Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ

«Απατηλό όνειρο» χαρακτήρισε τις βλέψεις του πρωθυπουργού για μια τρίτη κυβερνητική θητεία ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην έναρξη της δευτερολογίας του, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως «ο κ. Μητσοτάκης μιλάει σαν θαμώνας καφενείου και τρολ του διαδικτύου», υπογραμμίζοντας ότι δεν βρήκε ούτε ένα σχόλιο να κάνει για τον Ταλ Ντίλιαν και τα όσα έχει αναφέρει για το Predator στην υπόθεση των υποκλοπών.

«Θα καταργήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ένα νόμο και ένα άρθρο; Πείτε το κ. Μητσοτάκη», αναρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχετε επιλέξει στρατηγικά να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τα παιδιά του Καρατζαφέρη».

Στη συνέχεια, σχολίασε όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός για το ΠΑΣΟΚ και για τα λόγια του Θεόδωρου Πάγκαλου και, χρησιμοποιώντας μια φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην αυτοβιογραφία του, που αναφερόταν καθαρά σε «ρουσφέτια που κάναμε», τόνισε πως «αυτά έκανε η δεξιά το ’50, αυτά κάνει και σήμερα».

«Έρχεστε και αντιπολιτεύστε την αντιπολίτευση και όχι του 2026… αλλά του 1980! Μιλάει η οικογένεια Μητσοτάκη για ρουσφέτι!», υπογράμμισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε και στο θέμα του Μακάριου Λαζαρίδης, ρωτώντας τον πρωθυπουργό αν θα τον κρατήσει ή θα τον διώξει.

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο Μητσοτάκης»

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην απόφαση της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του – μία απόφαση που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αρνείται να αποδεχτεί.

Ανδρουλάκης: Εσείς επιτίθεστε στη Δικαιοσύνη, εγώ την σχολιάζω

«Μίλησαν για κουμπάρους… Ακούσατε κάποιον να πάρει με τη δική μου πλάτη ευρώ από τον ελληνικό λαό;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό τον κατηγόρησε ότι επιτίθεται στη Δικαιοσύνη, ενώ ο ίδιος – όπως έχει το δικαίωμα κάθε πολίτης – την σχολιάζει.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για παραγραφή των αδικημάτων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. «Δεν διανοούμαι ότι ο κ. Ντίλιαν δεν θα καταθέσει στη Δικαιοσύνη τους ισχυρισμούς του. Ότι προμήθευσε το Predator στην κυβέρνηση και στην εθνικές αρχές», σημείωσε με νόημα.

«Μας κάνατε και μαθήματα ότι θα υπονομεύσουμε την ΕΥΠ. Ποιος το λέει; Αυτός που την έκανε διάτρητη! Την ΕΥΠ του Λαβράνου και του Ντίλιαν; Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν στόχος ο ΥΠΕΞ Δένδιας και δεν θα άνοιγε μύτη; Έχει παγιδευτεί ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας «εκλογές τώρα για να φύγετε το συντομότερο δυνατό».