Όλι Γουάτκινς με τη φανέλα της Βίλα. Το τρίτο του επιθετικού σε αυτόν τον προημιτελικό.

Οι γηπεδούχοι έχασαν πέναλτι στο 25’, που καταλογίστηκε μέσω VAR για χέρι του Βιτίκ: Εκτέλεσε ο Ρότζερς και απέκρουσε ο Ραβάλια. Όμως, στο 26’ ο Μπουεντία με σουτ έκανε το 2-0 υπέρ της Βίλα, μετά από πλάγιο από πλάγιο άουτ του Λούκας Ντιν.

Οι παίκτες της Άστον Βίλα δεν επαναπαύθηκαν, ενώ ο Μόργκαν Ρότζερς ρέφαρε στο 39’ για το χαμένο πέναλτι. Ο ΜακΚιν τού έβγαλε πάσα ακριβείας και νίκησε τον τερματοφύλακα με χαμηλό πλασέ στην αριστερή γωνία και έκανε το 3-0.

Το 4-0 πέτυχε ο Κονσά στο 89’ μετά από κόρνερ του Ντάγκλας Λουίζ.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Κας, Κονσά, Πάου Τόρες, Ντιν, ΜακΓκίν (63’ Μπέιλι), Ονάνα (78’ Μπογκάρντε), Τίλεμανς (74’ Σάντσο), Μπουεντία, Γουότκινς (63’ Έιμπραχαμ), Ρότζερς (74’ Ντόουγκλας Λουίζ)

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Μιράνδα, Ζοάο Μάριο (46’ Ζορτέα), Καζάλε (82′ Χέγκεμ), Φρόιλερ (46’ Ορσολίνι), Βιτίκ, Μόρο, Φέργκιουσον, Μπερναρντέσκι, Ρόου (46’ Σομ), Κάστρο (76’ Όντγκααρντ)

Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών

Μπράγκα – Μπέτις 1-1

Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3

Πόρτο – Νότιγχαμ 1-1

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Τα αποτελέσματα των δεύτερων προημιτελικών

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0

Νότιγχαμ – Πόρτο 1-0

Μπέτις – Μπράγκα 2-4

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Μπράγκα Vs Φράιμπουργκ

Νότιγχαμ Vs Άστον Βίλα

Ο τελικός

20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη.