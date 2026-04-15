Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Παρότι η Άρσεναλ δεν βλεπόταν, έμεινε στο 0-0 με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Champions League, χάρη στην εκτός έδρας νίκη με 1-0 που θυμίζουμε ότι σημειώθηκε με γκολ στο 91’. Στην 4άδα θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πρώτο ματς (εκτός έδρας) θα γίνει στις 28 ή 29 Απριλίου και η ρεβάνς (εντός) στις 5 ή 6 Μαΐου.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας το πάλεψε, ενώ είχε και δοκάρι στο 43’ με τον Κατάμο. Η Άρσεναλ, που επίσης είχε δοκάρι στο 84’ με κεφαλιά του Τροσάρτ, έδειξε ότι παραμένει ντεφορμέ, μετά την ήττα το περασμένο Σάββατο από την Μπόρνμουθ στην Premier League. Σημειώστε την ήττα στον τελικό του Carabao Cup από την Μάντσεστερ Σίτι αλλά και τον αποκλεισμό-σοκ στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, από την Σαουθάμπτον. Από την άλλη πλευρά, είναι η μόνη αήττητη αγγλική ομάδα στο φετινό Champions League με 10 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Παιχνίδι χωρίς ζωντάνια και χωρίς ρίσκα

Ποδοσφαιρική φλυαρία στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Οι δυο ομάδες αρκούνταν σε πάσες και οι όποιες προσπάθειες κόβονταν από τους αμυντικούς. Στο 18’ ένα σουτ του Τρινκάο έφυγε άουτ και η Άρσεναλ «απάντησε» στο 19’ με ένα του Γιόκερες που είχε την ίδια τύχη.

Μετά το 20’, η Άρσεναλ προσπαθούσε να οργανώσει επιθέσεις και η Σπόρτινγκ αμύνονταν ενώ ήταν επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις της. Στο 30’ ο Γιόκερες, σε τετ α τετ, επιχείρησε να πλασάρει τον Ρουί Σίλβα, όμως δεν τον άφησε ο Γκονσάλβες που παραχώρησε κόρνερ. Στο 31’ ο Γκονσάλβες βρέθηκε σε καλή θέση, όμως το σουτ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ράγια.

Η Σπόρτινγκ έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου καθώς στο 43’ είχε δοκάρι. Ο Κατάμο σημάδεψε το αριστερό κάθετο δοκάρι με σουτ από πλάγια, μετά από σέντρα του Αραούχο. Προηγήθηκε σοβαρό λάθος του Ράγια που έδωσε πάσα στον Γκονσάλβες, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στην αγκαλιά του γκολκίπερ!

Ζωντάνεψε μετά το 80′

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αντεπίθεση της Σπόρτινγκ, με ένα καλό σουτ του Αραούχο που έφυγε άουτ στο 48’. Στο 50’ ήταν η σειρά του Εζε να απειλήσει με σουτ (άουτ). Την ίδια τύχη είχε και σουτ του Μαρτινέλι στο 56’, όπως και του Μαντουέκε ένα λεπτό μετά.

Η ‘Αρσεναλ «ζωντάνεψε» μετά το 80’ και στο 84’ είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Τροσάρτ και νωρίτερα ευκαιρία με τον Ζεσούς. Και η Σπόρτινγκ πλησίασε την περιοχή της με αντεπιθέσεις και παραλίγο να προκαλέσει σοκ καθώς σουτ του Σιμόες στο 95′ έφυγε ελάχιστα άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη. Η Άρσεναλ κάθισε στο υπέρ της 1-0 του πρώτου αγώνα και η Σπόρτινγκ προσπάθησε να απειλήσει με αντεπιθέσεις.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Είδαμε μια σούπα, παρά τα δυο δοκάρια και αυτό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιόκερες ήταν σκιά του εαυτού του και έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γάλλος Λετεξιέ δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Γερμανός Ντάνκερτ εξέτασε για πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων στο 14’ σε επαφή του Χινκαπιέ στον Κατάμο. Εξέτασε για πέναλτι και την πτώση του Αραούχο στο 66’.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Ράις, Θουμπιμέντι, Μαντουέκε (63’ Ντάουμαν), Μαρτινέλι (79’ Τροσάρτ), Έζε (79’ Ζεσούς), Γιόκερες (56’ Χάβερτς).

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ: Ρουί Σίλβα, Ινάσιο, Αραούχο, Κουαρέσμα (85’ Βαγιαννίδης), Ντιομαντέ, Χιούλμαντ, Κατάμο (72’ Κουέντα), Μορίτα (77’ Σιμόες), Πότε (72’ Μπραγκάνσα), Τρινκάο (85’ Νελ), Σουάρες.