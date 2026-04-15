Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»
Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για την τελευταία αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο της Euroleague, με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15), στο πλαίσιο της (15/4) Media Day πριν τον αγώνα.
Μεταξύ άλλων, σχολίασε το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες και δήλωσε πως είναι υπερήφανος Έλληνας πολίτης.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ:
Για το θέμα του διαβατηρίου: «Δεν ήμουν μέρος της κατάστασης που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω από πού ήρθε το θέμα. Ήταν ανόητο και γενικό για μένα. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης, που αντιπροσωπεύω τη χώρα και την Εθνική ομάδα. Αγωνιστικά έδωσα ό,τι μπορούσα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αυτή η χώρα είναι το σπίτι μου».
Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός θέλει να βγει κανονικά πρώτος και αυτός είναι ο στόχος του, να φτάσει μέχρι τέλους. Φέτος φαίνεται πως έχει τα εργαλεία για να φτάσει την κατάκτηση της Euroleague».
Για τη φάση με το κάρφωμα του Χολ κόντρα στη Χάποελ: «Αυτό δεν θα γινόταν αν δεν ήταν τόσο αθλητικός σέντερ. Είναι ο μόνος που θα μπορούσε να βάλει ένα τέτοιο κάρφωμα στην Ευρώπη».
- Νέο επεισόδιο του Νεϊμάρ με την εξέδρα: «Είσαι χοντρός» (vid)
- Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
- Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
- Επικό τρολάρισμα της Ατλέτικο στη Μπαρτσελόνα μέσω social media (vid)
- Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
- «Κράξιμο» του Μπάρκλεϊ στους Μπακς: «Έχουν άθλιους τύπους στα αποδυτήρια» (vid)
- Super League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής των play offs
