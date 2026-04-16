Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16 Απριλίου 2026, 09:11

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Πριν από λίγο καιρό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου. Σε ποσοστιαία βάση ήταν 4,55%. Στις 15 Απριλίου η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τον πληθωρισμό του Μαρτίου. Σε ετήσια βάση κινείται στο 3,9%. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος της αύξησης στον κατώτατο μισθό έχει ήδη εξανεμιστεί από τη σημαντική άνοδο του πληθωρισμού.

Μάλιστα, εάν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά τα στοιχεία που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ για τα «συστατικά στοιχεία» του πληθωρισμού, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Η ετήσια αύξηση στα είδη διατροφής είναι 4,5%, στη στέγαση 5,7%, στις μεταφορές 8,1%, σε ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια στο 6,1%. Αυτό σημαίνει ότι η επίπτωση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά.

Και εάν σκεφτούμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό αντανακλά την πρώτη αντίδραση στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι στο βαθμό που η συγκεκριμένη γεωπολιτική κρίση παρατείνεται, θα παρατείνονται και οι επιπτώσεις της.

Ιδίως, μάλιστα, από τη στιγμή που μέχρι τώρα τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση έχουν αποτύχει να συγκρατήσουν τις αυξήσεις των τιμών, πρωτίστως γιατί η κυβέρνηση έχει αρνηθεί να πάρει μέτρα που έχουν πάρει άλλες χώρες και επικεντρώνουν στη μείωση της πολύ μεγάλης φορολογίας σε είδη όπως τα καύσιμα. Και αυτό γιατί εξακολουθεί να προκρίνει τη φορολογική υπεραπόδοση ελπίζοντας ότι έτσι θα έχει περιθώριο για κάποιες προεκλογικές παροχές.

Όμως, δεν είναι μόνο η αύξηση του πληθωρισμού που προκαλείται από τις μεγάλες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, με τους ειδικούς να υπογραμμίζουν ότι ακόμη και εάν τερματιζόταν η ένταση, πάλι θα έπαιρνε ένα διάστημα μέχρι να ισορροπήσουν ξανά οι αγορές. Είναι και όλα τα άλλα σύννεφα που σωρεύονται στον ορίζοντα της ελληνικής οικονομίας. Είναι σαφές ότι το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα αποδείξει μόνο ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη των τελευταίων ετών κάθε άλλο παρά ενδογενής ήταν, αλλά και θα επιτείνει την υφεσιακή δυναμική στην οποία ούτως ή άλλως κατέτειναν και οι διεθνείς οικονομικές τάσεις. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι αβεβαιότητες, από το τι θα γίνει με τον πόλεμο, μέχρι το πώς θα πάει η τουριστική σεζόν, ιδίως όταν ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.

Όλα αυτά δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως απλώς μια «κακή συγκυρία», μια «ατυχία», μια «στραβή», κάτι πέρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης. Όχι γιατί δεν υπάρχει όντως μια σειρά από αρνητικές τάσεις, αλλά γιατί η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να προετοιμάζεται για τέτοιες συγκυρίες και να μπορεί να μειώσει την επίπτωσή τους.

Και εδώ είναι ο πυρήνας του προβλήματος: έχουμε μια κυβέρνηση που δεν προετοίμασε τη χώρα για ενδεχόμενες αρνητικές τάσεις και συγκυρίες. Δεν την προετοίμασε ούτε ως προς το να έχει έτοιμα μέτρα που να μπορεί να εφαρμόσει, ούτε ως προς το να κάνει ισχυρότερη την ελληνική οικονομία. Αυτό που έκανε ήταν αφενός να πατήσει πάνω στην αναπτυξιακή δυναμική που έδωσε το τέλος της ελληνικής κρίσης – και που ξεκίνησε να καταγράφεται σταδιακά ως βελτίωση οικονομικών δεικτών μετά το 2015 – αφετέρου πάνω στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πέραν αυτού το μόνο σχέδιο που είχε ήταν η επιλεκτική ενίσχυση κοινωνικών κατηγοριών που θεωρούσε κρίσιμες για την εκλογική της δυναμική, οριακά ακόμη και με παραβατικές πρακτικές, όπως έδειξε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουσιαστικά, κινήθηκε γύρω από τις «εύκολες λύσεις» όπως ήταν το real estate και ο Τουρισμός, αδυνατώντας μάλιστα να προλάβει και αρνητικές εξελίξεις όπως π.χ. η διαφαινόμενη στεγαστική κρίση.

Καθόλου τυχαία παρά τους ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και εισοδήματα, σε πραγματικούς όρους η ελληνική οικονομία υποχωρεί και είναι στις κατώτερες θέσεις της Ευρώπης είτε αυτό αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα με όρους αγοραστικής δύναμης, είτε τους πραγματικούς μισθούς με όρους αγοραστικής δύναμης. Με αποτέλεσμα ούτε πόλος πραγματικά μεγάλων επενδύσεων να γίνεται η χώρα, ούτε όροι μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής να διαμορφώνονται. Με τον ορίζοντα να είναι μια χώρα όλο και περισσότερο στο ευρωπαϊκό περιθώριο και επί της ουσίας φτωχότερη. Μια χώρα μειωμένων έως ελάχιστων προσδοκιών.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Euroxx, βλέπει discount

Vita.gr
Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Τα θρεπτικά συστατικά που ελέγχουν την πείνα και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό

Κόσμος
Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Editorial
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Editorial 01.04.26

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Έρευνα 16.04.26

Γιατί ο καρκίνος εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους - Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη

Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, πίσω από την οποία κρύβονται συνήθειες, δίκτυα στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Μάχη κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Σε κλοιό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το «Μαξίμου Gate»
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μάχη κορυφής στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Σε κλοιό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το «Μαξίμου Gate»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με πολλά θέματα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και το σκάνδαλο των υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και εσχάτως και την υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
Μπάσκετ 16.04.26

NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»
Τεχνολογία 16.04.26

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Μπάσκετ 16.04.26

Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Νέες ταυτότητες: Πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας – Τα δικαιολογητικά
Τα ραντεβού 16.04.26

Πλησιάζει η εκπνοή της προθεσμίας για τις νέες ταυτότητες - Τα δικαιολογητικά

Η αλλαγή από τις παλιές στις νέες ταυτότητες θα πρέπει να γίνει έως τις αρχές Αυγούστου, ώστε το δελτίο να φέρει τον ειδικό κωδικό που μπορεί να διαβαστεί από ειδικά μηχανήματα

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο – Ο Γεωργιάδης εξαπολύει ψεύδη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετά την ανάρμοστη επίθεση Γεωργιάδη στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με εγχειρίδιο του Τραμπ και του Ορμπαν η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να συγκαλυφθεί η αλήθεια για τα σκάνδαλά και την διαφθορά, τονίζει.

Στασιμοπληθωρισμός: Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα – Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη
Αναθεωρήσεις προβλέψεων 16.04.26

Αυξάνεται η ανησυχία σε Ευρώπη και Ελλάδα για τον στασιμοπληθωρισμό - Δυσοίωνα τα σενάρια για την ανάπτυξη

Το πλήγμα στην ανάπτυξη μπορεί να φτάσει έως 1 ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα - Αυξανόμενος ο κίνδυνος να παγιωθούν οι πληθωριστικές προσδοκίες πάνω από τον στόχο

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Γεωργιάδης στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα – Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στη σκιά της νέας επίθεσης που εξαπέλυσε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ στην Τουρκία

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Μητσοτάκης για Κράτος Δικαίου: Δια-φυγή προς τα μπρος μέσω… θεσμικών αλλαγών – Οι τελευταίες γραμμές άμυνας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Μητσοτάκης: Δια-φυγή από τα αμείλικτα ερωτήματα για υποκλοπές και κράτος δικαίου μέσω θεσμικών αλλαγών

Να ξεφύγει από τη μέγγενη των κρίσιμων αναπάντητων ερωτημάτων για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου θα επιχειρήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή, με αναφορές περί θεσμικών «τομών». Η αμυντική τακτική του Μαξίμου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

