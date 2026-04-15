Το NBA στον… αστερισμό του Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ φαβορί για την απόκτησή του (pic)

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το πιο «καυτό» θέμα το τελευταίο διάστημα στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τους Μπακς. Οι σχέσεις του με την ομάδα βρίσκονται στα χειρότερά τους και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να πάει σε μία ομάδα με την οποία θα διεκδικεί και πάλι το πρωτάθλημα.

Η κουβέντα για την επόμενη μέρα έχει «φουντώσει» για τα καλά, όπως και τα στοιχήματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ομάδα που φαντάζει φαβορί για να τον αποκτήσει είναι το Μαϊάμι, με Νικς και Ράπτορς να ακολουθούν στα πονταρίσματα.

Όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο για τον Γιάννη που είδε τη σεζόν να ολοκληρώνεται πρόωρα με τον αποκλεισμό των Μπακς από τα πλέι ιν και οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε πάντως φέτος ο «Greek Freak» του επέτρεψαν να παίξει μόλις σε 36 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά 28 λεπτά συμμετοχής.

«Αποφάσισε για το μέλλον του ο Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μπιλ Σίμονς στο podcast του, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει σκοπό να μετακινηθεί προς τη Δύση. «Δεν θέλει να είναι στη West Coast», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ είπε χιουμοριστικά πως η πατρίδα του, η Ελλάδα, είναι πιο κοντά στις πόλεις της δυτικής περιφέρειας και βολεύει… γεωγραφικά.

Ο Αμερικανός αθλητικογράφος συμπλήρωσε πως «ο Γιάννης μπορεί να υπογράψει μέχρι την 1η Οκτωβρίου max επέκταση τετραετίας έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων», αλλά υπενθύμισε τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουές Έντενς, πως θα μπορούσε να γίνει trade ο Greek Greak, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Τι σχολίασε ο Αντετοκούνμπο για ενδεχόμενη επέκταση

«Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου».

Και κάπως έτσι ο Αντετοκούνμπο άφησε τα πάντα ανοικτά και έδωσε το… στίγμα πως η υπόθεση δεν θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Το σίγουρο είναι πως το όνομά του θα «παίζει» αρκετά τους επόμενους μήνες και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη.