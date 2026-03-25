25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Σε έναν κόσμο που αλλάζει και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή
Editorial 25 Μαρτίου 2026, 09:45

Σε έναν κόσμο που αλλάζει και η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Όταν ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, τότε η «σταθερότητα» δεν είναι η καλύτερη λύση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μόνιμη επωδός της κυβερνητικής ρητορικής το τελευταίο διάστημα, πιο σωστά της ρητορικής που διοχετεύεται στους φιλοκυβερνητικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης για να την διακινήσουν μέσω της αρθρογραφίας τους, είναι ότι μέσα σε έναν κόσμο μεγάλων ανακατατάξεων, που εύλογα προκαλούν ανησυχία στους πολίτες, αυτό που χρειάζεται η χώρα, είναι πολιτική σταθερότητα και όχι «πολιτικές περιπέτειες».

Είναι η περίφημη θεωρία του «σταθερού χεριού στο τιμόνι», που μάλιστα παρουσιάζεται ως να δικαιώνεται κιόλας από τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν μια αύξηση της συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, αυτό που δεν σημειώνουν όσοι πανηγυρίζουν για κάθε δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι αυτή σε μεγάλο βαθμό δεν αποτυπώνει διεύρυνση εκλογική αλλά επαναπατρισμό ενός μέρους της δεξιάς ψήφου που δημοσκοπικά φάνηκε να πηγαίνει προς την ακροδεξιά. Αντίστοιχα δεν σημειώνουν ότι είναι σχεδόν άτοπο να μιλάμε για έγκυρες δημοσκοπικές προβλέψεις όταν στις μετρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόμματα που θα ανακοινωθούν πριν τις εκλογές και που σε κάθε περίπτωση θα διαμορφώσουν νέες αφετηρίες ως προς τον πολιτικό σχεδιασμό.

Όμως, είναι ακριβώς το γεγονός ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει, που δείχνει τα όρια της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός: όταν ο κόσμος αλλάζει, τότε η πολιτική ηγεσία της χώρας πρέπει να μπορεί να σκεφτεί και να δράσει με τρόπο που να αντιστοιχεί σε αυτές τις αλλαγές. Γιατί πολύ απλά απαντήσεις που ήταν προσανατολισμένες σε μια διαφορετική συγκυρία δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικές μέσα στις αλλαγές που συμβαίνουν.

Αυτό, ακριβώς είναι κάτι που το ζούμε και το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας. Καταρχάς είμαστε σε μια διαφορετική γεωπολιτική συγκυρία από αυτή που είχαμε το 2019 ή ακόμη και το 2023. Μέχρι τότε, μπορούσε κανείς να μιλάει για μια σχετικά ενιαία «Δύση» στην οποία η χώρα αναγκαστικά έπρεπε να προσανατολίζεται για να έχει ένα πλέγμα συμμαχιών που θα της επέτρεπε να αναμετρηθεί και με την βασική πρόκληση που είναι η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο. Και τότε η μονόπλευρη προσκόλληση είχε προβλήματα – ο κόσμος είναι εδώ και καιρό πολυπολικός – αλλά εξακολουθούσε να φαντάζει συνεκτική κατεύθυνση.

Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Τα ρήγματα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι αρκετά πιο βαθιά, με αποκορύφωμα τον πόλεμο στο Ιράν, που είναι επικίνδυνος και καταστροφικός. Τα όσα έγιναν στη Γάζα και η γενοκτονία εκεί έχουν μεταστρέψει την κοινή γνώμη σε αρκετές χώρες και δεν υπάρχει η ίδια αποδοχή της πλήρους στήριξης στις επιλογές της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Τέσσερα χρόνια μετά η ανάγκη για να υπάρξει ειρήνη και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και άρα μια επανέναρξη σχέσεων με τη Ρωσία έχει τεθεί στο τραπέζι – δείτε πώς υπάρχει αυτές τις μέρες μεγαλύτερη ανοχή στο ρωσικό πετρέλαιο στο βαθμό που αποτρέπει την ενεργειακή κρίση. Η Κίνα στα μάτια αρκετών αρχίζει να φαντάζει ως δύναμη σχετικής σταθερότητας και όχι ως ο μεγάλος «εχθρός».

Σε ένα τέτοιο τοπίο προφανώς και τα βήματα πρέπει να είναι προσεκτικά. Ιδίως όταν η Τουρκία έχει δείξει ότι προσπαθεί να διατηρήσει ρόλο περιφερειακής δύναμης. Όμως, σίγουρα δεν μπορούν τα βήματα αυτά να είναι η αμηχανία της τωρινής κυβέρνησης, που έκανε μια εξωτερική πολιτική της «προσκόλλησης» που σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει στις αλλαγές. Γιατί δεν έχει την κουλτούρα ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει δική της φωνή και να παίρνει δικές της πρωτοβουλίες – την ώρα που ιδίως για την άμεση κατάπαυση του πυρός αυτό θα ήταν παραπάνω από αναγκαίο. Γιατί ιδεολογικοποιεί σε τέτοιο βαθμό την εξωτερική πολιτική που δεν μπορεί να σκεφτεί έξω από τη λογική της «σωστής πλευράς της ιστορίας». Γιατί παραβλέπει ότι τμήμα της άμυνας μιας χώρας είναι και ο βαθμός κοινωνικής συνοχής που έχει.

Αντίστοιχα, έχουμε και οικονομικές αλλαγές για τις οποίες η κυβέρνηση είναι απροετοίμαστη. Γιατί ήρθε στην εξουσία την ώρα που στη χώρα είχε ήδη ξεκινήσει μια ανάκαμψη αρκετά έντονη, ακριβώς γιατί είχε προηγηθεί η μνημονιακή συρρίκνωση, γιατί η πανδημία μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δημοσιονομική χαλάρωση, και γιατί μετά είχε να διαχειριστεί τους επιπλέον πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τώρα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι ρυθμοί ανάπτυξης βαίνουν προς υποχώρηση καθώς τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ήδη έχουμε τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν. Κλάδοι που λειτούργησαν ως «ατμομηχανές» όπως ο τουρισμός μπορεί να μην έχουν την ίδια δυναμική από εδώ και πέρα. Το παραγωγικό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί δείχνει να σπρώχνει τη χώρα σε ολοένα και μεγαλύτερη απόκλιση από την υπόλοιπη Ευρώπη, με πιο χαρακτηριστική ένδειξη ότι οι μισθοί με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και η χώρα αντιμετωπίζει κρίση κόστους ζωής.

Και βέβαια έχει αλλάξει και η κοινωνία. Το 2019 η χώρα ήταν ακόμη σε μια φάση «μειωμένων προσδοκιών». Το μόνον που την ένοιαζε ήταν η επιστροφή σε μια «κανονικότητα», αντί για τα αλλεπάλληλα χτυπήματα της περασμένης δεκαετίας. Μόνο που πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί άλλο ως «κανονικότητα» την περιφρόνηση για τους θεσμούς, την προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης, την κυβερνητική αλαζονεία, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που διακυβεύουν κρίσιμους πόρους, όπως αυτή για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, την ώρα που η κυβέρνηση δεν απαντά με βαθιές διορθωτικές τομές, αλλά με την προκλητική επιμονή ότι έχει ασυλία επειδή έχει την πλειοψηφία. Να το πω διαφορετικά: το 2019 οι άνθρωποι ήθελαν μια διακυβέρνηση που δεν θα δημιουργούσε εντάσεις, δεν θα τους απασχολούσε πολύ και απλώς θα ζούσαν τη ζωή τους με λιγότερη ανασφάλεια. Το 2026 οι ίδιοι άνθρωποι με σαφήνεια δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ότι δεν μπορούν να έχουν μια κυβέρνηση που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όπως την ακρίβεια, αλλά και προσθέτει τον κίνδυνο αποδιάρθρωσης της ικανότητας να λειτουργεί ένα κράτος που ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός εξυπηρέτησης «ειδικών συμφερόντων».

Και είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι δεν νιώθουν καθόλου ασφαλείς όταν έχουν μια κυβέρνηση που όχι μόνο προμηθεύτηκε (όπως επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ένας εκ των καταδικασθέντων «ιδιωτών») παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό για να παρακολουθεί υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους, και επιχειρηματίες, αλλά και στη συνέχεια προσπάθησε και προσπαθεί να συγκαλύψει την πραγματική ευθύνη της γι’ αυτό, παρότι αυτή είναι ολοφάνερη στις 1930 σελίδων των καθαρογραμμένων πρακτικών και της απόφασης της δίκης των «ιδιωτών».

Όλα αυτά εξηγούν γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει και άρα πρέπει να αλλάξει και η διακυβέρνηση της χώρας, δηλαδή να αλλάξει η εξωτερική πολιτική, η οικονομική πολιτική και το παραγωγικό σχέδιο, και να ανασυγκροτηθούν οι θεσμοί που εξασφαλίζουν ότι το κράτος μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και αυτή είναι μια επείγουσα ανάγκη.

Γιατί όταν ο κόσμος αλλάζει δεν χρειάζεται γενικά σταθερό χέρι στο τιμόνι. Χρειάζεται χέρι που να μπορεί να στρίψει και να αλλάξει ρότα το σκάφος για να αποφύγει τα βράχια. Και αυτό δεν φαίνεται να μπορεί να το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Και η επόμενη μέρα;
Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό
Η κυβερνητική προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να εξασφαλίσει επανεκλογή θα πέσει στο κενό

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη συγκυρία του πολέμου ως αφετηρία για την επανεκλογή της. Μια επένδυση μεγάλου ρίσκου

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ

Κοινή γραμμή για την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), ενώ στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να αποφασιστεί, επίσης, η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα.

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο

Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)

Μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς και ένα δικό του καλάθι στο φινάλε, χάρισαν στους Ντένβερ Νάγκετς την εκτός έδρας νίκη επί των Φοίνιξ Σανς - Τα αποτελέσματα του NBA.

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο

Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ

Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
Why March 25 Marks Greece’s Independence Day

While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

