«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»

Χωρίς να μας κάνει σοφότερους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε όπως – όπως τον σκόπελο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, και εξελίχθηκε σε μία μετωπική σύγκρουση εφ’όλης της ύλης.

Με ειρωνείες και απαντήσεις του τύπου «δεν ξέρω, δεν είδα», όπως για τον Ταλ Ντίλιαν, για παράδειγμα, τον οποίο έκανε πως δεν ήξερε ο πρωθυπουργός, παρότι τον «έκαψε» προσωπικά με αυτά που αποκάλυψε για το Predator, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα, επιμένοντας στο επιχείρημα ότι τα ρουσφέτια δεν ανακαλύφθηκαν επί της δικής του διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε, μάλιστα, τον ισχυρισμό ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο», ενώ σημείωσε πως τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ φέρουν ευθύνες και πως ο ίδιος έχει ήδη αναλάβει αυτές που του αναλογούν.

Παρ’όλα αυτά, δεν δίστασε να αφήσει αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καλώντας την «να αποδείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της», ενώ χωρίς να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις καταγγελίες σύσσωμης της αντιπολίτευσης, επέμεινε να μιλάει για την ανάγκη ενότητας και να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιλέγει τον διχασμό και μένει «κολλημένος σε συνθήματα του χθες».

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, η πρωτοφανής επίδειξη λαϊκισμού του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος «εργαλειοποίησε», όπως τόνισαν κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί, την σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, για να κατηγορήσει μέρος της αντιπολίτευσης για το «ψυχολογικό βάρος» που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό.

Ανδρουλάκης: ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι-χέρι

Σφοδρή επίθεση επαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον πρωθυπουργό, τονίζοντας πως «η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει μόλις φύγετε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου».

«Η διαφθορά, η αδιαφάνεια, ο πελατειασμός και η χειραγώγηση των θεσμών έγιναν καθημερινότητα. Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρετε εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, που οδήγησατε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν άφησε αναπάντητες τις ειρωνείες του πρωθυπουργού, ενώ τον κατηγόρησε ότι δεν έχει «κανέναν φραγμό».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό ότι «κάνατε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ενώ προσέθεσε πως «ντρέπεται και η ντροπή – ‘και λίγα κλέψατε’ όπως ισχυρίστηκε ένας υπουργός σας, ο κ. Γεωργιάδης».

«Αν αναρωτιέστε τι χρώμα έχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει βαθύ γαλάζιο», υπογράμμισε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά για τις υποκλοπές: «Κάνετε τους ψευτονταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά κουβέντα όταν ένας απόστρατος Ιισραηλινός σάς εκβιάζει κ. Μητσοτάκη, για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας».

Για να τονίσει στη συνέχεια: «Παρακολουθήσατε αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, πολιτικούς αντιπάλους, επιχειρηματίες. Γιατί δεν πάει στη Δικαιοσύνη ο κ. Μητσοτάκης; Η απροθυμία του να ασχοληθεί με το σκάνδαλο αποδεικνύει ότι αυτός είναι πίσω από όλα. ΕΥΠ και Predator πήγαιναν χέρι- χέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παραιτηθεί.

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρθηκε διεξοδικά σε μία σειρά «γαλάζιων» σκανδάλων, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο και διαπλεκόμενο πρωθυπουργό» και ζητώντας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχιερέα της τοξικότητας» να παραιτηθεί και να προκηρυχθούν εκλογές.

«Δεν συζητάμε για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το σήμερα και το αύριο, όπως προσπάθησε να μας πείσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά συζητάμε για την σχεδιασμένη – προσωπικά από τον κύριο Μητσοτάκη – και βαρύτατη καταπάτηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, την παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας, τον περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, την επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές«», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και έκανε λόγο για «διαφθορά και διαπλοκή προς όφελος της κλεπτοκρατίας που μεσουρανεί. Αυτή είναι η ταυτότητα, η στρατηγική, η ουσία της πολιτικής Μητσοτάκη την τελευταία επταετία. Οι χειρότερες – πολιτικά και ηθικά – στιγμές της μεταπολίτευσης», όπως είπε.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι όλα τα σκάνδαλα ξεκινούν και τελειώνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ούτε για την ανάγκη ποινικού ελέγχου για δεκάδες πρόσωπα και της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ». υπογράμμισε, λέγοντας πως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις Πάτσηδες, Φραπέδες και Λαζαρίδηδες. Για αυτό», ανέφερε, η «λύση είναι μόνο η πολιτική κάθαρση. Δεν σας εμπιστεύεται ο λαός! Μόνη λύση είναι η παραίτηση της κυβέρνησης», επισήμανε, σημειώνοντας πως «σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έμενε κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα. Αλλά εσείς», είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, «δεν έχετε την ελάχιστη ευθιξία – όπως λέει ο λαός, δεν έχετε μπέσα και φιλότιμο».

Κουτσούμπας: Στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη

«Κύριε Μητσοτάκη, ούτε εσείς ούτε οι υπουργοί σας, ούτε η κυβέρνησή σας μπορείτε πλέον να κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας. Τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια για τη μια υπόθεση μετά την άλλη είναι συντριπτικά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κρυφτούν, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα, ούτε η εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε αυτά. Δε σας σώζει πλέον κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης», υπογράμμισε ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη δική του ομιλία.

Όπως τόνισε, «στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των Τεμπών και την απόπειρα συγκάλυψής του. Θύμα όλων αυτών, σε τελική ανάλυση, είναι ο ίδιος ο λαός», ανέφερε, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως «αυτά τα σκάνδαλα, αυτά τα εγκλήματα, τα θεωρούμε στοιχείο του DNA αυτού του σημερινού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σημειώνοντας ότι «αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση» να εμφανίζεται ο πρωθυπουργός, προσωπικά, «σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων» και να μιλάει «για διαχρονικές παθογένειες και αστοχίες», ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας», ενώ ξεκίνησε τη δευτερολογία του με τη φράση «στο καλό και να μας γράφετε κύριε Μητσοτάκη», εκφράζοντας έτσι την έντονη δυσαρέσκεια και του ΚΚΕ για την επιλογή του πρωθυπουργού να τριτολογήσει πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης και να αποχωρήσει από την αίθουσα χωρίς να ακούσει τους πολιτικούς αρχηγούς.