Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;

Μείζον πολιτικό γεγονός προκαλεί η χθεσινή παρέμβαση του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας τόσο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο όμως και για τις υποκλοπές. Ο υπουργός Υγείας και κεντρικό στέλεχος της κυβέρνησης έβαλε φωτιά στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή καθώς από τη μια πλευρά κατηγόρησε την ευρωπαία εισαγγελέα πως εκβιάζει τη κυβέρνηση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ανανεώσει την θητεία της και από την άλλη πλευρά υποστήριξε πως καλώς παρακολούθησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφορίων τον Νίκο Ανδρουλάκη καλώντας χαρακτηριστικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήσει την… κλάψα.

Η χθεσινή παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη φαίνεται πως πάγωσε τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα καθώς μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης τα κεντρικά στελέχη του κόμματος έλεγαν πως οι τόνοι στην συζήτηση στη Βουλή θα είναι χαμηλοί λόγω του προβλήματος υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Χαρακτηριστικά στελέχη της κυβέρνησης μιλούσαν για συζήτηση που θα είναι μεν σκληρή όμως θα χαρακτηρίζεται από πολιτικό πολιτισμό. Πλέον, όμως, όλα αυτά μοιάζουν μακρινά καθώς ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να αλλάξει τους όρους της συζήτησης.

Το ερώτημα λοιπόν που κυριαρχεί στις τάξεις της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας είναι κατά πόσον ο Άδωνις Γεωργιάδης λειτούργησε χθες ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς την έγκριση του Μαξίμου ή αν λειτούργησε ως εντολοδόχος του Μαξίμου σε μια επιχείρηση αναμόρφωσης της κεντρικής γραμμής του κόμματος στα δυο μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Στο Μαξίμου υπήρχε πράγματι μεγάλος εκνευρισμός με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ποτέ όμως οι επιθέσεις δεν είχαν την ένταση που είχε χθες η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη. Τα κυβερνητικά στελέχη είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένα με αυτό που ονομάζουν ως «σαλαμοποίηση» της διαδικασίας των δικογραφιών που οι ίδιοι βαφτίζουν ως «ομηρία» του πολιτικού συστήματος. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε με σημαία τον σεβασμό των θεσμών και της Ευρώπης δεν μπορούσε να ανοίξει τέτοιο μέτωπο με την ευρωπαϊκή εισαγγελία όταν μάλιστα ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι αυτός που διεκδικεί δάφνες ευρωπαϊσμού.

Υπό αυτό το πρίσμα μένει να φανεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καλύψει τον Άδωνι Γεωργιάδη ή θα τον αδειάσει. Και αυτό διότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σέρνει τη κυβέρνηση σε μια ευθεία σύγκρουση με την ευρωπαία εισαγγελία την ίδια ώρα που κάνει στροφή 180 μοιρών στο κομμάτι των υποκλοπών από όσα υποστήριζε ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Η χθεσινή δήλωση- βόμβα του Άδωνι Γεωργιάδη δεν μπορεί να θεωρηθεί κεραυνός εν αιθρία καθώς εδώ και καιρό στο παρασκήνιο μια σειρά βουλευτών που βρίσκονται πέριξ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Μάκη Βορίδη κάνουν λόγο για «πολιτικές σκοπιμότητες, στοχοποίηση και εμμονές με πρόσωπα, αλλά και έωλες νομικά κατηγορίες».

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μετά την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος που υποστήριξε τους χειρισμούς της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στους χειρισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ένωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στήριξε την ευρωπαϊκή εισαγγελία απέναντι στις αήθεις και χυδαίες επιθέσεις που δέχεται από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Η Ένωση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων εξέφρασε την πλήρη στήριξη της στους Έλληνες εντεταλμένους ευρωπαίους εισαγγελείς για τα υβριστικά σχόλια, τους υπαινιγμούς αλλά και τις απαξιωτικές επιθέσεις που δέχονται με αφορμή την σε εξέλιξη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.