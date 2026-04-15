sports betsson
Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπάσκετ 15 Απριλίου 2026, 08:15

Το NBA στον… αστερισμό του Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ φαβορί για την απόκτησή του (pic)

Τι δείχνουν οι αποδόσεις στις ΗΠΑ για την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο…

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι το πιο «καυτό» θέμα το τελευταίο διάστημα στο NBA, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να είναι πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τους Μπακς. Οι σχέσεις του με την ομάδα βρίσκονται στα χειρότερά τους και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να πάει σε μία ομάδα με την οποία θα διεκδικεί και πάλι το πρωτάθλημα.

Η κουβέντα για την επόμενη μέρα έχει «φουντώσει» για τα καλά, όπως και τα στοιχήματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η ομάδα που φαντάζει φαβορί για να τον αποκτήσει είναι το Μαϊάμι, με Νικς και Ράπτορς να ακολουθούν στα πονταρίσματα.

Όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα είναι μεγάλο για τον Γιάννη που είδε τη σεζόν να ολοκληρώνεται πρόωρα με τον αποκλεισμό των Μπακς από τα πλέι ιν και οι εξελίξεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Τα πολλά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε πάντως φέτος ο «Greek Freak» του επέτρεψαν να παίξει μόλις σε 36 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ ανά 28 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Αποφάσισε για το μέλλον του ο Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Μπιλ Σίμονς στο podcast του, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει σκοπό να μετακινηθεί προς τη Δύση. «Δεν θέλει να είναι στη West Coast», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ είπε χιουμοριστικά πως η πατρίδα του, η Ελλάδα, είναι πιο κοντά στις πόλεις της δυτικής περιφέρειας και βολεύει… γεωγραφικά.

Ο Αμερικανός αθλητικογράφος συμπλήρωσε πως «ο Γιάννης μπορεί να υπογράψει μέχρι την 1η Οκτωβρίου max επέκταση τετραετίας έναντι 275 εκατομμυρίων δολαρίων», αλλά υπενθύμισε τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Γουές Έντενς, πως θα μπορούσε να γίνει trade ο Greek Greak, αν δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Τι σχολίασε ο Αντετοκούνμπο για ενδεχόμενη επέκταση

«Να υπογράψω; Ένα συμβόλαιο; Όχι. Αλλά, θα δούμε όταν φτάσουμε εκεί. Μέχρι τον Οκτώβριο μένουν οκτώ μήνες, επτά μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου κάνει μια πρόταση για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου».

Και κάπως έτσι ο Αντετοκούνμπο άφησε τα πάντα ανοικτά και έδωσε το… στίγμα πως η υπόθεση δεν θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Το σίγουρο είναι πως το όνομά του θα «παίζει» αρκετά τους επόμενους μήνες και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη.

Headlines:
Φυσικό αέριο
Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Κόσμος
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Γεώργιος Μαζιάς
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αλέξανδρος Κλώσσας
Σύνταξη
Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
Cookies