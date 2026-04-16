Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Με μία αναφορά στα Τέμπη και αυτή, για να απαντήσει στις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε τη δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, που ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε να πει μία κουβέντα για την υγεία του κ. Μυλωνάκη – ούτε τα τυπικά, ούτε τα προσχήματα», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «έχει πονέσει πολύ η ελληνική κοινωνία με την τραγωδία των Τεμπών και σε αυτή την αίθουσα έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών συζητήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε δύο προτάσεις μομφής. Η ελληνική κοινωνία ξέρει τι έγινε».

Για να τονίσει, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Δεν υπάρχετε κυρία Κωνσατντοπούλου έξω από το παράθυρο της αντιπαράθεσης της δίκης των Τεμπών. Η δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται, ούτε μπορεί να δεχθεί μπούλινγκ. Αυτά να τα ξεχάσετε».

«Κύριε Ανδρουλάκη, μην εκτίθεστε τόσο»

«Παρουσιάσατε μία δυστοπική εικόνα για μία χώρα μεταξύ της Ουγγαρίας και της Βενεζουέλας. Ποιον πρέπει να πιστέψουν οι Ελληνες πολίτες; Την ΕΕ, τον Economist, εσάς, τον κ. Φάμελλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλους», αναρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα όσα είπε στην ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτοντας πως «ακριβώς τα ίδια έκανε και ο κύριος Τσίπρας πριν τις εκλογές του 2023».

Παράλληλα, υποστήριξε πως «οι πολίτες δεν έβλεπαν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα.

«Καταθέσατε την έκθεση του ΚΕΦΙΜ για τη νομοθέτηση. Την διαβάσατε; Μα μην εκτίθεστε τόσο!

Μάλλον οι συνεργάτες σας πρέπει να κάνουν καλύτερη δουλειά για να μην σας εκθέτουν», ανέφερε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο»

«Και μιας και ήρθατε και κάνατε την απρέπεια να μιλήσετε για κουμπαριές και για γαλάζιους που διώκονται», σημείωσε, «τον κύριο Λαμπράκη τον ξέρετε; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Δικός σας κουμπάρος είναι στη φυλακή», όπως είπε.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως, «εντός του μήνα Μαΐου θα εκκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση για έναν πυρήνα 25 άρθρων», ρωτώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν «θα συζητήσουμε για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων;» και τονίζοντας πως «όλοι θα κριθούν από τη στάση τους στη Βουλή και από την ψήφο τους».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως δεν πρόκειται για «γαλάζιο» σκάνδαλο, ενώ υπενθύμισε λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος «είχε πει σε μέλη του ΠΑΣΟΚ: ‘Θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών’», για να προσθέσει πως «και τα δύο κόμματα έχουν ευθύνες, εγώ τις αναγνώρισα για λογαριασμό της παράταξής μου».

«Ήταν καλές οι νόμιμες επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην πρωτολογία του δεν είπε λέξη για τις υποκλοπές, αρκέστηκε να ρωτήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και εν γένει την αντιπολίτευση αν «ήταν καλές οι νόμιμες επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»…