Η αλλαγή ατζέντας από τις υποθέσεις των σκανδάλων που κλυδωνίζουν συθέμελα την κυβέρνηση, αναμένεται να είναι το βασικό μέλημα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη σημερινή παρουσία του στη Βουλή, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα εξαιρετικά σοβαρά, αναπάντητα, ερωτήματα που θέτουν οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, καθώς και με τα πυρά της αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επιχειρήσει να προσανατολίσει τη σημερινή κοινοβουλευτική ατζέντα σε μία κουβέντα περί θεσμικών αλλαγών, με στόχο να μην επικεντρωθεί η συζήτηση στα ανοιχτά μέτωπα των σκανδάλων.

«Θεσμική φυγή προς τα μπρος»

Εξ ου και ήδη οι πρώτες πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον, έβαζαν στην επικείμενη ομιλία του πρωθυπουργού τον τίτλο: «Θεσμική φυγή προς τα μπρος» και έκαναν λόγο για «συγκεκριμένες θεσμικές τομές, που θα ανατάξουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος», λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός θα απαντήσει «στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια κλειστή, τοξική συζήτηση για τις τελευταίες υποθέσεις».

Και αν η πρώτη γραμμή άμυνας είναι να βαφτιστεί «τοξικότητα» ο έλεγχος απέναντι στην κυβέρνηση για τις σκανδαλώδεις υποθέσεις, η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι το γνωστό κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών, στο οποίο αναμένεται να επιμείνει και στη Βουλή ο Κυρ. Μητσοτάκης, αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να πει ότι «όλες οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις».

Και σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να πει ότι το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί «μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που περιλαμβάνουν και συνταγματικές ρυθμίσεις».

Γραμμή που βέβαια είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην κριτική ότι, λ.χ. στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εμπλεκόμενοι είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτριος Μελάς (υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ το 2019), τον οποίο διόρισε η παρούσα κυβέρνηση στη θέση αυτή, καθώς και πολλοί πρώην υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα «κράτος» στην εξίσωση της υπόθεσης, αλλά μόνο ένα συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό της ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη.

Να στρέψει την ατζέντα στην αναθεώρηση

Παρόλα αυτά ο πρωθυπουργός πρόκειται να επιχειρήσει να στρέψει την ατζέντα της συζήτησης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και σε αυτό το πλαίσιο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να δώσει και μια πρόγευση των σκέψεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ για τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Όταν βέβαια ήδη διατυπώνεται κριτική για το κατά πόσον νομιμοποιείται πλέον η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία όπως η συνταγματική αναθεώρηση, μετά την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, την οποία τροφοδοτούν στη χώρα μας οι αποκαλύψεις των σκανδάλων και οι κυβερνητικοί χειρισμοί απέναντί τους, οι οποίοι καταγγέλλονται ως απόπειρα συγκάλυψης των υποθέσεων αυτών.

Πιο ηχηρή η κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος καταλογίζει στον πρωθυπουργό ότι «αντιλαμβάνεται την αναθεώρηση ως ένα κουβά στον οποίο πετά από κοινού επιπόλαιες αναθεωρητικές ιδέες και απόβλητα της συνταγματικής παραβατικότητας», ενώ τονίζει ότι «το ανώτερο στάδιο του πελατειακού κράτους είναι το ‘επιτελικό’ κράτος» (ΤΑ ΝΕΑ, 7.4.2026).

Αλλά ακόμα και «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, σημειώνουν ότι εάν ο πρωθυπουργός επιλέξει στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, να μην περιοριστεί σε γενικές αναφορές για την ανάγκη διαλόγου και προτάσεων από τα κόμματα σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, και να προχωρήσει σε καινούριες δηλώσεις για «θεσμικές τομές», όπως η περιβόητη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή», που προκάλεσε σκληρή εσωκομματική κριτική, τότε -όπως τονίζουν- η τωρινή προχειρότητα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από την πρώτη.

Περί απαντήσεων

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον λένε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα στη Βουλή θα δώσει απαντήσεις «και σε όλους τους ισχυρισμούς που διατυπώνει η αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα».

Βέβαια, από την ιστορική δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές -η οποία και ήταν η αφορμή για τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου- μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει αποφύγει να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Και πόσο μάλλον όταν έχουν μεσολαβήσει και οι αποκαλυπτικές δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει «καρφώσει» ευθέως την κυβέρνηση και την ΕΥΠ για τη χρήση του Predator και έχει στείλει το μήνυμα στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι «ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών» (MEGA Stories και Inside Story).

Οι δηλώσεις

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, στις 27.2.2026 προκαλούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει αίτημα για τη διεξαγωγή της συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, στη συνέχεια μετέθεσε τη συζήτηση αυτή για μετά το Πάσχα (ενώ η πρόταση Κακλαμάνη ήταν για τις 3 Απριλίου) και μέχρι σήμερα δεν έχει πει ουδέν.

Το, δε, μέγαρο Μαξίμου έως τώρα οχυρώνεται πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου που δεν είδε κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές, αλλά που αποδείχτηκε διάτρητη μετά τη δικαστική απόφαση, ενώ επιχειρεί να απαξιώσει τον Ντίλιαν με το επιχείρημα ότι όσα λέει τώρα, τα λέει επειδή είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και θέλει να διασωθεί στον δεύτερο βαθμό.

Όταν βέβαια το ίδιο το Μαξίμου καμία νομική ενέργεια δεν έχει κάνει κατά του ιδρυτή της Intellexa για όσα λέει, ενώ το επιχείρημα ότι τα λέει επειδή καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, γυρνάει και ανάποδα, αφού μπορεί ασφαλώς να ιδωθεί ως προσωπικό του κίνητρο προκειμένου τώρα να μετατραπεί σε «βαθύ λαρύγγι» και να υποδείξει αυτούς στους οποίους πούλησε το παράνομο λειτουργικό, ώστε να μην χρεωθεί τα πάντα ο ίδιος.

Τελευταία γραμμή άμυνας

Μάλιστα, ως τελευταία γραμμή άμυνας, το Μαξίμου, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, άφησε ανοιχτό το να είχε το Predator η ΕΥΠ, λέγοντας: «Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε ότι θα μπορούσα να μπορούσα να γνωρίζω κάτι τέτοιο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν είμαι στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν μπορώ να έχω ο ίδιος γνώση» (31.3.2026, ΣΚΑΪ Radio).

Αλλά βέβαια η ΕΥΠ, από την πρώτη στιγμή της 7ετούς θητείας της παρούσας κυβέρνησης, πέρασε απευθείας στην αρμοδιότητα του μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού, ενώ ο Κυρ. Μητσοτάκης υποχρεώθηκε και να αλλάξει τον νόμο προκειμένου να τοποθετηθεί στη θέση του Διοικητή της ΕΥΠ ο εκλεκτός του, Παναγιώτης Κοντολέων, που αργότερα αποπέμφθηκε μαζί με τον γενικό γραμματέα (και ανιψιό) του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.

Σε κάθε περίπτωση, το είδος των απαντήσεων που μέχρι τώρα έχουν δοθεί από την κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών, κάθε άλλο παρά αμβλύνουν την άποψη όσων προεξοφλούν ότι ούτε και σήμερα στη βουλή θα απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα.